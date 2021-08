¿Quién lo manda agarrar dinero?, responde AMLO a Anaya

Ciudad de México.— Tras el video en el que Ricardo Anaya lo reta, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el excandidato panista a la Presidencia recurrió a una maniobra mañosa porque lo responsabiliza de una persecución política en su contra.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que Anaya sabe perfectamente que el actual gobierno no persigue a los opositores, pero que actúa con hipocresía, porque recurre al fácil recursos de responsabilizarlo de su situación, porque él fue acusado antes por sus correligionarios.

“Que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos”.