Rebasa gobierno de AMLO cifras de muertes violentas de sexenios anteriores: López Rabadán

Ciudad de México.— La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, mostró su preocupación por el hecho de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya superado en cifras de muertes violentas a los gobiernos anteriores que tanto critica.

Dijo que México atraviesa una grave crisis de inseguridad y “le sigue echando la culpa a los gobiernos pasados, por ejemplo, al de Felipe Calderón, a quien, por cierto, López Obrador ya rebasó en número de muertes violentas en solo tres años y medio de gobierno y no propone una estrategia para darle paz y seguridad al pueblo de México”.

López Rabadán agregó que una muestra más de la complicidad de la presente administración con bandas delincuenciales son las declaraciones que hizo en su conferencia diaria el primer mandatario, al afirmar que en los lugares en donde predomina una banda fuerte no existen enfrentamientos entre grupos y hay menos homicidios.

LEE López Obrador luce moralmente derrotado: PAN

La vicecoordinadora del PAN en el Senado añadió que esta situación ha ocasionado que gobiernos como el de Estados Unidos emitan alertas para que sus ciudadanos eviten visitar nuestro país debido a los altos índices de violencia y secuestro.

En ese mismo sentido, destacó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, en mayo cerca de 2 mil 500 personas fueron asesinadas en México; y sólo en lo que va de junio, más de mil 500 mexicanos fueron víctimas de homicidio.

“En promedio, diariamente 80 personas son asesinadas en México. Además, desde que empezó este gobierno morenista, se han contabilizado cerca de 32 mil personas desaparecidas. Lamentablemente, la cifra histórica asciende a más de 100 mil personas que ya no regresaron a casa con su familia”, puntualizó.

“La inseguridad no da tregua y los gobernadores y secretarios de Estado se pasean por todo el país en una ilegal campaña para promocionarse; el secretario de Gobernación no ha emitido una política pública eficaz para detener las desapariciones en nuestro país; la Jefa de Gobierno en México no detiene a las bandas delictivas que se han apoderado de la Ciudad de México; y el Canciller normaliza la violencia”, criticó.