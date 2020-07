Reciben “ofertón” por el avión presidencial

Naucalpan.- En momentos de contingencia sanitaria por el Covid-19, mujeres embarazadas en situación vulnerable han recibido atención para lograr un sano alumbramiento.

La institución Vida y Familia México indicó que durante estos cuatro meses de confinamiento se internaron 51 mujeres y de manera externa se atendió a poco más de 250 mujeres mediante atención telefónica para orientación, canalización y escucha.

“Lo que hace Vida y Familia es apoyar y ver de manera integral a cualquier mujer embarazada que se encuentre vulnerable y que nosotros la podamos atender, cuidar, acompañar y atenderla durante su embarazo, su parto y su postparto”, informó Susana Vallina Fabre, Coordinadora de Comunicación, vinculación y canalización de Vida y Familia México, IAP.

La representante de la institución señaló que el Patronato de Vida y Familia decidió no cerrar sus puertas ante la contingencia para recibir a las mujeres que pidan ayuda, atendiendo todas las medidas preventivas.

“Vida y Familia decidió no cerrar sus puertas, aunque sabemos que hay varios refugios que sí lo hicieron, pero nosotros hemos atendido a varias personas desde el 20 de marzo que cerramos oficinas, como lo dicta el protocolo sanitario del Estado de México, pero la casa está completamente abierta para recibir a cualquier mujer que pida ayuda”, destacó Susana Vallina.

Asimismo, Vallina Fabre informó que durante el periodo de contingencia han nacido 28 bebés y destacó “hasta ahorita no hemos tenido un caso de coronavirus”.

“Mi bebé nació de ocho meses, las enfermeras siempre estuvieron preocupadas por mi salud y por mi bebé y cuando se requería me llevaban al hospital, la doctora que venía a revisiones también muy amable, muy responsable, muy respetuosa”, compartió Cristina N., una de las beneficiadas por la institución.

“Me siento segura, me siento tranquila, con lo del Covid tenemos las medidas de prevención para no enfermarnos, para no contagiarnos”, comentó Daniela N., otra de las mujeres que se encuentran dentro de la casa-hogar de Vida y Familia.

La atención a las medidas sanitarias, el aislamiento y la aplicación del protocolo sanitario ha permitido que tanto las futuras mamás como los bebés por nacer gocen de salud.

La representante de la institución señaló que cada mujer que ingresa pasa un periodo de aislamiento en un área específica de la casa, la cual está muy bien orientada y cuenta con espacios para separar a las mujeres de reciente ingreso con las que cuentan con más tiempo dentro del hogar y que una vez que se tiene la certeza de que no está infectada se le integra con las demás compañeras.

Igualmente señaló que durante su estadía en la institución, las mujeres albergadas pueden participar en distintos talleres para su capacitación e integración al trabajo.

Hay talleres tales como Atención a Comensales, Estilismo, Computación, Corte y Confección e incluso se les orienta sobre cómo hacer su currículum, cómo presentarse, cómo solicitar un trabajo.

Siete24.mx

ebv