Recula gobernador de Guanajuato y acepta ir a reuniones de Seguridad

México.- El gobernador de Guanajuato, Diego Shinhue, reconoció que fue un error no acudir a las reuniones de seguridad, pero destacó que es de “es de sabios rectificar” y tras reunirse con el Presidente se sumará a una estrategia conjunta de seguridad.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó “en vez de estarnos echando la culpa unos a otros, se ha decidido sumarnos para la seguridad del pueblo de Guanajuato”.

“Fue muy buena la reunión… estamos buscando mejorar la coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno federal, el ciudadano gobernador ha decidido participar en una estrategia conjunta, independientemente de las diferencias que tenemos porque vivimos, y ese es nuestro deseo, vivimos en una democracia”, destacó el mandatario.

Sinhue dijo que es de sabios rectificar y reconoció que no asistir a las reuniones de Seguridad no abona para La Paz en su estado y ahora incluso estarán presentes sábados y domingos si es necesario.

Cambia de postura el gobernador de #Guanajuato, Diego Sinhue, y asistirá a las Mesas de Seguridad pic.twitter.com/tL3zUmGO5b — ENTORNO INFORMATIVO (@ENTORNO_INFORMA) July 15, 2020

“Es de sabios rectificar, mencioné que no asistía a las mesas de seguridad y que no asistiría a las mesas, pero desde el 5 de julio cambié mi postura, reconozco que eso no abonó nada la construcción de la paz. Decidí asistir diariamente a las mesas, incluso sábado y domingo”, explicó.

Sobre el tema del fiscal que lleva más de una década en el estado a pesar de los pobres resultados en la procuración de justicia, el panista agregó que “No se trató este tema porque es decisión estatal, esa decisión corresponde al gobierno de Guanajuato, tiene que ver con el Congreso local y con el ciudadano gobernador. Aquí lo importante y lo que quiero destacar, es el compromiso de trabajar juntos y con unidad”.

LEE UNAM cambia fechas de examen

emc