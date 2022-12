Reforma Electoral de AMLO dejará a dos mil familias sin trabajo: PRI

Ciudad de México.— La diputada federal del PRI, Cynthia López Castro, afirmó que el “Plan B” de Reforma Electoral es una embestida que pone en riesgo la organización de las elecciones.

Al detallar que eliminaron 300 juntas distritales y acabaron con el servicio profesional de carrera “No tocaron al INE, lo manosearon. Nunca más habrá elecciones confiables, señaló.

López Castro lamentó que las nuevas generaciones NO conocerán la democracia y dos mil familias serán despedidas este diciembre del servicio profesional de carrera.

“Los jóvenes que nunca han votado, no podrán votar libremente porque el árbitro electoral no está sólido, destacó, para luego subrayar que la lucha sigue, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no rendirse y seguir defendiendo al país.