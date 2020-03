Rompen boletos de rifa alusiva al Avión Presidencial

Ciudad de México.— A pesar de las reacciones de los conservadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a comprar boletos de la rifa alusiva al Avión Presidencial.

Expresó que la situación está muy polarizada y así como existe gente convencida de la utilidad y apoyo al Sector Salud, hay quienes, incluso, están rompiendo y quemando los boletos de la rifa.

“Es increíble, pero en pleno siglo XXI están quemando libros. Es un exceso de los conservadores; eso es muy reaccionario, del siglo XIX”, dijo el mandatario

López Obrador pidió que se mostrara una diapositiva del billete de Lotería del sorteo alusivo al avión presidencial, para que se leyera la leyenda que indica que la compra es una cooperación para la compra de equipos para los hospitales donde se atiende la gente pobre.

A sus opositores le hizo un llamado a la calma y a la tranquilidad, pues dijo hay muchos que están enojados. Están inconformes porque ya no es como antes, en que tuvieron privilegios, como ha expresado en anteriores conferencias de prensa.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional hizo otro comentario irónico: “Un faraón (refiriéndose a Felipe Calderón Hinojosa, sin mencionarlo) le heredó a otro faraón (a Peña Nieto) y querían que llegara otro faraón”, pero no fue así, resulta que llegó un gobierno republicano, sobrio, que no siguió con esta indigna conducta.

Asimismo, al referirse a la reforma aprobada para llevar a rango constitucional los programas sociales para beneficiar a los adultos mayores, menores con deficiencias físicas y estudiantes sin recursos para seguir estudiando, pidió a los senadores del PAN sumarse a la aprobación de la reforma.

El llamado a los senadores del Partido Acción Nacional, fue debido a que los diputados de ese partido no votaron a favor de la salud, de las becas y el beneficio social y ahora están muy enojados con la rifa.

El presidente comentó que si por el Coronavirus tuvo que cambiar la liturgia católica y ya no darse la paz con saludos y abrazos, hay que entrar en armonía mental y espiritual. Aunque no se den un abrazo en los templos, dijo, háganlo con el corazón: hay que desear la paz y en lugar de odio, que haya amor, para que ya no haya violencia.

Siete24.mx

ebv