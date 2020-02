“Se acabaron los moches”, anunció el presidente

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la entrega de “moches”, antes conocido como “el diezmo” para obtener contratos, en su gobierno se terminó y las compras consolidadas han reportado ahorros en 2019 por 200 mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador lanzó un reto y dijo: “si alguien viene y me dice: “yo di o me pidieron tanto para por un contrato”, gozará de protección del gobierno federal y se le va a hacer un reconocimiento, porque se va a proceder contra quien persista en esa práctica.

“Además, dijo, siempre tendrá obras y participará en todos los concursos, porque éste es honesto”.

Informó que hoy todas las compras y adquisiciones son consolidadas y aun cuando ganen la licitación serán revisados para saber quiénes, cuál su oferta y de donde vienen.

En el caso de que sean extranjeros los inversionistas, se revisará si son empresas que gozan de buena reputación y en caso de que hayan tenido problemas, no serán tomadas en cuenta, dijo.

Reiteró AMLO que “México ya no es tierra de conquistas” y quienes vean al país como una oportunidad para el saqueo no lo van a lograr. Que no nos confundan, nosotros no somos iguales a los que gobernaron durante 36 años en los gobiernos neoliberales”.

Advirtió a sus críticos, a los que llama “conservadores”, que ahora se centralizan las compras a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y es la Unidad de inteligencia Financiera la que supervisa las compras consolidadas que se hacen en las diferentes dependencias gubernamentales, para evitar corruptelas.

Mencionó que hay irregularidades que se han detectado en el gobierno anterior y mencionó que era una exageración que la Secretaría de Gobernación, que tenía a su cargo a la Policía Federal, tuviera contratos con corporaciones privadas para la vigilancia de sus dependencias.

López Obrador denunció irregularidades en las compras consolidadas en el Sector Salud, donde se permitía los monopolios de tres empresas, que surtían el 30% de los medicamentos al gobierno.

ebv

