Se deslinda López Obrador de amenazas al periódico Reforma

Ciudad de México.— Luego de condenar la amenaza que recibió el periódico Reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la misma, pues se denunció que el ataque sería por los ataques a su administración. Por el contrario, dijo que no se va a censurar a ningún medio, porque su gobierno es demócrata y “en la democracia se vale la disidencia”.

En la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador condenó las amenazas de un supuesto integrante del Cartel de Sinaloa que recibió Reforma, el cual ha sido crítico de su gobierno.

“Descalifico cualquier acto de violencia, ya que somos gobiernos pacifista, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantiza libertades plenas y el derecho a disentir”, afirmó.

Sin embargo, no dejó de considerar que el diario es el principal impulsor del conservadurismo contra la Cuarta Transformación, pero ello no justificaría que hubiera un ataque, porque en su gobierno está garantizada La libertad de expresión, por lo que no habrá censura.

“Condenamos cualquier amenaza que se haga en nuestro nombre, tenemos diferencias con Reforma y las vamos a seguir teniendo, pensamos distinto, son los más genuinos representantes del pensamiento conservador y son los que se oponen a la transformación, porque quieren mantener el mismo régimen de corrupción y privilegios que imperó en México desde hace mucho tiempo”.

López Obrador dijo que no hay nada que temer, “no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades“.

