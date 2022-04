Senadores desconocen al secretario de Gobernación como interlocutor; presentarán denuncias

Ciudad de México.— El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, dijo que su partido interpondrá las denuncias ante las instancias pertinentes, contra el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por acudir a eventos para promocionar la consulta de revocación de mandato en veda electoral.

“Haremos las denuncias pertinentes ante la Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública, ante el propio INE, la Fepade, y cada institución que tenga que conocer las distintas y muchas violaciones que se hicieron el fin de semana. Así como utilizar recursos públicos, porque viajó en un avión del Ejército mexicano de este país para un acto electoral, prohibido por la ley, en nombre de su jefe, el Presidente de la República”, señaló el legislador panista.

“El hombre que se tiene que encargar de administrar las relaciones políticas al interior de la nación, desprecia y lastima a las instituciones. La persona del titular de Gobernación rebasa cualquier límite, yo no veo más a este gobierno, específicamente al secretario de Gobernación, dejó de existir la posibilidad de que él sea un interlocutor válido para cualquier asunto en este país, a menos que vaya y pida disculpas públicas por lo que hizo contra el INE y las instituciones del Estado mexicano”, exhortó el panista.

“Van a arengar a la gente y todavía dice: ‘sí, le dijimos al Presidente que veníamos a hablar de la reforma energética, pero no, no vine a eso’, cuando el secretario de Gobernación viajó en un avión de las Fuerzas Armadas y el Presidente dijo que no lo sabía. Si no lo sabe, que alguien le haga llegar por favor los audios de ese día, las fotos que son evidentes, que ha visto todo México, menos el Presidente,” precisó.