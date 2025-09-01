“Ser padre y madre del pueblo”; significado del Bastón de mando que recibieron ministros

Ciudad de México.— En un hecho considerado histórico, en el Zócalo de la Ciudad de México, ocho de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron los bastones de mando y servicio en una ceremonia de purificación realizada por representantes de pueblos indígenas y afromexicanos. La entrega representa la conexión entre la justicia y las tradiciones ancestrales.

Significado del bastón de mando

El ministro Hugo Aguilar Ortiz explicó que el bastón de mando simboliza encabezar los trabajos de la comunidad, mantener la confianza de todos los miembros, desde niños hasta ancianos, y asumir la obligación de hablar por los que no pueden hablar y defender a quienes no se pueden defender.

“El bastón de mando o de servicio imprime un sello peculiar el don y la selección del servicio. En todos lados, asumir un cargo implica poder en el más estricto sentido de la palabra, poder demandar, poder de disponer, poder de hacer, y hasta deshacer”.

Aguilar subrayó que este objeto ceremonial también representa ser padre y madre del pueblo, guiando con cuidado y responsabilidad a cada miembro de la comunidad.

“En los pueblos y las comunidades indígenas, el bastón de mando significa encabezar los trabajos, ser padre y madre del pueblo, tener la confianza de grandes, de jóvenes, de niños, de ancianos, de que quien toma el bastón de mando, lo va a cuidar”.

Ceremonia de purificación

El acto fue conducido por médicas tradicionales de los pueblos zapoteco, otomí y mixteco, así como por un caracolero del pueblo mazahua y un marakame del pueblo Wixarika. Los ministros levantaron las manos y giraron hacia los puntos cardinales mientras emitían oraciones a las deidades, siguiendo las instrucciones de Teresa de Jesús Ríos: “Levantemos las manos hermanos y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual y nuestro pensamiento, nuestro cambio ya era necesario y justo para nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.

Origen y tradición

El bastón de mando es un objeto ceremonial utilizado desde la época precolombina por sacerdotes, gobernantes y chamanes. Representa la autoridad máxima en sentido político y espiritual. Cada listón y diseño refleja las tradiciones de la comunidad que lo entrega, y su entrega solo puede realizarla un grupo de miembros reconocidos por su sabiduría y conocimiento de las costumbres.

Responsabilidad frente a la comunidad

Quien recibe el bastón de mando asume la obligación de guiar a la comunidad de manera honesta, priorizando los intereses colectivos. Representa la palabra, el respeto y la autoridad para liderar con dignidad. De acuerdo con los representantes de las comunidades indígenas, la entrega de los bastones de mando a los ministros refleja la presencia activa de los pueblos originarios en los espacios de decisión y la importancia de reconocer sus sistemas de autoridad dentro de la vida pública.

