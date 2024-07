Sheinbaum alista “iniciativas clave”: No reelección, becas y pensiones

Ciudad de México.— La virtual presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará a la Secretaría de Gobernación (Segob) la redacción de tres iniciativas para que sean consideradas por el Ejecutivo y posteriormente enviadas al Legislativo para su discusión y posible aprobación.

Las iniciativas propuestas por Sheinbaum incluyen becas universales para estudiantes de educación básica, la reducción de la edad para el otorgamiento de pensiones a mujeres y la no reelección de senadores, diputados federales y locales.

En relación con la reforma para la no reelección, Sheinbaum subrayó: “El pueblo de México no quiere la reelección. En la campaña y la precampaña, pregunten a las personas si están de acuerdo o no; es retomar sencillamente lo que históricamente fue”.

Por su parte, Ernestina Godoy, la próxima titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que esta iniciativa es una de las reformas prioritarias a discutir al iniciar el nuevo Congreso.

Godoy detalló que la propuesta implica la modificación de varios artículos constitucionales para impedir la reelección de senadores, diputados federales y locales, así como de suplentes que hayan tomado posesión del cargo “por alguna razón”.

En el Congreso de la Unión, se prevé modificar el artículo 59 de la Constitución, cuya nueva redacción sería: “No podrán ser reelectos para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato”. Asimismo, se incluirá una cláusula para que los suplentes que hayan asumido el cargo tampoco puedan ser electos para el periodo inmediato siguiente.

La reforma también contempla cambios en el artículo 116 de las constituciones estatales, prohibiendo la reelección de legisladores estatales y sus suplentes para el periodo inmediato posterior a su mandato.

Además de la iniciativa de no reelección, Godoy confirmó que presentará ante el Congreso de la Unión dos propuestas adicionales: una para establecer becas universales para niños y niñas de educación básica, y otra para brindar apoyo a madres de entre 60 y 64 años de edad.

