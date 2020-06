‘Si Alfaro tiene pruebas que las presente’, responde AMLO

Villahermosa.— El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que su gobierno no está detrás de los disturbios en Jalisco, y si el gobernador tiene pruebas como acusa, que las presente.

En conferencia de prensa, el mandatario indicó que aunque tiene diferencias políticas con el gobernador Enrique Alfaro no se inmiscuye y prefiere actuar con responsabilidad.

“Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actuó con responsabilidad y no me inmiscuyo y no participo en cuestiones partidistas”.

Le pide AMLO a @EnriqueAlfaroR que no haga politiquería y cuide sus palabras. Afirma que él es jefe de Estado y el gobernador se equivoca al señalarlo. pic.twitter.com/s1yZYRfZ6N — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 5, 2020

“No tengo yo propósito de afectar a autoridades locales. Lamentó los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza”, puntualizó.

Ayer, en un video, el gobernador Enrique Alfaro acusó al presidente López Obrador de estar inmiscuido en las virulentas protestas que se registraron en Guadalajara tras la muerte de Giovanni López.

“Si tiene el gobernador pruebas que las dé a conocer, el que acusa tiene que probar para actuar de manera responsable”, expresó al respecto el presidente de la República.

Tengo diferencias políticas con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pero no soy jefe de partido: AMLO. Lamenta crimen de Giovanni López y destaca que el gobierno federal no usa la fuerza pública contra la población. pic.twitter.com/UYVfLbH6aD — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 5, 2020

Giovanni López murió tras ser detenido por policías locales en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, presuntamente por no portar cubrebocas.

“Espero que se aclaren las cosas, pienso que no debe de haber acciones autoritarias”, expresó el jefe del Ejecutivo federal quien lamentó los hechos y se dijo partidario de la no violencia.

No vamos a caer en juego de que queremos perjudicar al gobernador Enrique Alfaro: AMLO. Nos hacemos a un lado y no vamos a investigar el uso de la fuerza pública en manifestaciones de ayer por el caso Giovanni López, añade. pic.twitter.com/JjdUOG5Yny — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 5, 2020

emc