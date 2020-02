Si el pueblo vota por la revocación de mandato de la 4T, “me voy”: AMLO

Ciudad de México.— No todos apoyan la 4T; hay muchos en desacuerdo. Como a José Alfredo Jiménez, “el día que el pueblo me falle, ese día…no voy a llorar; me voy a ir. Si el pueblo no quiere mi forma de gobierno, me voy”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que ya vienen las elecciones en que se podrá votar por la revocación del mandato. Por suerte, dijo, “la mayoría nos apoya”.

A la fecha, considera, todos están de acuerdo en la lucha contra la corrupción –“ese es mi propósito principal”- que no haya impunidad; en apoyar con becas a estudiantes pobres; en la pensión a adultos mayores, en dar empleo a campesinos y generar empleo para todos, “pero estoy consciente de que no soy monedita de oro”.

López Obrador sabe que hay muchos –a los que llama conservadores- que no están de acuerdo con él, “y está bien que lo expresen, porque no soy dueño de la verdad absoluta. No sería yo un demócrata”. Por eso, comentó, en las próximas elecciones se podrá votar por la revocación de su mandato. “Cuando el pueblo no me quiera, me voy”, reiteró.

A los conservadores les preguntó: ¿en qué cabeza cabe que un presidente tenga un avión extremadamente lujoso con un costo de 7 mil millones de pesos para su traslado? “En ningún país europeo ni de otro continente los políticos tienen un avión como éste. Por eso se sorprenden con la rifa. Y los dos mil 500 millones de pesos que se obtengan de la rifa serán para equipar a los hospitales del país, donde atienden los pobres”.

Durante una conferencia de prensa matutina en la que se tocaron temas diversos que fueron desde la rifa del avión presidencial, se informó de la instalación de 69 cuarteles para la Guardia Nacional en Michoacán, Jalisco y Guanajuato; el trabajo del gabinete de seguridad para mejorar los protocolos para frenar el feminicidio, en el que aprovechó para condenar el crimen contra la menor Fátima Cecilia en Tláhuac y que ha conmovido a la sociedad, López Obrador se pronunció por que se abran todos los archivos para que la sociedad se entere de todos los temas que han permanecido ocultos por muchos años.

Al hablar de la instalación de los cuarteles para la Guardia Nacional, el tabasqueño preguntó a los reporteros: ¿cuándo tuvieron las fuerzas públicas estas instalaciones? “Por lo general eran acuartelados en hoteles o en campamentos a la intemperie, sin ninguna garantía de su propia seguridad. Y la GN va a tener más presencia para garantizar la paz en cada región”.

Cuando le preguntaron los reporteros sobre la investigación en curso en la que Margarita Zavala dispuso de diez millones de pesos y la firma de simpatizantes para participar en la elección federal para Presidente de la República, le expusieron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya concluyó dicha investigación, pero no ha procedido, dijo “yo tampoco soy Pilatos, pero me lavo las manos. No voy a polemizar, porque este es un tema del tribunal electoral”.

Con información de José Vilchis Guerrero

Siete24.mx

ebv