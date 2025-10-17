Sin abandonar sus valores, PAN inicia etapa de relanzamiento

Ciudad de México.— El Partido Acción Nacional (PAN) presentó su relanzamiento nacional como el inicio de una nueva etapa orientada a recuperar su vínculo con la sociedad y reafirmar sus valores fundacionales. El proyecto surge tras un año de reflexión interna, análisis político y definición de una narrativa más cercana a la ciudadanía.
Durante una sesión plenaria se establecieron los ejes que guiarán esta transformación. El objetivo central es que el PAN vuelva a ser un espacio donde los ciudadanos encuentren causas, esperanza y resultados, manteniendo firmes los principios de defensa de la Patria, la Justicia, la Familia y la Libertad.
Valores
El vocero nacional del PAN, Jorge Triana, explicó que el relanzamiento tiene como eje principal a la sociedad civil. “Personas que comparten las causas que defiende nuestro partido”, afirmó.
Triana señaló que el propósito es anunciar los cambios del PAN, no en sus principios doctrinarios, sino en la forma de comunicar su mensaje y expresar su visión hacia la ciudadanía.
Agregó que el partido seguirá defendiendo los valores que lo han caracterizado desde su fundación: la libertad, la responsabilidad individual, el bien común y el respeto a la dignidad de la persona humana.
Autocrítica y diagnóstico del presente
Triana reconoció que el partido ha enfrentado un desgaste que no puede ignorarse. “Sería de ciegos no verlo. Hay errores cometidos por nosotros mismos, y también una embestida desde el poder donde, durante al menos seis años, fuimos denostados desde el púlpito presidencial”, expuso.
El vocero indicó que el PAN asume su responsabilidad y busca corregir el rumbo mediante un proceso autocrítico y una apertura real a la sociedad. “Estamos acostumbrados a remar contra la corriente”, afirmó, y destacó que el reto principal es volver a acercarse a los ciudadanos que hoy se sienten alejados de la política.
LEE “La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Apertura a los ciudadanos
Como parte del proceso de renovación, Triana anunció que el PAN abrirá sus candidaturas a ciudadanos que coincidan con los principios del partido. “Vamos a abrir absolutamente nuestras candidaturas a los ciudadanos con un proceso limpio, abierto y transparente”, explicó.
Este cambio estará respaldado por una reforma estatutaria que se aprobará a finales de noviembre. Además, se modernizarán los mecanismos de afiliación mediante plataformas digitales. “Tenemos una aplicación donde, con un par de clics, uno puede afiliarse, tomar cursos en línea y participar activamente”, señaló Triana.
Con ello, el PAN busca facilitar el acceso a su padrón, históricamente cerrado, y fomentar la participación de nuevos militantes.
Recuperar el vínculo con los jóvenes
Triana subrayó que uno de los sectores prioritarios será el de los jóvenes, a quienes el partido considera esenciales para el futuro político del país. “Están desencantados de la política, pero no desinteresados. Queremos darles razones para volver a acercarse”, señaló.
El vocero explicó que el PAN ha realizado estudios para comprender las causas, inquietudes y demandas de la juventud, y que el nuevo enfoque busca ofrecerles espacios reales de participación y representación.
Causas sociales
Asimismo, reiteró que el PAN seguirá siendo una oposición frontal al gobierno actual, pero con una agenda centrada en causas ciudadanas. “Queremos ser la voz de las madres buscadoras que no son escuchadas, de los padres de niños con cáncer que enfrentan falta de medicamentos y de los trabajadores del Poder Judicial excluidos por decisiones políticas”, expresó.
Ccompromiso con la participación ciudadana
Triana concluyó que el reto del PAN es reducir la distancia entre los partidos y la ciudadanía. “Hay un desencuentro entre los ciudadanos y los partidos políticos. Nosotros queremos cerrar esa brecha con cercanía, empatía y participación”, afirmó.
Diputada pide fortalecer corresponsabilidad masculina en el embarazo
Toluca.– El Partido Acción Nacional en el Congreso mexiquense impulsa nuevas alternativas legislativas para proteger a las mujeres embarazadas y a sus hijos por nacer, entre ellas, mecanismos de apoyo y responsabilidad compartida para los hombres que las abandonan durante la gestación.
Así lo afirmó la diputada Joanna Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano del Estado de México.
Lee: “La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Alternativas del PAN para apoyar a mujeres embarazadas
En entrevista durante la presentación del libro “El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades”, la legisladora explicó que el PAN busca impulsar propuestas que atiendan las causas sociales que llevan a muchas mujeres a considerar el aborto.
“Muchos de esos orígenes son problemáticas sociales que no han sido atendidas, pero también problemáticas jurídicas que deberíamos estar atendiendo como legisladores”, señaló Felipe Torres durante el encuentro realizado en el Congreso mexiquense.
La legisladora comentó que una de las principales iniciativas es la Ley Integral de Atención a las Mujeres mediante el Parto Humanizado, que busca garantizar acompañamiento médico, emocional y social desde el embarazo hasta el posparto.
“Debe garantizarse por parte del Estado los recursos, tratamientos y todo el sistema necesario desde el embarazo, el parto y el puerperio, no únicamente de las mujeres, sino también de sus hijas e hijos”, explicó.
Responsabilidad compartida y respeto a la vida
La diputada enfatizó que las nuevas propuestas también promueven la responsabilidad compartida de los hombres durante el embarazo y el nacimiento.
“Las mujeres no nos reproducimos solas. Los hombres tienen aquí una responsabilidad que se tiene que poner sobre la mesa”, afirmó.
De acuerdo con Felipe Torres, el enfoque de estas alternativas no es punitivo, sino formativo y de acompañamiento, para que las familias puedan desarrollarse en un entorno de apoyo mutuo y respeto a la vida.
“No podemos seguir permitiendo que se deslinde a los compañeros hombres de sus responsabilidades reproductivas y sociales”, añadió.
Derecho a la vida como fundamento
Durante su participación en el evento, la legisladora recordó que el derecho a la vida sigue siendo el punto de partida de toda política pública orientada a la dignidad humana.
“El derecho a la vida es el derecho principal sin el cual no existiría ninguno de los demás derechos”, subrayó.
La presentación del libro reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.
En ese contexto, Felipe Torres llamó a fortalecer la protección jurídica de la mujer y del concebido, con un enfoque integral que atienda las verdaderas causas sociales del aborto y fomente la corresponsabilidad familiar.
“Tu vida va a cambiar para siempre”: niños escucharon que tendrán una familia
Monterrey.— En medio de abrazos, lágrimas y sonrisas que no necesitan palabras, 22 niñas y niños encontraron en octubre lo que tanto esperaban: una familia. A través del programa Capullos, impulsado por AMAR a Nuevo León, los pequeños dejan atrás la incertidumbre para iniciar una nueva historia acompañados por el amor de padres que los esperaban con ilusión.
Desde 2021, 348 niñas y niños han hallado un hogar gracias a esta iniciativa. Para muchos, el momento del encuentro se convierte en el inicio de una vida distinta, donde la esperanza y el amor se entrelazan en cada abrazo.
La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, expresó su gratitud hacia las familias que se han acercado con el deseo sincero de ofrecer un nuevo comienzo. “En la adopción no sólo un niño encuentra una familia… también una familia encuentra un pedacito que le faltaba”, afirmó.
La emoción de los padres
Entre las nuevas mamás y papás, las palabras brotan con la voz entrecortada y los ojos llorozos. “Les tenemos puras buenas noticias. ¡Aquí hay una familia!”, se escucha decir con alegría a uno de los padres adoptivos.
“Principalmente siempre hemos deseado ser papás. Vimos una oportunidad de ambas partes, porque podemos ayudar y dar mucho amor”, comparte una pareja. Otro matrimonio agrega: “Tenemos muchos años queriendo formar una familia. No se ha dado naturalmente, pero tenemos todo el amor para entregarlo”.
LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
Cada testimonio revela un mismo sentimiento: el deseo profundo de cuidar y acompañar. Algunos describen el momento como un llamado del corazón. “Siento que es un anhelo. Ser mamá o una guía para un niño es lo que siempre he soñado”, confiesa una de las nuevas madres.
La despedida que se convierte en esperanza
En los albergues, las cuidadoras preparan a los pequeños con dulzura y ternura. “Ya vas a tener familia, papacito”, les dicen con emoción y nostalgia. “Mañana conocerás a tus nuevos papás, van a jugar fútbol, van a jugar a lo que tú quieras”, comentan mientras les ayudan a empacar sus juguetes favoritos.
Las voces de las cuidadoras se mezclan con las risas de los niños que, entre incredulidad y alegría, repiten una y otra vez: “¿De verdad tengo papás?”. La promesa de una vida nueva se hace real cuando escuchan: “Tu vida va a cambiar para siempre”.
El abrazo que lo dice todo
El instante en que padres e hijos se ven por primera vez queda grabado en el alma. “Es una respuesta de Dios a todo ese tiempo que nos hizo esperar”, dice uno de los papás al recibir a su hijo. Otro susurra entre lágrimas: “Te prometemos que vamos a construir un arcoíris para ti”.
Los abrazos se multiplican, los nombres se pronuncian por primera vez con amor. “Voy a ser tu mamá. Voy a cuidarte y amarte siempre”, dice una mujer conmovida. “Gracias, mami”, responde la pequeña con una sonrisa que resume toda la historia.
Las risas y los sollozos llenan el lugar. Algunos sólo alcanzan a decir “¡Qué hermoso estás!”.
En cada adopción se escribe una historia de esperanza que cambia destinos. Las risas de los niños, los abrazos de los padres y las lágrimas compartidas revelan que el amor puede renacer donde antes hubo espera.
¡Cuidado! Experto explica mitos sobre el cáncer de mama
Ciudad de México.- El cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres adultas en México. De acuerdo con datos del INEGI, en 2023, se registraron 8 mil 034 defunciones de mujeres de 20 años y más por esta causa.
Ante ello, Adrián Losoya, Gerente de Producto de Mamografía para México, Centroamérica y el Caribe en Siemens Healthineers, explico que pesar de los avances médicos, existen mitos que pueden retrasar la detección y tratamiento oportuno.
Cáncer de mama.
Adrián Losoya, alertó sobre cinco mitos de este padecimiento:
Mito 1: Solo las mujeres con antecedentes familiares deben preocuparse
Entre el 70% y 80% de los casos de cáncer de mama ocurren en mujeres sin historia genética previa. Todas las mujeres deben realizarse revisiones periódicas, independientemente de sus antecedentes familiares.
Mito 2: Si no siento nada, no necesito una mamografía
El cáncer de mama puede desarrollarse años antes de presentar síntomas. Solo el 24.4% de las mujeres entre 50 y 69 años se realizaron una mastografía en el último año, según la ENSANUT 2022. La mamografía puede detectar tumores hasta dos años antes de que sean palpables, aumentando la probabilidad de cura y supervivencia a más del 90% de los casos.
Cáncer de mama.
Mito 3: El tratamiento siempre es agresivo y deja secuelas graves
Existen terapias personalizadas, inmunoterapia y cirugías conservadoras que actúan sobre las células tumorales sin afectar tanto el tejido sano. Procedimientos como la biopsia del ganglio centinela reducen la necesidad de cirugías extensas y aceleran la recuperación.
Mito 4: ¿La tecnología avanzada solo existe en otros países?
México cuenta con mamografías digitales con tomosíntesis, resonancias mamarias, biopsias guiadas por imagen y pruebas genómicas. Sin embargo, solo el 35% de las pacientes en zonas rurales tiene acceso a servicios oncológicos especializados, frente al 85% en zonas urbanas.
Cáncer de mama.
Mito 5: ¿La tecnología deshumaniza la atención?
La tecnología amplifica la atención médica sin reemplazar la empatía. La inteligencia artificial ayuda a los radiólogos a detectar lesiones más pequeñas y difíciles de ver o palpar.
Referencias:
INEGI. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama (2024). Enlace
The Economist Intelligence Unit. Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina (2017).
Gutiérrez, J. P., Shamah-Levy, T., García-García, L., & Romero-Martínez, M. Cobertura de mastografía en mujeres mexicanas: estimación y análisis de los factores asociados. Salud Pública de México, 66(2), 133–142 (2024). Enlace.
De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Ciudad de México.— Sin equipo profesional, con sandalias, bolsas de plástico y un puñado de fe, tres albañiles de Popolá recorren el país rumbo al Santuario de Plateros.
Promesa sobre dos ruedas
A la orilla de lacarretera, bajo el sol de mediodía, tres bicicletas humildes avanzan lentamente. En sus portabultos, bolsas de plástico cargan ropa, comida y esperanza. Son Pedro Pablo, de 24 años; Ángel Jesús, de 21; y un adolescente de 15. Los tres viajan desde Popolá, Yucatán, con rumbo a Plateros, Zacatecas, para cumplir una promesa familiar.
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, los encontró durante su trayecto. Asombrado por su sencillez, detuvo el vehículo para conversar con ellos. “Me llamó la atención su forma tan sencilla de viajar”, dijo al iniciar la charla. Sin cascos, sin guantes, sin bicicletas especializadas, los jóvenes pedalean impulsados por la fe.
Fe, familia y sacrificio
“Venimos desde Yucatán”, explicó Pedro Pablo, el mayor del grupo. Su ruta atraviesa estados y climas, desde el calor tropical hasta el frío del altiplano. “Nos vamos quedando donde nos agarra la noche”, agregó. A veces recorren más de 150 kilómetros diarios, incluso 200 cuando el terreno lo permite.
No llevan patrocinadores ni apoyo logístico. Su alimento principal es maseca disuelta en agua, una mezcla que les da energía y calma el hambre. “Tomamos maseca con agua, a veces con café”, comentó Pedro Pablo. “Mi papá trabaja en la milpa y así lo hace también”. Desde Tabasco no se han bañado; los recursos son escasos y cada gramo de peso en la bicicleta cuenta.
Su vestimenta es sencilla: playeras con la imagen de la Virgen de Guadalupe, sandalias, bolsas y botellas de plástico amarradas al portabultos. En el pecho, portan su Rosario y un propósito firme: llegar al Santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros, Zacatecas. “Es una manda por nuestra familia”, explican.
La fe que mueve montañas
Durante la conversación, Luis García se sorprendió por la austeridad del viaje. Les contó que en Estados Unidos ha visto bicicletas que cuestan miles de dólares, equipadas con tecnología y materiales profesionales. “Pero los ciclistas profesionales no hacen esto”, les dijo. “Ustedes cruzan el país con lo mínimo, sólo con fe”.
Los jóvenes respondieron con una sonrisa, a recordar que han enfrentado la pérdida de una bicicleta, robada en Villahermosa mientras descansaban unos minutos. Aun así, no se desanimaron. “Con fe venimos”, repiten.
LEE “Hasta tus pies, Virgen de Talpa”: Julión Álvarez y su padre peregrinan en fe
El conductor decidió apoyarlos: les regaló una batería solar portátil para cargar sus teléfonos y una lámpara recargable. También les dio dinero para que pudieran comprar comida caliente. Antes de despedirse, les pidió enviar un mensaje a sus familias.
Los recuerdos se remontaron a la familia, a la mamá, al papá, a los hermanos, a los sobrinos. El más joven guardó silencio unos segundos antes de hablar. “Extraño mucho a mi familia”.
Son tres rostros marcados por el sol y la fe, que avanzan entre trailers y curvas con la mirada fija en el horizonte.
Una historia de esperanza
Su travesía durará alrededor de dos meses y medio. Planean llegar a Zacatecas, cumplir su manda y regresar en bicicleta a su pueblo. No buscan fama ni reconocimiento, solo cumplir la palabra empeñada ante Dios y la Virgen.
Luis García se despidió conmovido. “He comprobado que los verdaderos ciclistas son los que traen menos equipo y más corazón”, expresó antes de verlos alejarse.
