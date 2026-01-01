Negocios
Teletrabajo puede beneficiar a madres trabajadoras
Buscan equilibrar la vida laboral y personal
Ciudad de México.— El teletrabajo o home office podría ayudar a madres trabajadoras a equilibrar su vida laboral y la atención de sus hijos.
Especialmente, cuando existan causas documentadas como motivos escolares o de salud de sus hijos.
Para lograrlo, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) propone modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170 Fracción VIII.
La iniciativa busca eliminar barreras que limitan el acceso y avance de las mujeres en diversas áreas.
La OIT ha documentado que esquemas flexibles mejoran la permanencia en el empleo y reducen rotación de personal.
Estos modelos permiten atender responsabilidades familiares sin abandonar el mercado laboral.
La propuesta también busca reducir el estrés asociado a la doble carga laboral y familiar.
Estudios del INEGI sobre bienestar laboral relacionan el estrés con menor rendimiento y ausentismo.
Al permitir trabajo remoto limitado, se favorece la continuidad laboral, lo impacta en la retención de talento dentro de las organizaciones.
La iniciativa plantea que el teletrabajo no sustituya obligaciones, sino que ajuste la forma de cumplirlas.
El acuerdo previo sobre funciones busca eficiencia y seguimiento de resultados.
Además, el esquema puede beneficiar a empleadores al reducir faltas y permisos no programados.
La productividad se mantiene cuando existen reglas claras y objetivos definidos.
Habilidades requeridas para el teletrabajo
El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.
Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.
Más para leer: Teletrabajo exige empleados con disciplina y productivos
Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.
Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.
La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.
El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.
Balance profesional y familiar: una tarea doble
Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.
No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.
¿Cuáles son los problemas de salud mental a los que se enfrentan las madres trabajadoras?
Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Perú apunta a que “existen consecuencias negativas de la sobrecarga laboral para el bienestar psicológico de estas mujeres, pues experimentan estrés, agotamiento, dolor de cabeza, fatiga, irritación y frustración”.
Es así que se encuentra que la calidad de los ambientes del hogar y del trabajo determinan el impacto del empleo en el bienestar psicológico de las mujeres trabajadoras.
Otro de los problemas es el desarrollo personal de las mujeres, ya que la tensión del manejo del tiempo y la maternidad hace que las madres no se sientan apoyadas por sus empleadores al no apoyarlas en situaciones familiares.
Además, una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública de México señala que “las mujeres que trabajan fuera del hogar perciben beneficios tanto materiales como psicológicos que redundan en su desarrollo profesional y personal.
JAHA
Negocios
Sobrevivir a la cuesta de enero: Guía para sanar tus finanzas este 2026
El plan para vencer las deudas de Año Nuevo
Ciudad de México.- El cierre de año suele ser una montaña rusa de emociones y, frecuentemente, de gastos desmedidos. Al llegar el Año Nuevo, muchas familias mexicanas comienzan a sentir la presión de la “cuesta de enero”. Sin embargo, más allá de los números fríos, la verdadera solución reside en un cambio de mentalidad.
Nathalia Barón, asesora en finanzas personales, enfatiza que para sobrevivir a la cuesta de enero es vital detener la inercia del gasto emocional. “Antes de gastar el dinero, hay que tener un plan. En vez de salir a gastarlo de manera emocional y desordenada, tener un plan significa haber hecho cuentas de manera previa para poder reconocer cuáles son las decisiones de gastos más conscientes”, explica la experta.
El primer paso: No aumentar la deuda
La regla de oro para este inicio de 2026 es romper el patrón. Muchas personas intentan cubrir los gastos de enero adquiriendo nuevos compromisos crediticios, lo cual solo profundiza el problema. La asesora es tajante al respecto.
“La primera conducta que va a permitir a una persona salir del patrón de la deuda es no endeudarse más”.
Cuando termina el año, surge una oportunidad de oro para “despresurizar” la economía familiar. Esto requiere voluntad para no caer en las trampas de la temporada, donde el entorno nos empuja a consumir cosas innecesarias por una simple gratificación momentánea. ¡Piénsenlo aún faltan los regalos de Reyes!
Enfrentar los números sin miedo
Uno de los mayores obstáculos para tener finanzas sanas es el temor. Evitamos revisar el estado de cuenta por miedo a lo que vamos a encontrar y así seguímos hasta el saldo insuficiente. No obstante, Nathalia Barón recomienda aprovechar estos últimos días de diciembre para hacer un balance real.
“Es una muy buena temporada para hacer números, reconocer realmente con qué resultado concreto estoy terminando el año, y desde esa precisión, elegir dónde quiero poner mi energía el próximo año”.
Ya sea que el objetivo sea pagar deudas, ahorrar para unas vacaciones en Semana Santa o emprender un proyecto productivo, el dinero debe ser visto como la energía necesaria para lograr metas con propósito.
¿Cuánto deberíamos ahorrar e invertir?
Para proyectar una economía saludable, la experta propone una estructura de ahorro que va más allá de simplemente “guardar lo que sobra”. Lo ideal es destinar entre el 20 y el 30 por ciento del ingreso mensual repartido en tres pilares fundamentales:
- Crecimiento patrimonial: Inversiones que generen rendimiento.
- Planeación de pagos futuros: Anticipar impuestos, anualidades o gastos fijos semestrales. Colegiaturas, seguros, predial, agua, etc.
- Educación: Invertir en el propio crecimiento y capacitación.
Semáforo de alerta: ¿Qué tan grave es tu deuda?
Nathalia Barón ofrece una métrica clara para que las familias evalúen su nivel de riesgo financiero según el porcentaje de ingresos que destinan al pago de intereses y capital:
- Riesgo Moderado: Si destinas entre el 10% y el 20% de tu ingreso.
- Riesgo Alto: Si el compromiso está entre el 20% y el 50%.
- Alerta Roja: Más del 50%
“Cuando es más de la mitad de tus ingresos ya está alerta, porque se va en pagar deudas”, advierte Barón, haciendo hincapié en que estas deudas suelen ser de consumo y no representan un patrimonio real.
El valor real de tu dinero
Finalmente, la invitación para este 2026 es entender que el patrimonio no es solo lo que ganas, sino lo que logras conservar y hacer crecer. Detrás de cada moneda hay un esfuerzo humano. Realizar un ejercicio de conciencia este fin de año no es solo una tarea contable, es un acto de amor propio y familiar para garantizar que el próximo año no sea solo de supervivencia, sino de verdadera prosperidad.
npq
Negocios
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
¿Por qué ahorrar parece una misión imposible?
Ciudad de México.– Enero es ese mes en el que todos estamos inspirados, con la lista de propósitos bien pulida: “Voy a ir al gym diario”, “Voy a tomar más agua” o “Este año sí voy a ahorrar”, ¿te suena? Pero seamos honestos, para febrero, el refresco regresó a tu vida y tu cartera sigue vacía porque no sobreviviste a la cuesta de enero.
Pero no te preocupes, ahorrar no tiene que ser uno de los propósitos fallidos. Aquí te dejamos una guía práctica para que este año nuevo realmente logres ahorrar, alcanzar tus objetivos financieros, y llegues al próximo diciembre diciendo: “¡Sí se pudo!”.
¿Por qué ahorrar parece una misión imposible?
Es verdad que a muchos se nos dificulta ahorrar. Según la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Salud Financiera, más de la mitad de los mexicanos enfrenta un bienestar financiero medio bajo o nulo, y una tercera parte tiene deudas. Y aunque la otra mitad logra ahorrar algo, la mayoría apenas guarda lo suficiente para una quincena.
Ante este panorama desalentador, te contamos cómo romper el círculo vicioso y cambiar tu vida financiera para bien.
TE RECOMENDAMOS: ¿CÓMO CUMPLIR TUS PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO?
Guía práctica para cumplir tus propósitos de ahorro
Transformar tus hábitos no es cosa de magia, pero tampoco es una tortura. Según la misma encuesta, más del 53% de los mexicanos ya registra sus ingresos y gastos, lo que significa que estamos avanzando como país. Si tú aún no lo haces, es momento de unirte al club del “sí se puede”.
1 Define tus metas
¿A corto, mediano o largo plazo? Sueños hay muchos: viajar, salir de deudas, tener un fondo para emergencias o simplemente llegar al fin de quincena con algo más que unos pesos para el desayuno en tu trabajo. La clave está en dividir tus metas de acuerdo al tiempo que necesitas para cumplirlas: a corto, mediano o largo plazo. Así, priorizas las que más te interesa conseguir.
2 Escribe tus metas en positivo
Por favor, nada de “Este año no voy a gastar en tonterías”, porque sabemos que el primer capricho te va a traicionar. Mejor, escribe algo como “Voy a ahorrar 200 pesos a la semana”. Suena más optimista y, además, el cerebro funciona mejor con afirmaciones positivas. Pega tus metas en un lugar visible (en tu espejo favorito, en la puerta de tu clóset, en tu escritorio); pues mientras más presentes las tengas, mayores probabilidades tendrás de lograrlas.
3 Haz del ahorro tu mano derecha
El ahorro es tu amigo fiel, ese que te salva cuando llegan fechas como el 14 de febrero, Día de las Madres o el regreso a clases. La idea no es sufrir, sino adelantarse a los gastos y que no te agarren desprevenido. Además, si te administras bien y vas guardando poco a poco pero de forma constante, estarás más cerca de alcanzar tus propósitos de año nuevo.
4 Presupuesta como un adulto responsable
Sabemos que eso de hacer un presupuesto suena tan divertido como hacer las tareas domésticas en la casa, pero es esencial. Toma nota de lo que ganas, de lo que gastas y elimina lo innecesario (ese delivery diario de comida o el café que compras todos los días, cuenta), y lo que te sobre, inviértelo en ti, en tus metas. Administra tu dinero con inteligencia.
5 Sé realista
Si alguna de tus metas es muy ambiciosa, no te desanimes. Tal vez no puedas ahorrar para un viaje a Tokio en seis meses, pero sí puedes empezar por guardar lo suficiente para hacerlo dentro de uno o dos años. Paso a pasito, que nadie es un máster en administración de finanzas de la noche a la mañana.
6 Lleva un control
Checa de vez en cuando cuánto has ahorrado y celebra tus avances. Si necesitas ajustar el plan, no pasa nada, pero no pierdas el foco. Recuerda: este 2025, tus metas no son flexibles ni negociables. Al final del año, podrás presumirles a todos y sobre todo a ti mismo que sí conseguiste tus metas, o la mitad de ellas.
7 Tu asesor financiero
Ahorrar no tiene que ser complicado ni aburrido, especialmente si cuentas con una herramienta que se adapta a ti y al ritmo de tu ahorro, como la incondicional de una nueva institución bancaria. Así tus propósitos de ahorro dejan de ser un simple deseo y se convierten en un plan tangible. Haz del 2025 el año en el que finalmente tomas el control de tus finanzas y le dices adiós a la improvisación. ¡Es hora de convertir tus metas en realidad!
npq
Negocios
Salario mínimo para el 2026: Todos los detalles
Esto debes ganar
Ciudad de México.— El ajuste del salario mínimo rumbo a 2026 se perfila como una herramienta central para proteger el ingreso básico de millones de trabajadores.
Cada año, las autoridades laborales revisan este monto con el objetivo de alinearlo con la inflación y el costo de vida.
El propósito es permitir que las familias cubrieran necesidades esenciales como alimentación, vivienda, salud y educación.
En México, el salario mínimo funciona como un referente legal para pagos, indemnizaciones y aportaciones a la seguridad social.
También sirve como base para calcular prestaciones laborales establecidas en la legislación vigente.
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASANI) fue el organismo encargado de analizar estos factores técnicos.
La CONASAMI utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para evaluar inflación y condiciones económicas.
Más para leer: Cómo cumplir tus propósitos de Año Nuevo 2026
A partir del 1 de enero del 2026 el salario mínimo general incrementará de $278.80 a $315.04 pesos diarios, resultando arriba de los nueve mil en total al mes, y que el salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) se incremente de $419.88 a $440.87 pesos diarios, arriba de los 13 mil mensuales. Lo que equivale a un 13% para el salario mínimo general y a un 5% para el salario de la zona Frontera Norte.
El aumento del salario mínimo general se integra a partir del salario mínimo vigente en 2025, más la suma de un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 17.01 pesos y un incremento por fijación de 6.5%. En el caso de la ZLFN el incremento es de 5%.
Incremento al salario mínimo y aplicación obligatoria
El aumento del salario mínimo es de carácter obligatorio para todos los trabajadores con contrato formal.
El ajuste se prevé que no sólo impacte en el ingreso mensual, sino también en múltiples obligaciones patronales y derechos laborales.
Entre ellos se incluyeron aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social y al sistema de vivienda.
Desde una perspectiva económica, el incremento busca aliviar el estrés financiero de los hogares.
Muchas familias destinaron gran parte de su ingreso a gastos fijos difíciles de reducir.
El aumento del salario mínimo pretende ofrecer un margen mayor para enfrentar esos compromisos.
¿Por qué no todos reciben el mismo aumento?
Sin embargo, este incremento no beneficia a todos los trabajadores. Sólo quienes ganan el salario mínimo están directamente protegidos por los incrementos fijados por la CONASAMI.
Si una persona percibe un sueldo superior al salario mínimo, su ingreso ya no está sujeto a los aumentos automáticos del SMG.
Por ejemplo, si el salario mínimo en 2026 será de 315.04 pesos diarios y un trabajador gana 316 pesos, su sueldo ya no se considera salario mínimo, aunque la diferencia sea mínima.
Los trabajadores deben consultar con sus departamentos de recursos humanos para verificar que los descuentos aplicados sean correctos y legales.
Por su parte, los empleadores deben asegurar la transparencia en los ajustes salariales para mantener un ambiente laboral justo y cumplir estrictamente con la normativa económica del país.
JAHA
Negocios
Cena de fin de año podría representar golpe a economía familiar
No gastes de más
Ciudad de México.— Cerca del cierre del año, cientos de familias en México se reunirán para la tradicional cena del 31 de diciembre, comer 12 uvas y formular deseos para 2026.
Por ello, la uva y al lomo de cerdo podrían sufrir incrementos en sus precios y afectar la economía de los mexicanos de cara al cierre de año.
En ese contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor informó sobre los precios promedio y opciones de menor costo en distintos puntos del país.
La dependencia difundió los datos como parte de su monitoreo nacional de precios, estrategia que buscó orientar decisiones de compra durante las festividades decembrinas.
Iván Escalante, procurador Federal del Consumidor, compartió la información mediante reportes oficiales y comunicados institucionales de la Profeco.
Precio de la uva: tradición de fin de año
La Profeco informó que el precio promedio del kilogramo de uva blanca sin semilla se ubicó en 102 pesos a nivel nacional.
El organismo detectó establecimientos donde el producto se ofreció por debajo de los 80 pesos, principalmente en el norte del país.
En La Paz, Baja California Sur, Ley sucursal La Paz vendió el kilo de uva en 59.90 pesos, según el monitoreo oficial.
Además, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Mercado Aeropuerto ofreció la uva blanca sin semilla en 69 pesos por kilogramo.
En Tijuana, Baja California, Soriana Híper sucursal Río comercializó el producto en 72.80 pesos por kilo, reportó la Profeco.
El procurador Iván Escalante recordó que estos precios correspondieron a verificaciones realizadas directamente en puntos de venta.
Más para leer: Cuida tu estómago en este fin de “Maratón Guadalupe-Reyes”
La dependencia señaló que los costos variaron según ubicación, temporada y cadena comercial, información disponible en su portal oficial.
La uva mantiene su presencia en la mesa por su valor simbólico y por su demanda concentrada en un solo día del año.
Lomo de cerdo: uno de los platillos recurrentes
La Profeco informó que el precio promedio del lomo de cerdo se colocó en 132.50 pesos por kilogramo.
El monitoreo identificó opciones con precios menores en distintos estados del país, de acuerdo con registros oficiales.
En Culiacán, Sinaloa, Ley sucursal Tres Ríos ofreció el kilo de lomo en 108.90 pesos.
Por su parte, en Mérida, Yucatán, Maxi Carnes de la Central de Abasto vendió el producto en 113.50 pesos por kilo.
En Zacatecas, Mercado Soriana sucursal 226 comercializó el lomo de cerdo en 114 pesos por kilogramo.
La Profeco recomendó comparar precios antes de comprar y revisar básculas y etiquetado en establecimientos formales.
El organismo reiteró que el monitoreo buscó apoyar la economía familiar durante una temporada de alto gasto.
Incremento en el costo de las cenas decembrinas
Estimaciones de organismos comerciales indicaron que las cenas de temporada registraron aumentos de entre 17 y 20 por ciento.
El encarecimiento respondió al alza en productos como pavo, cerdo y bacalao, reportó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
De acuerdo con la Anpec, el costo promedio por persona osciló entre 500 y mil 200 pesos, con guarniciones y vino incluidos.
El pavo natural se vendió entre 99 y 130 pesos por kilo, mientras el pavo ahumado alcanzó precios cercanos a 199 pesos.
La pierna de cerdo se ubicó entre 95 y 135 pesos por kilogramo, según el tipo de establecimiento.
El lomo listo para hornear osciló entre 120 y 150 pesos, dependiendo de la región y la cadena comercial.
La Anpec estimó que una cena familiar completa alcanzó hasta 4 mil pesos al sumar complementos, botanas y bebidas.
La Profeco reiteró que las personas consumidoras pudieron consultar su portal oficial para ubicar precios y alternativas cercanas.
JAHA
