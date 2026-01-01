Teletrabajo puede beneficiar a madres trabajadoras

Ciudad de México.— El teletrabajo o home office podría ayudar a madres trabajadoras a equilibrar su vida laboral y la atención de sus hijos.

Especialmente, cuando existan causas documentadas como motivos escolares o de salud de sus hijos.

Para lograrlo, la diputada Verónica Pérez Herrera (PAN) propone modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170 Fracción VIII.

La iniciativa busca eliminar barreras que limitan el acceso y avance de las mujeres en diversas áreas.

La OIT ha documentado que esquemas flexibles mejoran la permanencia en el empleo y reducen rotación de personal.

Estos modelos permiten atender responsabilidades familiares sin abandonar el mercado laboral.

La propuesta también busca reducir el estrés asociado a la doble carga laboral y familiar.

Estudios del INEGI sobre bienestar laboral relacionan el estrés con menor rendimiento y ausentismo.

Al permitir trabajo remoto limitado, se favorece la continuidad laboral, lo impacta en la retención de talento dentro de las organizaciones.

La iniciativa plantea que el teletrabajo no sustituya obligaciones, sino que ajuste la forma de cumplirlas.

El acuerdo previo sobre funciones busca eficiencia y seguimiento de resultados.

Además, el esquema puede beneficiar a empleadores al reducir faltas y permisos no programados.

La productividad se mantiene cuando existen reglas claras y objetivos definidos.

Habilidades requeridas para el teletrabajo

El trabajo remoto creció con fuerza en la última década y permitió a muchas madres combinar tareas profesionales y familiares.

Sin embargo, la modalidad exigió nuevas habilidades para que el teletrabajo resultara efectivo en el entorno doméstico.

Una investigación sobre teletrabajo identificó varias competencias esenciales para quienes laboraron desde casa.

Entre esas, la autodisciplina resultó una de las más valoradas. Según un informe de Indeed, la autodisciplina permitió que los trabajadores cumplieran plazos sin supervisión presencial.

La gestión del tiempo se sumó a ese conjunto.

El mismo estudio indicó que los trabajadores remotos organizaron tareas, priorizaron actividades y evitaron distracciones para lograr resultados.

Balance profesional y familiar: una tarea doble

Según un estudio publicado en IFA Magazine, el trabajo remoto benefició significativamente a las madres con hijos menores de cinco años, ya que les permitió incrementar su ahorro y superar barreras profesionales.

No obstante, esa ventaja también implicó gestionar la dualidad de roles. Las madres que teletrabajaron reportaron que debieron coordinar con sus parejas, dividir responsabilidades domésticas y anticipar momentos críticos para cuidar a los niños y cumplir sus labores.

¿Cuáles son los problemas de salud mental a los que se enfrentan las madres trabajadoras?

Un estudio de la Pontificia Universidad Católica de Perú apunta a que “existen consecuencias negativas de la sobrecarga laboral para el bienestar psicológico de estas mujeres, pues experimentan estrés, agotamiento, dolor de cabeza, fatiga, irritación y frustración”.

Es así que se encuentra que la calidad de los ambientes del hogar y del trabajo determinan el impacto del empleo en el bienestar psicológico de las mujeres trabajadoras.

Otro de los problemas es el desarrollo personal de las mujeres, ya que la tensión del manejo del tiempo y la maternidad hace que las madres no se sientan apoyadas por sus empleadores al no apoyarlas en situaciones familiares.

Además, una investigación realizada por el Instituto de Salud Pública de México señala que “las mujeres que trabajan fuera del hogar perciben beneficios tanto materiales como psicológicos que redundan en su desarrollo profesional y personal.

