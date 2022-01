Testamento político garantizará gobernabilidad: López Obrador

Ciudad de México.— Luego de reportar que se encuentra bien de salud y que el viernes se sometió a un cateterismo cardiaco, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que su “testamento político” es para garantizar la continuidad de la cuarta transformación y la gobernabilidad del país después de su muerte.

Luego de superar su segundo contagio de Covid-19, el jefe del ejecutivo refirió que los médicos le confirmaron que puede retomar sus actividades y agradeció la solidaridad que le manifestaron durante su ausencia en el Salón Tesorería hasta de sus opositores.

“Primero agradecerle a mucha gente que se preocupó por mi estado de salud, agradecerles ahora sí que de todo corazón por su apoyo, por su solidaridad, por sus expresiones de ánimo y afortunadamente salieron bien las cosas, ya lo expliqué en un video, creo que lo suficientemente claro y estoy muy bien, ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, con intensidad y llevar a cabo o consumar la transformación de la vida pública del país”.

“Acerca de lo del testamento que genera alguna inquietud tengo la responsabilidad de actuar pues previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene como lo dije en el video”. Su testamento se dará después de su fallecimiento.

Al ahondar en la explicación de su testamento, agregó: “El propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den bien, sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y que se avance en el proyecto que hemos iniciado”.

“Sería irresponsable no prever estas cosas; somos seres humanos y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando un país, a todos, entonces no debe de extrañar, desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la República y también en general este testamento va a conocerse cuando yo deje de existir.