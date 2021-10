¿Toca Pandora Papers a la 4T?, AMLO dijo esto

Ciudad de México.— Luego de enterarse de que la panista Lilly Téllez convocó a confrontarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que no asistirá al Senado la República a la ceremonia en que se entregará la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

López Obrador confirmó que no irá al Senado a que le falten al respeto y se haga escándalo. “Pero qué necesidad”, dijo de buen humor el jefe del Ejecutivo, quien comentó que la senadora panista tiene todo el derecho de expresarse, pero no por eso se va a exponer.

Por lo anterior no irá al Senado López Obrador explicó que en su representación asistirá Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, para no exponerse a una falta de respeto a su investidura presidencial y le falten al respeto.

#ConferenciaPresidente. Es la senadora @LillyTellez la que convocó a faltarle al respeto a @lopezobrador_ en el Senado. pic.twitter.com/FQMS9OFnQT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 4, 2021

Como se recordará, el viernes, la senadora panista Lilly Téllez publicó un mensaje a su cuenta de Twitter en donde escribió “el violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”.

El violador serial de la Constitución:



el señor presidente López Obrador…



vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente. pic.twitter.com/X7C7rKSWdo — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 1, 2021

Ante la negativa de López Obrador de acudir al Senado, la senadora panista Kenia López Rabadán, se ofreció a trasportar al presidente de manera personal de manera segura.

En un video que publicó en redes sociales, a bordo de un auto frente a Palacio Nacional, López Rabadán, dijo “Señor Presidente si no quiere ir al Senado porque algo le preocupa, pierda cuidado, yo vengo por usted y le garantizo que no le haremos nada que usted no haya hecho”.

Sr Presidente @lopezobrador_ si no quiere ir al @senadomexicano porque algo le preocupa, pierda cuidado, yo vengo por usted y le garantizo que no le haremos nada que usted no haya hecho.



Aquí el mensaje que le dejo en las puertas del palacio donde vive: pic.twitter.com/iNwZFhn5CM — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 4, 2021

Previamente, en la “contramañanera”, la panista aseveró que el nuevo escándalo internacional de corrupción, los “Pandora Papers”, demuestra que este gobierno además de irresponsable, es corrupto.

Al respecto, exigió una investigación seria, profesional y objetiva que dé certeza a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas en México, luego de darse a conocer este trabajo de investigación periodística mundial, que devela presuntos delitos financieros como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción de funcionarios de la 4T.

“Es urgente y necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT deben analizar, investigar e informar a los ciudadanos sobre los políticos que están involucrados en estos delitos y saber si son o no unos delincuentes”, añadió López Rabadán.

