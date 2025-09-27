Trata de menores en México: redes criminales se ocultan en el turismo, advierten legisladores

Ciudad de México.— México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en explotación sexual infantil y trata de personas vinculada al turismo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que alrededor de 17 mil menores han sido víctimas en al menos 22 entidades del país, lo que refleja una problemática grave y extendida.

Un país en la mira de las redes criminales

La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, calificó como alarmante que México ocupe el tercer lugar en explotación sexual infantil y el primer lugar en pornografía infantil a nivel mundial. Por su parte, la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtió que la situación es muy grave y el Estado debe actuar con urgencia para proteger a niñas, niños y adolescentes.

En la misma línea, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, alertó que quienes buscan dañar a menores suelen ocultarse en la industria turística, por lo que es indispensable que hoteles, transportistas y prestadores de servicios implementen protocolos estrictos para evitarlo.

Medidas para blindar al turismo

Ante ello, la Comisión de Turismo en el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo, a fin de evitar la trata de personas y la explotación sexual infantil.

El senador Eugenio Segura Vázquez explicó que las adiciones a las fracciones X Bis y X Ter, al artículo 58 de Ley General de Turismo, en materia de seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes en el sector turismo, permitirá que los prestadores de servicios turísticos efectúen los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes, para detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de los menores.

Si no se cumplen los requisitos, los servicios deberán ser negados y las autoridades notificadas de inmediato con el fin de prevenir delitos contra la integridad de los menores y garantizar su protección antes de que ocurra un daño.

Hacia una nueva regulación del sector turístico

El senador de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, subrayó que además de esta reforma, el sector turístico requiere modernizar su regulación.

Una reforma con impacto en la niñez

Los legisladores coincidieron que la iniciativa busca cerrar los espacios que aprovechan las redes criminales.

