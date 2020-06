UIF no encontró delitos contra Cuauhtémoc Blanco: AMLO

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y negó que su círculo cercano este inmiscuido con dinero de procedencia ilícita.

Afirmó que de acuerdo a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no se encontraron ilícitos en Morelos.

El Presidente detalló que el propio Santiago Nieto, titular de la UIF, le informó que no había delitos que perseguir en la entidad.

En el caso de Morelos, la UIF no encontró elementos contra funcionarios del gobernador @cuauhtemocb10 informa el presidente AMLO. pic.twitter.com/i5MxG6KumL — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 19, 2020

“Ha habido acusaciones, investigaciones, pero no se ha encontrado ningún presunto delito. Esto me lo informó Santiago Nieto de Inteligencia Financiera. Hay denuncias que corresponde atender a la Fiscalía General de la República, pero no hay elementos en lo que tiene que ver con el manejo de dinero”.

El círculo cercano a Blanco, según versiones de prensa estaba siendo investigado por lavado de dinero y recursos ilícitos en la UIF.

LEE AMLO propone a indígena al frente de la Conapred

En la mañanera el presidente AMLO aseguró que tiene una buena relación con el gobernador Cuauhtémoc Blanco y que Morelos cuenta con un secretario de Seguridad de primera. pic.twitter.com/DVEBeDjKpb — Línea Caliente (@linea_caliente) June 19, 2020

emc