“Voten en mi contra, pero voten”, pide AMLO en Revocación de Mandato

Ciudad de México.— Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se manifestó en favor de la reforma que aprobó el Senado que permite a los funcionarios públicos promover la Revocación de Mandato, que se realizará el domingo 10 de abril.

En ese sentido, aprovechó para invitar a los ciudadanos a participar en la Consulta de Revocación de Mandato.

“Llamo a que participe la gente, todos. No le hace que vayan a votar en contra mía pero participemos porque ya va a quedar establecido este método y así nadie se va a sentir absoluto en ninguno de los niveles de la escala. Siempre se va a estar pensando en que el pueblo tiene la última palabra, que el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Este es un ensayo democrático de primer orden. Yo invito a todos, 10 de abril, a participar, a ir a votar”, expresó.

Aseguró que este ejercicio de democracia participativa es el más importante que se ha establecido en la Constitución en los últimos tiempos porque permitirá que cada tres años los ciudadanos evalúen el trabajo del presidente.

“Es algo trascendente que va más allá de las banderías partidistas o de las fobias”, remarcó.

Celebró que el Senado de la República aprobó las modificaciones al proyecto de decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación que permite a servidores públicos promover la consulta de revocación de mandato sin que esto se considere propaganda gubernamental.

El jefe del Ejecutivo calificó como antidemocrática la actuación del Instituto Nacional Electoral y afirmó que al no difundir la consulta “está conspirando contra la democracia cuando deberían estar difundiendo este procedimiento, estar entregados por completo todos los servidores del INE, utilizando todos los recursos para informar a la gente, llamar a la gente a participar instalando casillas en todos lados”.

Reprobó que hasta este día no se sabe dónde se instalarán las casillas y que además no llegarán a los lugares más apartados.

El presidente convocó a la ciudadanía a informar en sus entornos sobre la ubicación de los puntos de votación con el objetivo de fomentar la participación en este ejercicio democrático que les permitirá expresar en libertad si quieren que continúe o renuncie.

Reafirmó que respetará el resultado de la consulta aun cuando no participe el 40 por ciento del padrón electoral.

“Estamos hablando de 35 millones de ciudadanos para que sea legal. Pero yo estoy planteando y es mi compromiso, además es una convicción que aunque no se llegue al 40 por ciento me voy porque ¿de qué sirve un presidente si no tiene respaldo popular? (…) Este no es un asunto nada más legal, es un asunto moral, es un asunto político. ¿Para qué sirve un presidente sin autoridad moral, sin autoridad política?”, aseveró.