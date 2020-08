‘Ya perdoné a Calderón’: López Obrador

México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él ya perdonó a Felipe Calderón por robarle la Presidencia.

“Está enojado el señor Calderón. Yo ya lo perdoné, no es conmigo, es con un juez de EU”, dijo AMLO en la conferencia mañanera.

El presidente dijo que se trata de una investigación que lleva en curso Estados Unidos donde el no tiene las manos metidas, sobre la persecución política que está acusando Felipe Calderón por querer firmar su partido México Libre.

“… Ni modo que yo vaya a pedirle al juez ‘ya no investigues’, pues eso no lo puede hacer, es un asunto del gobierno estadounidense”, señaló López Obrador.

Aseguró que no tiene influencia sobre el juez de Nueva York, ni sobre el caso, pero reconoció que sÍ recibiría a Felipe Calderón en una audiencia.

“Sí me gustaría verlo, es como pago por evento. Hay que poner al descubierto, toda la corrupción, eso sí ayuda mucho, eso sí me interesa, para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción”.

López Obrador aclaró que los expresidentes solo pueden ser juzgados por traición a la patria como lo establece el Artículo 108 de la Constitución.

“Cuando hay una denuncia, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados, pero en estos casos, no sé si puedan hacerlo por escrito y tengan la obligación de ir a informar o mandar a decir que van a declarar por escrito”.

La Corte de Nueva York implicó al exjefe de la policía mexicana, funcionario de Calderón, Genaro García Luna com operador del Cártel de Sinaloa, presentando al menos 60 mil páginas con miles de evidencias.

