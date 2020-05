“Por ellas no nos detenemos”, artistas, políticos y líderes católicos participan en Marcha por la Vida digital

Ciudad de México.- El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, señaló que la sociedad debe respetar la vida y darle prioridad a ese derecho universal.



Durante la 9ª Marcha por la Vida, esta vez realizada de forma digital y a través de las redes sociales, Aguiar Retes recordó que el artículo tercero de la ONU dice:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Manifestó que si no se respeta ese derecho universal, no se puede respetar con el resto de los derechos humanos.

“Tenemos que generar plena conciencia con la sociedad el más importante derecho universal aprobado por la ONU. Si no hay vida, no hay sujeto que disfrute de los demás derechos humanos”.

En tanto, el cantautor Alexander Acha, junto con Eduardo Verástegui, anunció el lanzamiento de una canción llamada “Quiero vivir”, que exhorta a darle prioridad a la vida antes que otras situaciones.

“Lo que queremos es tocar corazones que se encuentren vulnerables, en un proceso de aceptación y enfrentarse a una verdad que te cambia la vida cuando te dicen que serás padre”.

“Dios está detrás de todos estos principios, valores, movimiento y la vida, Dios promueve la vida, las personas que promueven la vida están con Dios”, apuntó.

La periodista y conferencista, Lilianna Rebolledo, comentó que las presiones externas son las que obligan a la mayoría de las mujeres a abortar en caso de violación.

Señaló que, a pesar de las circunstancias adversas, nunca le pasó por su cabeza ir a una clínica para abortar.

“Tenemos que cambiar esos estigmas, no revictimizar a las mujeres, tenemos que empoderar a las mujeres, es cierto que da miedo, pero es el amor lo que hace la diferencia”, apuntó

“También los varones tienes que hacerse responsables, no dejar sola a una mujer porque ella no se embaraza sola”.

El productor, actor y cantante, Eduardo Verástegui, comentó que luchar en favor de la vida implica muchas situaciones.

“Ser provida no solo es defender el derecho a nacer, no paramos ahí, ver por la vida de los niños en situación de calle, no deberían vivir en la calle, adolescentes con adicciones trabajar con ellos para que salgan adelante con programas y terapias, además tenemos que ayudar a que recuperen su salud para que abracen una vida sana”.