¿Por qué algunos juguetes podrían poner en riesgo la salud del bebé?

Ciudad de México.- Los padres y madres de familia siempre buscan dar lo mejor a sus hijos, sobre todo en sus primeros años, cuando cada juguete estimula su desarrollo. Sin embargo, no todos los productos en el mercado garantizan seguridad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las familias mexicanas sobre un juguete magnético para bebés de la marca Tegu Holding Inc., cuyo uso podría provocar lesiones graves en los menores.

En la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, Profeco advirtió que 190 unidades de los modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top) del juguete Tegu Magnetic Floating Blocks presentaban riesgo para bebés y niños pequeños.

De acuerdo con la información, los imanes incluidos para apilar los bloques pueden desprenderse y ser ingeridos, lo que provocaría obstrucciones o perforaciones intestinales.

Tegu puso a disposición el correo [email protected]

la página oficial y el número 1 877 834 8869 para gestionar los cambios sin costo.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que los juguetes con imanes representan un peligro creciente en la infancia temprana.

El doctor Francisco Leyva López, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A en Ciudad de México, señaló que entre el 1 y 2 % de los casos mensuales en su unidad están relacionados con accidentes provocados por juguetes.

“Los imanes contenidos en algunos juguetes pueden ser ingeridos y atraerse dentro del cuerpo del menor, causando bloqueos o rupturas intestinales”, explicó el especialista.

Además, un estudio publicado en la Revista Mexicana de Pediatría documentó un caso de perforación intestinal en un niño de preescolar tras ingerir varios imanes, confirmando el riesgo real que estos productos representan en México.

A nivel internacional, la American Academy of Pediatrics y la U.S. Consumer Product Safety Commission también han advertido que la ingesta de imanes puede causar lesiones graves e incluso fatales.

Los juguetes con imanes o piezas pequeñas suelen parecer inofensivos.

Sin embargo, cuando se desprenden, pueden convertirse en una amenaza invisible. Los bebés y niños menores de tres años exploran el mundo con la boca, lo que los hace más vulnerables.

Asimismo, la Profeco recordó que los consumidores deben verificar etiquetas, edad recomendada y certificaciones antes de comprar.

Además, invitó a revisar otros juguetes en casa para confirmar que no contengan piezas pequeñas que puedan soltarse o imanes sin recubrimiento seguro.

La seguridad infantil no depende solo de la compra, sino del uso responsable y de la atención diaria. Supervisar, revisar y retirar juguetes dañados es un acto de cuidado y amor.

Más que una advertencia, esta acción refuerza el compromiso de proteger la infancia.

La Profeco reiteró su vigilancia sobre productos que representen riesgo y llamó a las familias a mantenerse informadas a través de canales serios de información.

La dependencia señala que, en cada hogar, la prevención puede marcar la diferencia. Escuchar las recomendaciones médicas y seguir las alertas de seguridad es una forma concreta de proteger la vida de los más pequeños.

