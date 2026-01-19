¿Por qué falla la separación de basura y residuos en la capital?

Ciudad de México.- La capital inició con el 2026 una de las transformaciones ambientales más ambiciosas de los últimos años con el programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”. Pero a medida que la gestión de residuos se vuelve obligatoria para todos los hogares, es evidente que la buena voluntad de la ciudadanía no es suficiente si no viene acompañada de una estrategia de comunicación masiva y clara.

Especialistas señalan que, a pesar de las buenas intenciones, el éxito de esta iniciativa depende directamente de una campaña informativa que alcance a todos los sectores de la población.

“Para que la Ciudad de México avance en este tema es fundamental que se ejecute una campaña de difusión diseñada para que gente de todas las edades, sectores, niveles socioeconómicos, y niveles educativos conozca a detalle la ley y la clasificación de residuos”.

Así lo señala Arturo Aguilar Díaz, responsable de Asuntos Ambientales de la Dirección de Servicios Generales de la Universidad Iberoamericana, donde llevan una década separando correctamente la basura.

El reto de entender la clasificación de basura en la CDMX

La complejidad de las normas actuales puede ser una barrera para el ciudadano común, considera el especialista, y señala que la reglamentación es detallada y extensa, lo que puede generar confusión al momento de decidir en qué contenedor depositar cada desecho.

En este caso es muy importante la educación preventiva, “si no tenemos suficiente información, por más buena intención que la ciudadanía tenga, es probable que se falle”.

Los chilangos necesitan más conciencia sobre el tema

El experto comparó la necesidad de difusión con la intensidad de las campañas políticas, sugiriendo que el beneficio para la calidad de vida debería tener la misma prioridad en la agenda pública.

“Es mucha información, es cierto, pero, así como nos inundan de comerciales en época electoral, es necesario difundir los datos que ayudarán a alcanzar una mejor calidad de vida en la Ciudad”.

Es importante recordar que, aunque por ahora no existen multas económicas, la sanción operativa es inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción de no recoger las bolsas que no estén correctamente separadas. Esto coloca a las familias en una situación complicada pues sin educación pueden desecharlas en cualquier lado, algo que agrava los problemas de contaminación.

Para evitar que el camión recolector rechace tus desechos, es vital tener presente la clasificación básica que rige en la capital:

Verde (Orgánicos): Restos de comida, frutas, verduras y flores. (Recolección: Martes, jueves y sábado).

Restos de comida, frutas, verduras y flores. (Recolección: Martes, jueves y sábado). Gris (Inorgánicos reciclables): Papel, cartón, vidrio, metales y plásticos limpios. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).

Papel, cartón, vidrio, metales y plásticos limpios. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo). Naranja (Inorgánicos no reciclables): Colillas de cigarro, pañales, toallas sanitarias, servilletas y papel higiénico usado. (Recolección: Lunes, miércoles, viernes y domingo).

Este programa no solo busca reducir la saturación de los rellenos sanitarios, sino fomentar un uso eficiente del agua y la energía, pilares de una ciudad que busca ser sostenible para las futuras generaciones. La clave, según el especialista, está en que el Gobierno logre transformar la norma en un hábito cotidiano a través del conocimiento.

