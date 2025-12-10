Por qué la cultura financiera importa en diciembre

Ciudad de México.- Durante la época decembrina muchas familias en México reciben prestaciones sociales aguinaldos, bonos, gratificaciones lo que suele impulsar el consumo.

Es una oportunidad perfecta no solo para gastar, sino para planear con cabeza: distinguir entre compras necesarias y gastos impulsivos, evitar sobreendeudarse y, de ser posible, convertir ese ingreso extra en ahorro o inversión.

Una buena cultura financiera permite disfrutar las fiestas sin pagar “resaca económica” a futuro.

Panorama actual del endeudamiento y uso de tarjetas en México

De acuerdo con el INEGI (con la encuesta ENIF 2024), 15.7 % de la población de 18 a 70 años tiene una tarjeta de crédito bancaria.

Para comparación, las tarjetas de crédito departamentales alcanzan 22.6 %.

En 2025, el uso de tarjetas bancarias sigue creciendo: en agosto se reportaron más de 38 millones de tarjetas de crédito vigentes, 2.9 millones más que en igual mes de 2024.

Este crecimiento en el crédito va acompañado de un aumento del endeudamiento familiar: datos de Banco de México (Banxico) indican que, al primer trimestre de 2025, la deuda de los hogares representa 16.7 % del PIB.

Además, la encuesta ENIF 2024 revela que solo 6.0 % de la población adulta tomó algún curso sobre ahorro, presupuesto o uso responsable del crédito, frente a 8.3 % en 2018 lo que evidencia un retroceso en educación financiera.

Este cuadro pone en evidencia una paradoja: cada vez más personas tienen acceso a crédito, pero muchas no cuentan con los conocimientos financieros suficientes para usarlo con responsabilidad.

Cómo optimizar prestaciones y evitar deudas en diciembre

Aquí algunas recomendaciones prácticas para sacarle el mejor provecho financiero a los ingresos extra de fin de año:

1. Haz un presupuesto realista antes de gastar separa lo enviado a regalos, fiestas, ropa o viajes, e identifica lo que deberías destinar a ahorro o pagos pendientes.

2. Prioriza deudas con altos intereses si ya tienes saldo en tarjeta de crédito, conviene liquidar primero lo más caro: con ello ahorrarás en intereses durante 2026.

3. Destina parte del aguinaldo al ahorro aunque sea un pequeño porcentaje. Tener “colchón” ayuda a prevenir imprevistos que presionen tus finanzas.

4. Evita gastos hormiga o compras impulsivas la tentación de “ocupar el efectivo extra” puede derivar en pagos mensuales difíciles de cubrir.

5. Infórmate y busca educación financiera — entender tasas, plazos y consecuencias del crédito ayuda a tomar mejores decisiones.

Qué dice el Banco de México sobre la deuda de hogares

En su más reciente reporte, Banxico reporta que la “posición financiera de los hogares” es decir, la relación entre sus activos (ahorros, inversiones) y pasivos (deudas) mantiene un nivel moderado.

Aunque la deuda al consumo y crédito a vivienda crecen, en conjunto representan una proporción manejable frente al PIB.

Sin embargo, este indicador no debe interpretarse como ausencia de riesgo.

Si muchos hogares aprovechan las festividades para endeudarse sin un plan, la carga financiera puede volverse insostenible.

Por ello, Banxico y especialistas coinciden en la importancia de fortalecer la educación financiera en México.

