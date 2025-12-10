Por qué la cultura financiera importa en diciembre

Ciudad de México.- Durante la época decembrina muchas familias en México reciben prestaciones sociales aguinaldos, bonos, gratificaciones lo que suele impulsar el consumo.
Es una oportunidad perfecta no solo para gastar, sino para planear con cabeza: distinguir entre compras necesarias y gastos impulsivos, evitar sobreendeudarse y, de ser posible, convertir ese ingreso extra en ahorro o inversión.
Una buena cultura financiera permite disfrutar las fiestas sin pagar “resaca económica” a futuro.
Panorama actual del endeudamiento y uso de tarjetas en México
De acuerdo con el INEGI (con la encuesta ENIF 2024), 15.7 % de la población de 18 a 70 años tiene una tarjeta de crédito bancaria.
Para comparación, las tarjetas de crédito departamentales alcanzan 22.6 %.
En 2025, el uso de tarjetas bancarias sigue creciendo: en agosto se reportaron más de 38 millones de tarjetas de crédito vigentes, 2.9 millones más que en igual mes de 2024.
Este crecimiento en el crédito va acompañado de un aumento del endeudamiento familiar: datos de Banco de México (Banxico) indican que, al primer trimestre de 2025, la deuda de los hogares representa 16.7 % del PIB.
Además, la encuesta ENIF 2024 revela que solo 6.0 % de la población adulta tomó algún curso sobre ahorro, presupuesto o uso responsable del crédito, frente a 8.3 % en 2018 lo que evidencia un retroceso en educación financiera.
Este cuadro pone en evidencia una paradoja: cada vez más personas tienen acceso a crédito, pero muchas no cuentan con los conocimientos financieros suficientes para usarlo con responsabilidad.
Cómo optimizar prestaciones y evitar deudas en diciembre
Aquí algunas recomendaciones prácticas para sacarle el mejor provecho financiero a los ingresos extra de fin de año:
1. Haz un presupuesto realista antes de gastar separa lo enviado a regalos, fiestas, ropa o viajes, e identifica lo que deberías destinar a ahorro o pagos pendientes.
2. Prioriza deudas con altos intereses si ya tienes saldo en tarjeta de crédito, conviene liquidar primero lo más caro: con ello ahorrarás en intereses durante 2026.
3. Destina parte del aguinaldo al ahorro aunque sea un pequeño porcentaje. Tener “colchón” ayuda a prevenir imprevistos que presionen tus finanzas.
4. Evita gastos hormiga o compras impulsivas la tentación de “ocupar el efectivo extra” puede derivar en pagos mensuales difíciles de cubrir.
5. Infórmate y busca educación financiera — entender tasas, plazos y consecuencias del crédito ayuda a tomar mejores decisiones.
Qué dice el Banco de México sobre la deuda de hogares
En su más reciente reporte, Banxico reporta que la “posición financiera de los hogares” es decir, la relación entre sus activos (ahorros, inversiones) y pasivos (deudas) mantiene un nivel moderado.
Aunque la deuda al consumo y crédito a vivienda crecen, en conjunto representan una proporción manejable frente al PIB.
Sin embargo, este indicador no debe interpretarse como ausencia de riesgo.
Si muchos hogares aprovechan las festividades para endeudarse sin un plan, la carga financiera puede volverse insostenible.
Por ello, Banxico y especialistas coinciden en la importancia de fortalecer la educación financiera en México.
ARH
México
Hogares destinan más del 45 por ciento de su gasto en salud
Ciudad de México- Millones de familias mexicanas sostienen buena parte del sistema de salud. De acuerdo con el Inegi informó que la aportación total que los hogares hicieron al cuidado de sus integrantes alcanzó 1.12 billones de pesos en 2024.
Cifra que revela un esfuerzo económico y humano que ocurre, casi siempre, a puerta cerrada.
La Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2024 (CSSSM) mostró que los hogares mantuvieron un rol central en el sistema al aportar recursos y tiempo de cuidados esenciales.
Además, el informe señaló que el gasto de bolsillo en medicamentos y otros bienes representó 45.4% del total, mientras los bienes y servicios de apoyo absorbieron 18.3%.
Las consultas médicas alcanzaron 15.3%, y los servicios hospitalarios 14.9%. El 6.1% restante se destinó a laboratorios, ambulancias y residencias de salud.
La erogación directa llegó a 800 mil 733 millones de pesos, y el trabajo no remunerado sumó 318 mil 261 millones.
Este último se concentró en los cuidados especializados y temporales dentro del hogar.
El Inegi destacó que las mujeres aportaron 69.9% del tiempo total dedicado al cuidado, mientras los hombres contribuyeron con 30.1%.
En términos de horas, esto significa que los hombres ofrecieron 4.3 horas por cada 10 horas que brindaron las mujeres.
El organismo reportó también que el PIB del sector salud fue de 1.75 billones de pesos, equivalente a 5.2% del PIB nacional.
De este porcentaje, 2.2% provino del sector público, 2% del privado y 0.9% del trabajo no remunerado.
El sector salud creció 1.6% en 2024, por encima del 1.4% de la economía nacional, y generó 2.2 millones de empleos remunerados.
Legisladores muestran preocupación en estos casos.
El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba afirmó que el sistema se encuentra en deterioro y criticó la falta de compras de medicamentos, la contratación de personal y la programación de cirugías.
Su posicionamiento forma parte del debate público sobre el rumbo del sector.
El informe del Inegi aporta una mirada clara sobre un fenómeno que suele pasar desapercibido: el país descansa en el trabajo cotidiano de sus familias.
Las cifras muestran que los hogares sostienen no solo la economía del cuidado, sino también una parte del funcionamiento del sector formal de salud.
Estos datos exponen la dimensión y el valor del trabajo no remunerado, que sigue recayendo principalmente en las mujeres.
También permiten observar la presión que enfrentan los hogares por el aumento del gasto de bolsillo cuando los servicios públicos no cubren la demanda en la salud.
Una mirada humana hacia adelante
De acuerdo con los legisladores las familias mexicanas tienen que ser resilientes al asumir cuidados, acompañar tratamientos y mantener un entorno de apoyo que impacta directamente en la salud nacional.
ARH
México
UNESCO declara Patrimonio Cultural la Pasión de Cristo de Iztapalapa
Ciudad de México.— La inscripción de la Representación de la Semana Santa en Iztapalapa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad confirmó el alcance de una tradición construida durante casi dos siglos. El anuncio se realizó en Nueva Delhi durante la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de Patrimonio Cultural Inmaterial y colocó a esta práctica comunitaria en un espacio internacional donde convergen expresiones de larga continuidad histórica.
Una tradición con raíces en el siglo XIX
La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa surgió en el contexto de una epidemia de cólera que afectó al país en el siglo XIX. Los habitantes organizaron una procesión como señal de agradecimiento tras superar la emergencia sanitaria. La práctica se mantuvo en años posteriores por decisión de la comunidad y con el tiempo adquirió una estructura más amplia hasta convertirse en un acontecimiento anual de gran participación ciudadana.
Los ocho barrios originarios de Iztapalapa asumieron responsabilidades que dieron forma a una tradición que se transmite por generaciones. La organización se consolidó con la creación del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A. C. (COSSIAC) que coordina actores, actrices, familias y grupos que intervienen en distintas fases de la escenificación.
Proceso comunitario que sostiene la celebración
Los preparativos comienzan en diciembre con actividades internas que incluyen selección de participantes, diseño de rutas y elaboración de elementos escenográficos. Los ensayos se desarrollan en calles, plazas y espacios comunitarios donde residentes de distintas edades se integran como parte de la logística.
La participación de la población es diversa y abarca actuación, apoyo técnico, elaboración de vestuarios y construcción de escenarios. La tradición incorpora procesos formales e informales de transmisión. Familias enteras enseñan a integrantes más jóvenes los conocimientos relacionados con la representación.
El comité organizador facilita encuentros donde se revisa documentación histórica, se explican responsabilidades y se coordinan acciones que permiten mantener la continuidad de la práctica.
La representación se desarrolla durante la Semana Santa católica y concluye el 3 de mayo con una ceremonia de bendición de la cruz. Esta fecha marca el cierre de un ciclo de actividades que involucra meses de trabajo colectivo.
Ruta hacia el reconocimiento internacional
El expediente presentado ante la UNESCO incluyó información histórica, evidencia documental y testimonios sobre la participación comunitaria. La organización internacional evaluó la permanencia del elemento cultural, su transmisión intergeneracional y la importancia que tiene para la población local.
El reconocimiento incorpora a la Representación de Iztapalapa a un listado global que reúne prácticas con una función social claramente definida. Para la comunidad significa el registro de una tradición que se mantuvo con mecanismos internos de organización y con apoyo de actores locales como autoridades, sectores eclesiales y comerciantes que intervienen en labores específicas durante la celebración.
Reaccionan al nombramiento
La Secretaría de Cultura indicó que la representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa es una manifestación que refleja la fuerza de una comunidad que conserva su historia e impulsa expresiones artísticas vinculadas con la tradición.
En ese sentido, afirmó que la inscripción reconoce el trabajo sostenido de familias y grupos que dan continuidad a una práctica con una base social amplia.
La secretaria de Turismo de Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero señaló que el logro colectivo honra el espíritu comunitario y atribuyó el resultado a la intervención directa de las comunidades que participan en la tradición.
Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que la representación tiene una trayectoria extensa y que el comité comunitario y social que la organiza realiza un trabajo constante durante el año.
La mandataria felicitó a las personas que integran el proceso y agradeció el acompañamiento técnico de especialistas que colaboraron en la documentación del expediente enviado a la UNESCO. El reconocimiento es motivo de orgullo para habitantes de la alcaldía y para quienes intervienen en la celebración.
Entramado social con continuidad histórica
La Representación de la Semana Santa en Iztapalapa reúne funciones que fortalecen vínculos entre barrios y que permiten la participación de residentes de distintas edades. La organización anual sostiene prácticas artesanales relacionadas con escenografía, música y elaboración de objetos rituales. Este conjunto de saberes se transmite con regularidad en viviendas, talleres y espacios públicos.
La escenificación atrae a visitantes nacionales e internacionales que observan los recorridos, aunque el elemento central permanece en la participación local. El espacio urbano se transforma en un escenario donde se representan pasajes bíblicos y donde se actualizan formas de organización que surgieron en el siglo XIX.
ebv
Dignidad Humana
Niñez migrante sufre ansiedad y ruptura familiar en centros de detención, denuncia colectivo
Ciudad de México.— El colectivo Mujeres Libres y Soberanas advirtió que las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos generan efectos inmediatos en quienes buscan estabilidad para sus familias. Pilar Vázquez Calva, vocera del grupo, afirmó que las detenciones y deportaciones masivas eliminan el derecho a proceso judicial, separan a familias e impactan a comunidades completas en zonas fronterizas.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Vázquez Calva expuso que los niños enfrentan daños que no se resuelven con el tiempo y que las comunidades que dependen de vínculos familiares viven una tensión constante.
Asimismo, agregó que la presencia de migrantes forma parte de la fuerza laboral que sostiene actividades económicas en Estados Unidos y sostuvo que las mujeres ocupan posiciones relevantes en diversos sectores y que su aportación económica es medible.
Peso económico de las mujeres migrantes
La participación de mujeres inmigrantes en el mercado laboral estadounidense llega a 7.9 por ciento. Datos de un informe elaborado por Bank of America y diversas universidades señalaron que mujeres hispanas, tanto migrantes como nacidas en Estados Unidos, aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021 con un crecimiento superior al 50 por ciento en diez años.
Vázquez Calva explicó que las madres inmigrantes tienen un papel central en la economía familiar. De acuerdo con cifras presentadas, 33.6 por ciento de ellas es sostén principal del hogar y en el caso de madres latinas inmigrantes la proporción asciende a 36.3 por ciento. Con estos datos, el colectivo evidencia la aportación cotidiana de mujeres que mantienen sus hogares mientras lidian con procesos migratorios complejos.
México ante el retorno forzado
Por su parte, Angélica Pérez del Valle, integrante del colectivo, dijo que la deportación de personas también marca la vida de ciudades mexicanas que reciben población sin aviso previo y con necesidades inmediatas. Las comunidades enfrentan mayor demanda de servicios básicos, vivienda y empleo sin contar con infraestructura suficiente. Zonas afectadas por violencia e inseguridad reciben a familias que llegan con incertidumbre y pocos recursos.
Pérez del Valle explicó que las deportaciones generan separación familiar y efectos emocionales severos en niñas y niños. Recordó estudios que documentan síntomas como ansiedad, pérdida de apetito, pesadillas, retraimiento y episodios prolongados de depresión. Señaló que estas consecuencias afectan a menores sin importar su condición migratoria o su ciudadanía, ya que muchas familias que viven en Estados Unidos son mixtas y los hijos ciudadanos enfrentan incertidumbre ante la aplicación de la ley.
Trato a mujeres y niños en proceso migratorio
Pérez del Valle afirmó que existen casos de trato cruel hacia mujeres y niños en centros de detención y en operativos migratorios. Sostuvo que los migrantes deben recibir un trato digno y acceso a debido proceso, ya que todos cuentan con la misma dignidad que cualquier ciudadano.
El colectivo también sostuvo que los migrantes latinoamericanos mantienen una participación social que aporta trabajo, cultura y estabilidad comunitaria en Estados Unidos. En un comunicado señalaron que tasas oficiales muestran niveles de criminalidad más bajos en comparación con la población ciudadana, lo que desmiente percepciones que vinculan migración con inseguridad.
ebv
México
“Dejar atrás el contenido superficial”, creadores digitales coinciden en Hope Influencers México
Ciudad de México.— El primer encuentro Hope Influencers en México reunió a creadores de contenido que dialogaron sobre el papel de las plataformas digitales en la vida cotidiana. El evento, convocado por el Consejo de la Comunicación y Motio Agency, abrió un espacio para reflexionar sobre la responsabilidad social de quienes hablan a millones de personas desde una pantalla.
Enlazado vía remota desde Roma, Monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, planteó que la influencia digital alcanza su verdadera fuerza cuando impulsa esperanza y sentido de vida en la audiencia.
En ese sentido, señaló que la tecnología se convirtió en un ambiente que influye en las formas de relacionarse y comprender la realidad. En este escenario, la interacción rápida pierde fuerza cuando no logra tocar la conciencia de quienes están del otro lado de la pantalla.
De acuerdo con Monseñor cada usuario busca contenido con inquietudes profundas y con la necesidad de encontrar un mensaje que lo acompañe en momentos decisivos. La comunicación en redes, afirmó, exige mirar la vida como un conjunto donde la persona está presente y no sólo su reacción inmediata.
El secretario del Dicasterio resaltó la importancia de evitar el contenido que se queda en el like superficial. Insistió en la relevancia de reconocer que al recibir un mensaje existe alguien que espera una palabra capaz de darle dirección a lo que vive. Con esa perspectiva, planteó que el entorno digital no es un espacio aislado sino una extensión de la vida cotidiana que requiere responsabilidad y claridad en lo que se comunica.
Monseñor Ruiz planteó que un influencer no actúa en solitario porque su trabajo se sostiene en la interacción con comunidades diversas que buscan significado. La misión que propuso se basa en ofrecer orientación real a quienes siguen cada publicación. La familia y el hogar, dijo, se mantienen como referencias importantes dentro del ecosistema digital y marcan una pauta que puede dar equilibrio a quienes consumen contenido en redes sociales todos los días.
El secretario de la Santa Sede remarcó que muchos seguidores arrastran heridas y atraviesan situaciones difíciles. Ante esa realidad, el creador de contenido tiene la oportunidad de convertirse en un acompañante que recuerda el valor de cada vida. En este escenarios, la voz del influencer adquiere un peso que va más allá del número de seguidores y obliga a preguntarse qué huella se desea dejar en la era digital.
Por ello, describió a los influencers como misioneros de esperanza y sentido de vida que deben generar contenido que promueva la dignidad humana y fomente el acompañamiento.
La fragilidad con la que muchas personas llegan a las redes sociales exige una comunicación que mire más alto que el entretenimiento. Un mensaje bien dirigido puede convertirse en apoyo para quien busca claridad en medio de la incertidumbre y necesita saber que su existencia conserva valor.
Entre los testimonios del encuentro destacó el de la creadora mexicana María Regina Muñoz, originaria de Guanajuato, con más de cinco millones de seguidores en TikTok. Compartió que encontró a Dios en la vida cotidiana y que esa experiencia transformó su manera de relacionarse con su audiencia.
Habló de señales que descubre en lo ordinario y que la impulsan a compartir una visión que busca sembrar propósito en quienes la siguen. Su contenido, explicó, mezcla reflexión y autenticidad con la intención de generar vínculos que permitan mirar la vida diaria como un espacio donde surgen motivos para avanzar.
Finalmente, los participantes en el primer encuentro Hope Influencers coincidieron en que la comunicación actual necesita mensajes que aporten sentido de vida y esperanza; además se resaltó que el creador de contenido debe acompañar y orientar la manera en que se entiende la comunicación en la era digital.
ebv
