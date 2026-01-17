Precaución en los cielos: EU advierte por operaciones militares en el Pacífico, México descarta riesgos

Ciudad de México.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de seguridad aérea dirigida exclusivamente a operadores civiles estadounidenses, ante la detección de posibles actividades militares e interferencias satelitales en regiones del Pacífico mexicano, el Golfo de California y la zona oceánica de Mazatlán, Sinaloa.

La advertencia busca evitar accidentes y no implica cierres ni restricciones al espacio aéreo nacional, aclararon autoridades mexicanas.

La notificación, difundida mediante los avisos KICZ A0015/26 y KICZ A0018/26, estará vigente del 16 de enero al 17 de marzo de 2026 y recomienda “extremar precauciones” a aerolíneas y pilotos certificados por la FAA que sobrevuelen dichas áreas.

El organismo estadounidense advirtió sobre “riesgos potenciales para las aeronaves en todas las altitudes”, incluyendo fases de llegada y salida, sin precisar el origen de las operaciones militares detectadas.

Advertencia dirigida solo a operadores de Estados Unidos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informa: pic.twitter.com/jlZL4k4pXf — SICT México (@SICTmx) January 17, 2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) subrayó que el aviso de la FAA no tiene efectos operativos en México.

“Es importante precisar que este Notam no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo”, precisó la dependencia a través de un comunicado.

La SICT explicó que la FAA únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país.

Por ello, la alerta se dirige a aerolíneas y pilotos estadounidenses, así como a aeronaves civiles registradas en Estados Unidos, con excepción de aquellas que operan para compañías extranjeras.

“No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores nacionales”, reiteró la Secretaría.

Señaló que las condiciones de operación del espacio aéreo mexicano se mantienen sin cambio y que no hay afectaciones para la aviación civil.

Una medida preventiva similar a otras en el Caribe

De acuerdo con la SICT, este tipo de avisos no es inédito. La dependencia detalló que la alerta emitida por la FAA es similar a otras notificaciones preventivas realizadas previamente para la región del Caribe, aunque en esta ocasión se extendió al área del Pacífico.

“Este tipo de condiciones han sido identificadas, y se trata de una medida de comunicación preventiva similar a otros Notam emitidos previamente por la autoridad en la región del Caribe semanas atrás, y que ahora se extiende al área del Pacífico”, indicó la Secretaría.

La autoridad federal añadió que México mantiene comunicación permanente con organismos aeronáuticos internacionales para dar seguimiento a estos avisos, en el marco de la cooperación y la seguridad operacional.

Interferencias satelitales y navegación aérea

Uno de los principales elementos de la advertencia estadounidense es la posible interferencia en los sistemas de navegación satelital, conocidos como GNSS, que proporcionan información de posicionamiento a las aeronaves.

Estas interferencias pueden afectar la precisión de la navegación, motivo por el cual se emiten alertas preventivas aun cuando no existan incidentes confirmados.

La FAA solicitó a los operadores estadounidenses reportar cualquier anomalía detectada durante el periodo de vigencia del aviso al Washington Operations Center, como parte del monitoreo constante de la situación.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes de seguridad aérea asociados a esta advertencia, ni se han suspendido vuelos comerciales o privados en territorio mexicano.

Reacciones y debate en redes sociales

La emisión del Notam generó reacciones en redes sociales, donde algunos expertos, analistas y organismos advirtieron que, aunque la alerta no implica intervención, tampoco debe considerarse un trámite rutinario.

El NOTAM emitido hoy por la FAA para partes del espacio aéreo de México no es una orden de intervención, pero tampoco es rutinario.

Es del mismo tipo técnico que el emitido en Venezuela en nov/2025, semanas antes de la operación militar, advertencia por actividad militar e… pic.twitter.com/2Ee29mOBgC — Alberto Capella (@kpya) January 17, 2026

El activista ciudadano y ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Morelos y Quintana Roo, Alberto Capella, escribió su cuenta de X:

“El NOTAM emitido hoy por la FAA para partes del espacio aéreo de México no es una orden de intervención, pero tampoco es rutinario”.

Capella añadió que se trata de un aviso técnico similar al emitido para Venezuela en noviembre de 2025, previo a una operación militar.

“En seguridad, estos avisos no se emiten por casualidad”, aclaró.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recordó también en X, que el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano es coordinado por esa dependencia y tiene como objetivo la coordinación interinstitucional para “inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional”.

El Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano es coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y tiene por objeto la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lo integran, para inhibir y contrarrestar las… pic.twitter.com/0cI05Qe3U2 — @Defensamx (@Defensamx1) January 16, 2026

Espacio aéreo mexicano, bajo operación normal

Las autoridades mexicanas insistieron en que la alerta estadounidense no altera la operación aérea en el país.

La SICT reiteró que actualmente no hay cambios en las condiciones del espacio aéreo nacional y que la aviación civil continúa desarrollándose con normalidad.

