Presentan folleto “Reconciliación X México”

Hidalgo.- A través de un mensaje en sus redes sociales, en su camino rumbo a Hidalgo, a donde asistirá a un informe legislativo, el político zacatecano convocó a los ciudadanos a conocer el contenido de este material, que está disponible en línea.

Explicó que su propuesta es ir en contra del encono y del odio y favorecer la reconciliación nacional.

“No creo en el encono, no creo en el odio, soy un hombre que he sido afortunado en mi vida, una buena familia, buenos amigos, buenos ciudadanos que he conocido toda mi vida, 42 años de servidor público y aquí describo lo que considero fundamental para la reconciliación nacional”

“No somos de grupos opuestos”: Monreal presenta su folleto sobre reconciliación.

De camino a Hidalgo, improvisamos un comedor en la cajuela, para disfrutar unos tacos. Aprovecho para compartirles el folleto sobre reconciliación, en el cual explico los temas de este proyecto que propone inclusión, respeto y soluciones para un futuro próspero. pic.twitter.com/6EoI4qKfkX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

En el folleto “Reconciliación X México”, que es la base de la plataforma de Monreal, expone que se requiere reconciliar al país para sanear al Estado y “para rescatar nuestra vida cotidiana de la violencia y del crimen”.

Ricardo Monreal

Sobre todo, puntualiza Monreal en dicho documento, buscar alcanzar un país reconciliado no es porque pertenezca a un grupo opuesto, sino porque es el bien de la nación.

“Salgamos ya de los estereotipos que nos encasillan y que impiden ver todo lo que somos y todo lo que podemos conquistar”, expresó.

Destacó que detrás de nuestras diferencias y de la insatisfacción con nuestra situación, sabemos que no podemos tener un país más fuerte si descontamos y desvaloramos a grupos enteros de la población.

ARH