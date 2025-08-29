Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México

León, Guanajuato.- El presidente de los obispos de México alertó sobre el avance de la secularización, la ideologización del Estado y la “mutua desconfianza” en las relaciones entre el gobierno y las asociaciones religiosas, durante el 10° Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa en León.
En un discurso crítico y reflexivo, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que México no vive sus “mejores momentos” en materia de garantía de la libertad religiosa. Durante su intervención en el Congreso presidido por la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, el obispo identificó un “cambio acelerado” en la cultura mexicana como el factor central que ha debilitado este derecho fundamental.
Diagnóstico de secularización e ideologización
Castro Castro contextualizó la problemática en una transformación social profunda ocurrida en la última década. “Hace 10 años la secularización de la cultura en México no era tan extensa ni tan profunda. Hoy, amplias capas de la sociedad, sobre todo en las jóvenes generaciones, encontramos que lo común es que ‘vivan como si Dios no existiera’”, señaló.
Atribuyó este fenómeno al “pensamiento débil” y la “posmodernidad”, que convencen a muchos de la inutilidad de buscar la verdad. “Sin este presupuesto, la dimensión religiosa de las personas se disuelve”, afirmó, lo que reduce la realidad a una “pura vida inmanente” centrada en el bienestar, el consumo y el rendimiento económico.
El obispo advirtió que este contexto cultural afecta a las instituciones religiosas que experimentan “una baja sensible de miembros” y una pérdida de interés social respecto a lo divino, la verdad y el sentido trascendente; y reconoció que eso impacta “en la calidad de la experiencia religiosa de los que mantienen la llama de lo trascendente aún encendida”.
LEE La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Crítica a la injerencia ideológica
Castro Castro cargó contra la penetración de ideologías en los partidos políticos, “particularmente en el que hoy detenta la autoridad”. Aseguró que esto distorsiona el ejercicio de gobernar para el Bien Común Nacional, especialmente en la comprensión de los Derechos Humanos, mediante “el uso faccioso de términos equívocos” vinculados a la “ideología de género” y a versiones radicales del feminismo, presentes ya en “los libros de texto de educación básica”.
Denunció que esta distorsión lleva a las autoridades civiles a terrenos de “vigilancia”, “control” e incluso “silenciamiento” de las voces de líderes religiosos que, desde sus convicciones, “denuncian injusticias” o “señalan violación de derechos humanos”.
El presidente de la CEM calificó las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas de “formales”, “diplomáticas” y “superficiales”, pero “infectadas de mutua desconfianza”. Advirtió que se han convertido en un “terreno escabroso” que muchos prefieren evitar.
“La ‘fría formalidad’ de las relaciones entre las Asociaciones Religiosas y el Gobierno del Estado Mexicano, en los últimos años, ha hecho que se reduzca todo a encuentros protocolarios o de rutina, sin objetivos específicos hacia los cuáles avanzar, sin escucharnos, sin construir mejores condiciones que garanticen la plena libertad religiosa a los ciudadanos, los que son, primaria y directamente, los sujetos de derechos”, refirió.
Castro reconoció que los ciudadanos mexicanos “aterrizan cada vez más en la indiferencia religiosa” pero eso no exime al los gobiernos a cumplir su deber en la apertura y servicio en esa materia. Acusó a las autoridades civiles de “simular” el cumplimiento de su deber pues “desestima el verdadero diálogo, menosprecia la buena voluntad de los actores religiosos, [mientras] realiza más tareas de acecho, control e intimidación”, afirmó con contundencia. Como evidencia, citó que “el número de denuncias a ministros de culto católicos en los últimos años ha crecido”.
Urgente rehabilitación política y educativa
Al finalizar, Castro Castro hizo un llamado a una “cirugía mayor” para “rehabilitar la política” de su “actual mediocridad” y para recolocar el derecho a la libertad religiosa como una “asignatura destacada” con “muchos pendientes por resolver”.
“Se trata de mirar con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones que reciben un mundo científica y tecnológicamente hiper desarrollado, pero, también, un mundo con la trascendencia ocultada, deteriorado espiritualmente”, concluyó, reafirmando el papel de la Iglesia Católica como “portadora de esperanza” basada en una “fe inquebrantable”.
“Vivo esperanzado y sé, con claridad, que podremos dar cara a estos desafíos para juntos mejorar. Se trata de corregir el extravío antropológico actual, la ideologización de los derechos humanos y la estrechez de miras en las autoridades”, concluyó.
Estados
Regreso a clases: ¿En qué estados será obligatorio vacunarse contra el sarampión?
Brote de sarampión preocupa en México
Ciudad de México.- Con el inicio del ciclo escolar a la vuelta de la esquina, y los recientes brotes de sarampión en el norte del país, alrededor de cuatro mil casos confirmados en Chihuahua, en algunos estados será obligatorio presentar la cartilla de vacunación contra el sarampión para el regreso a clases
En entrevista con Siete24.mx, Directora Médica de Vivien, confirmó que en Chihuahua sí será requisito indispensable que los alumnos tengan completo su esquema de vacunación contra el sarampión para poder regresar a clases.
“Sí, según la información que tenemos va a ser obligatorio no solo que presenten la cartilla, sino que estén vacunados”, aseguró la especialista.
Brote de sarampión preocupa en México
De acuerdo con la doctora Carrión, México atraviesa un brote de sarampión que ya suma más de 3,900 casos confirmados hasta el 15 de agosto, según reportes oficiales de la Secretaría de Salud.
“Estamos pasando por un brote bastante importante, el cual ya tiene varios meses. Es la enfermedad más transmisible que existe”.
El virus del sarampión puede contagiar de una sola persona a entre 12 y 18 más, siempre que no estén vacunadas. Aunque muchos piensan que esta enfermedad solo afecta a niños, la especialista subrayó que los mayores de 40 años, la población económicamente activa, son los más afectados en esta ocasión, debido a su constante movilidad.
La especialista recordó que el sarampión había sido eliminado en la región, pero en 2019 se perdió ese estatus a raíz de brotes en Venezuela y Brasil, y desde entonces el virus ha regresado con fuerza, impulsado por la caída en las coberturas de vacunación tras la pandemia.
Vacunas y regreso a clases: un deber compartido
La Secretaría de Educación Pública (SEP) históricamente ha solicitado la cartilla de vacunación como requisito de inscripción, junto con el acta de nacimiento y el certificado del ciclo escolar anterior. Sin embargo, en los últimos años, la revisión de las vacunas dejó de ser rigurosa.
Hoy, con el brote activo, el panorama cambia. La Dra. Carrión subraya la importancia de retomar esa medida con firmeza:
“No puedes negarle la educación al niño porque es un derecho, definitivamente. Pero así como un niño tiene derecho a no vacunarse, el otro niño también tiene derecho a estar protegido”.
La médica insistió en que todos los niños deben recibir la vacuna contra el sarampión antes del regreso a clases, no solo porque sea requisito, sino como una medida preventiva esencial para cuidar su salud y la de sus compañeros.
“Recordemos que el estar en una escuela significa convivir con muchos niños que finalmente no conocemos su estado de vacunación. La escuela es el lugar perfecto para el contagio porque están todos juntos, respirando el mismo aire y compartiendo, sobre todo los prescolares”.
Más allá del sarampión: temporada invernal y otros riesgos
La especialista también advirtió que después del regreso a clases viene la temporada invernal, cuando aumentan los casos de influenza, COVID-19 y neumonía. Por ello, insistió en revisar la cartilla completa, no solo la vacuna contra el sarampión.
“Es tan sencillo como decir: tienes una cartilla de la edad que tiene el niño, ¿tiene seis años? Debe tener la vacuna contra el sarampión, la triple y su refuerzo”, señaló Carrión, destacando que la prevención es clave para evitar complicaciones graves.
Un llamado a los padres de familia
El mensaje final de la doctora Carrión es claro: revisar la cartilla y vacunar a los hijos antes del regreso a clases es un acto de responsabilidad familiar y comunitaria.
“Definitivamente, esta es una de las cuestiones que más tendríamos que poner atención, si no tiene el refuerzo debes llevarlo a vacunar, actualmente hay vacunas no solo en los servicios de salud, hay hasta vacunación a domicilio”, concluyó.
El sarampión, una enfermedad que parecía cosa del pasado, hoy exige a los padres de familia volver a priorizar la salud y la prevención, para garantizar no solo la educación de los niños, sino también su bienestar y el de toda la comunidad escolar.
npq
Estados
Tres bendiciones: el milagro de los trillizos que llena de vida a Tabasco
Comalcalco, Tabasco.- La vida sorprendió a una familia tabasqueña con la llegada de tres nuevas sonrisas.
El pasado 15 de agosto, la señora Ceydi Kristell Bernardo Olán dio a luz a trillizos, un acontecimiento que ha sido recibido como un verdadero milagro en la ranchería Pino Suárez 1ª Sección, donde la noticia corrió de boca en boca y encendió la esperanza de toda la comunidad.
Lee: Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal
Aunque los días han pasado, el asombro y la emoción permanecen intactos. La historia de esta madre y sus tres pequeños no solo refleja la alegría de una familia, sino también la fuerza de la vida y la importancia de la unión.
“Es una bendición que nos inspira a todos”, comentaron vecinos al enterarse del nacimiento múltiple, considerado un hecho poco común en la región.
Un recuerdo del milagro de la vida
El embarazo fue seguido de cerca por médicos y enfermeras del Centro de Salud de Pino Suárez 1ª Sección, quienes brindaron acompañamiento constante, por el riesgo que había desde la gestación hasta el parto.
Finalmente, los bebés llegaron al mundo en el Hospital de la Mujer de Villahermosa, bajo la atención de especialistas que garantizaron el bienestar de la madre y sus hijos.
“La llegada de estos tres bebés es un recordatorio de lo valioso que es proteger la salud y cuidar cada vida”, señaló la Jurisdicción Sanitaria de Tabasco, al reconocer el esfuerzo del personal de salud.
La familia y la comunidad celebran con gratitud
El nacimiento de los trillizos no solo trajo emoción a la familia Bernardo Olán, también movió los corazones de los vecinos.
Entre abrazos y felicitaciones, la ranchería se unió en muestras de cariño y solidaridad.
La familia, ahora multiplicada por tres, comienza una nueva etapa rodeada de amor, apoyo y fe en el futuro.
En cada felicitación se reafirma un mensaje: la vida siempre encuentra caminos para florecer, incluso en los escenarios más inesperados.
Trillizos en Comalcalco: una bendición que inspira
Los tres pequeños representan más que un nacimiento extraordinario. Son un símbolo de esperanza para Tabasco y un llamado a valorar lo esencial: la salud, la familia y la vida.
“Este acontecimiento nos recuerda que cada vida es única y debe ser recibida con gratitud”, señaló personal médico de la comunidad.
La noticia se mantiene vigente, no solo porque tres bebés llegaron a alegrar un hogar, sino porque reaviva la fe en lo cotidiano.
En tiempos de incertidumbre, historias como esta recuerdan que aún existen motivos para celebrar la vida con esperanza y alegría.
GDH
Estados
Primero la familia: Querétaro blinda a niños y jóvenes contra música que enaltece el crimen
El gobierno de Querétaro anunció que prohibirá en todo el estado la reproducción o interpretación de música que haga apología del delito en eventos públicos.
Se trata de una medida que, según el gobernador Mauricio Kuri, busca proteger a las familias y rescatar los valores frente a la cultura de la violencia.
Lee: Trasciende a nivel mundial caso de policía del Metro de CDMX castigada por cumplir con su labor
“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger valores”, afirmó el mandatario estatal, a través de un video en redes sociales.
El decreto, que aplicará en plazas, auditorios, estadios, ferias, centros de espectáculos y cualquier espacio público, tiene como propósito blindar a niñas, niños y jóvenes de mensajes que glorifican al crimen.
“Queremos cuidar a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio o la riqueza ilícita”, expresó Kuri.
La apología del delito y su impacto en la sociedad
La apología del delito ocurre cuando se enaltece o promueve a quienes cometen actos criminales, ya sea en discursos, escritos o canciones.
Lejos de ser un simple entretenimiento, esta práctica fomenta la normalización de la violencia y puede ser una puerta de entrada para que adolescentes admiren a criminales en lugar de modelos positivos.
De acuerdo con el Código Penal Federal, quienes promuevan públicamente delitos o hagan apología pueden recibir sanciones que van desde trabajo comunitario hasta prisión.
Esta normativa reconoce que la libertad de expresión no puede usarse para alentar la violencia ni para poner en riesgo el orden social.
Una medida para fortalecer a las familias
La decisión de Querétaro se enmarca en un esfuerzo más amplio por reforzar el tejido social.
“Estamos cuidando a nuestras niñas, niños y jóvenes de mensajes que pueden afectar su desarrollo y sus aspiraciones”, subrayó el gobernador.
La iniciativa ha sido bien recibida por sectores ciudadanos, que coinciden en que la música y el arte deben ser espacios para promover valores y no para difundir modelos de vida destructivos.
Con esta acción, Querétaro busca enviar un mensaje claro: la libertad de expresión no está en riesgo, pero la dignidad humana y el bienestar de las familias están por encima de los intereses que promueven la violencia.
GDH
Estados
Padres de Guanajuato se amparan contra programa piloto de educación sexual con intereses ideológicos
Guanajuato.— Padres de familia y organizaciones civiles en Guanajuato anunciaron la interposición de un amparo, tras la negativa del gobierno estatal a entregar información sobre el programa piloto de educación sexual integral que se pretende aplicar en dos secundarias de los municipios de Romita y Silao.
En la rueda de prensa, encabezada por Fátima Ávila, de Resistencia Provida y Frente Nacional por la Familia; Juan Manuel Cárdenas, presidente de la Delegación Estatal de la Unión de Padres de Familia; y Uriel Esqueda, director de campañas de Actívate.org.mx, se exigió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, detener la implementación de dicho plan hasta garantizar la transparencia y la participación de las familias.
Reunidos afuera del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato, afirmaron que están en favor de la educación sexual de menores, pero con formación y la participación de padres de familia y especialistas.
“Rechazamos el programa piloto de educación sexual integral, ya que el programa educativo fue armado sin consulta pública ni en los jurídicos. Estamos en favor de la educación sexual de menores de edad, pero pedimos que permitan la participación de padres de familia, especialistas y sociedad civil. Exigimos al gobierno una ruta clara de información pública y principalmente abrir los canales de diálogo con padres de familia y sociedad civil”, declaró Fátima Ávila.
LEE En México, la ONU busca redefinir la maternidad y los valores de la familia, alerta Rocío D'Angelo
Amparo contra programa piloto de educación sexual
El presidente de la Delegación estatal de la Unión de Padres de Familia en Guanajuato, Juan Manuel A. Cárdenas, detalló que a más de tres semanas del anuncio del programa, la administración estatal no ha brindado datos claros ni verificables sobre su contenido, alcance, responsables y costos.
“La opacidad del gobierno del estado ha generado alarma y preocupación. Ante esta falta de respuesta oficial, se promovió una demanda de amparo por violación al derecho de petición, interpuesta por ciudadanos preocupados por la nula información que existe”, señaló Cárdenas.
Explicó que la solicitud de información presentada el 17 de julio de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue atendida en tiempo ni forma.
“Exhortamos al gobierno del estado a no implementar ningún programa sin que exista previamente una ruta clara de información pública, canales de diálogo con las comunidades escolares y salvaguardas frente a cualquier imposición ideológica”.
Acusan opacidad y falta de consulta
Uriel Esqueda, de Actívate.org.mx, aseguró que el proceso “está marcado por la opacidad y la falta de transparencia”, y criticó que el programa nunca se involucró a los padres de familia, que son los principales formadores, ni a especialistas serios en educación sexual y el resultado es un programa sesgado a los intereses de grupos que promueven ideologías contra la familia.
“Estamos en favor de la educación sexual a menores, pero que se eduque de acuerdo a su desarrollo evolutivo, acorde a su edad y desarrollo físico y no un adoctrinamiento como lo quiere promover la gobernadora Libia Denisse García”, dijo.
npq
