Presuntos asesinos del periodista Heber López trasladados a un penal de Oaxaca

Hermosillo.— Fueron detenidos en flagrancia los presuntos responsables del homicidio del periodista Heber López Vázquez, director del medio digital RCP Noticias, en Salina Cruz, Oaxaca, confirmó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que con la premisa de que no se permite ni la corrupción ni la impunidad, los cuerpos de seguridad actuaron en este caso con mucha efectividad.

“En todos los casos se actúa con la idea de que no se permite la corrupción ni la impunidad, porque ya no existen relaciones de las autoridades con los criminales como ocurrió antes. Se están atendiendo todos los casos y aunque no me gusta la frase, el que la hace la paga”, sentenció el mandatario.