Programa piloto ofrece hospedaje gratuito a familias de niños con cáncer

Ciudad de México.- Bastián tenía apenas un año cuando fue diagnosticado con leucemia. Su madre, Karla Nayeli, recuerda cómo su bebé, acostumbrado a dormir en su pecho, tuvo que enfrentarse a noches solitarias en un hospital.
“De un día para otro, nuestro bebé estaba internado sin entender nada. Nosotros solo podíamos esperar afuera”, compartió Karla.
A pesar de todas las dificultades que han vivido, la familia de Bastian se mantiene unida y tratan de aprovechar todos los momentos que tienen para estar juntos. La cercanía ha permitido sostenerse durante los tratamientos
Respuesta humanitaria: hospedaje gratuito.
En México muchas familias deben trasladarse a la Ciudad de México para que sus hijos reciban tratamientos oncológicos especializados.
Además de enfrentar el dolor de la enfermedad, se suman los desafíos logísticos y económicos que implica el desplazamiento.
Para apoyar a familias como la de Bastián, Airbnb.org y Vuela Fundación lanzaron un programa piloto de hospedaje gratuito en la Ciudad de México.
La iniciativa destina más de un millón de pesos para alojar a padres que trasladan a sus hijos a hospitales de alta especialidad o también llamados de tercer nivel, como La Raza, Tlalpan y el Centro Médico Siglo XXI.
Ante esto, Christoph Gorder, director ejecutivo de Airbnb.org, explicó que la alianza busca que la estadía resulte más accesible y cercana. Diego Parada, cofundador de Vuela, destaca:
“Darle a las familias la oportunidad de hospedarse cerca del hospital donde atienden a sus hijos puede cambiar por completo su afrontamiento de la enfermedad y su adhesión al tratamiento”.
Dignidad y cercanía en medio del dolor.
Además, el programa garantiza que los padres puedan acompañar a sus hijos sin angustia por la falta de alojamiento. Esta cercanía fortalece la resiliencia familiar y reduce la sensación de abandono que sufren los niños hospitalizados.
Con base en su experiencia Vuela Fundación, explicó que con esta alianza, muchas familias debían elegir entre comer, transportarse o dormir. Con estancias cubiertas, los padres pueden concentrarse en los tratamientos y asistir puntualmente a quimioterapias y revisiones médicas, mejorando la adherencia al tratamiento.
Asimismo, describe que la mayoría de los hospitales pediátricos especializados se encuentran en la Ciudad de México. Los niños del sur y sureste del país enfrentan viajes largos y fatigantes.
Hospedajes cercanos disminuyen la brecha geográfica y facilitan el acceso equitativo a la salud.
Vuela Fundación externa que cada año se diagnostican 5,000 a 6,000 casos de cáncer infantil en México.
Presentan en Congreso del Edomex libro que analiza mitos y realidades del aborto en México
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue escenario de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, una obra que busca clarificar los alcances del fallo A.I. 148/2017 y arrojar luz sobre un tema que ha generado confusión en la opinión pública y el ámbito legislativo. La presentación reunió a legisladores, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil, quienes coincidieron en la importancia de un debate informado y riguroso.
Durante su intervención, Joana Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de la Familia y Desarrollo Humano del Congreso del Estado de México, agradeció y expresó su agradecimiento de quienes hicieron posible la presentación de la obra en el recinto legislativo: al diputado Pablo Fernández de Ceballos, a los autores y la fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro derechos Humanos AC.
La diputada panista refirió que este libro nació de una necesidad urgente, que es traer claridad y rigor académico a un tema que ha generado profunda confusión tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.
Comprensión sobre el derecho a la vida
Recordó que el 6 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo que sacudió los cimientos de la comprensión sobre el derecho a la vida y el aborto.
“A raíz de la acción de inconstitucionalidad 148 del 2017, se generó la percepción de que el aborto había sido legalizado sin restricciones y que el concebido carecía de todo derecho. Sin embargo, ¿es esto lo que realmente dijo la Corte? Este libro sostiene que la realidad es mucho más compleja y en cierto modo contradictorio”, dijo.
Asimismo, Felipe Torres detalló que el libro tiene un doble propósito. Primero, aclarar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente estableció sobre el aborto voluntario y segundo, ofrecer un análisis estrictamente jurídico y crítico de esta decisión despojado de los apasionamientos morales o ideológicos.
“El problema central que los autores de este libro exponen es que en su fallo nuestro máximo tribunal consideró al concebido como un entre comillas bien susceptible de protección, despojándolo así de sus derechos fundamentales. Esta visión, argumentan, evita un análisis de ponderación que es necesario cuando dos derechos entran en colisión”, puntualizó.
Derechos del concebido
La legisladora del blanquiazul externó que la sentencia propuso una solución que los autores del libro califican de prácticamente imposible de defender, que al inicio del embarazo, el concebido no tiene derechos, pero después de un periodo breve y razonable, el derecho a decidir de la madre desaparece y la vida del concebido adquiere una protección constitucional.
“Esto choca directamente con un pilar de los derechos humanos, la dignidad humana que es única, indivisible y no se adquiere gradualmente con el tiempo ni tampoco con el desarrollo físico”.
El libro está estructurado en tres partes fundamentales:
Primero, el derecho a la vida. Esta primera sección establece los cimientos del argumento, rinde homenaje al discernimiento jurídico de figuras como don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, desmiente con base en la ciencia, la idea de que no se sabe cuándo inicia la vida, y recuerda que el concebido goza de protección constitucional.
Segundo, el aborto en perspectiva. Se enfoca en el aborto voluntario, definido como la decisión de la madre de terminar con la vida de su hijo por no desearlo. Pero también ilumina un drama olvidado, el aborto no deseado, es decir, la muerte de niños en gestación por falta de atención médica adecuada por parte del Estado.
Tercero, analiza la relación entre ambos conceptos a la luz de la sentencia. Se critica la idea de una protección gradual, argumentando que negarle derechos a un ser humano por su etapa de desarrollo es una forma de discriminación.
Reconocer al concebido como miembro de la familia humana
En conclusión, señaló la diputada Joana Felipe Torres, este libro demuestra que la sentencia de la Suprema Corte no significa una permisión absoluta al aborto voluntario, es un intento de solución que por buscar conciliar lo que es irreconciliable se quedó a medio camino de un análisis jurídico verdaderamente riguroso.
“La obra es una invitación a continuar con la discusión académica, a no dar por agotado el debate, nos llama a evitar un escenario de indefensión total para el concebido., algo que ni la propia corte consideró que fuera deseable y sobre todo nos impulsa a reconocer al concebido como lo que es un miembro de la familia humana que por su extrema vulnerabilidad necesita la mayor protección del derecho, no su agresión y no su invisibilidad”, puntualizó.
Asistentes
Cabe destacar que al evento acudieron: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
Además, la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
“La vida comienza en el momento de la concepción”: diputado Fernández de Cevallos
Toluca.— El Congreso del Estado de México fue sede de la presentación del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mitos y Realidades, obra que analiza el alcance jurídico de la resolución A.I. 148/2017 de la SCJN en torno al aborto.
La vida como principio fundamental
Durante el acto, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, Pablo Fernández de Cevallos, expresó que, desde su visión personal y la del grupo parlamentario, existe la convicción de que la vida comienza en el momento de la concepción y debe respetarse hasta la muerte natural.
Detalló que la obra invita al diálogo jurídico, ético y social sobre uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo: la defensa de la vida desde su origen.
Además, subrayó que el texto presentado aborda una postura legal, reflexión filosófica y moral que busca fortalecer los valores sobre los cuales se sostiene la sociedad, entre ellos la protección de los más vulnerables.
Una obra para la conciencia social
El libro, elaborado por especialistas en derecho, ética y filosofía, analiza el tratamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado al tema del aborto, así como los criterios que han influido en la configuración del marco jurídico actual.
Según Fernández de Cevallos, el contenido pretende construir bases más sólidas para una sociedad en la que ninguna mujer se vea obligada a enfrentar decisiones tan difíciles, al tiempo que se promueva la salvaguarda del mayor número posible de vidas.
El evento reunió a los especialistas en derecho: César Alejandro Ruiz Jiménez, coordinador del libro y director ejecutivo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos A.C.; la abogada Susana Miguel López, coautora del libro y directora jurídica de la misma fundación; Rafael Estrada Michel, coautor del libro y director general de la revista Tiempo de Derechos; y Joana Yadira Guadarrama Reynoso, coautora del libro.
También en la presentación participaron legisladores, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil. Entre ellos, la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, presidenta de la Comisión Legislativa de Familia y Desarrollo Humano; la diputada Alexia Dávila Fernández; Fernanda Rivera, consejera nacional del PAN.
Los asistentes coincidieron en la importancia de abrir espacios de análisis y diálogo plural sobre el valor de la vida, la dignidad humana y las responsabilidades compartidas entre sociedad y Estado.
Más de un millón de niñas y niños en México crecen sin sus padres; buscan garantizar su protección
Ciudad de México.— En México, más de un millón 600 mil niñas, niños y adolescentes viven sin sus padres, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Esta cifra representa un desafío social y jurídico para garantizar sus derechos y brindarles condiciones de desarrollo integral. Con ese propósito, la senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Contexto internacional y nacional
De acuerdo con estimaciones globales, existen cerca de 147 millones de niños en situación de orfandad en el mundo. En México, el Censo de 2020 registra 18.9 millones de menores de 18 años, equivalentes al 15% de la población total. Dentro de este grupo, más de un millón 600 mil viven sin la presencia de su madre, su padre o ambos.
Ante ello, Imelda Sanmiguel señaló que la orfandad es un fenómeno complejo que involucra factores sociales, económicos, naturales y sanitarios, y que requiere atención institucional coordinada.
Definición legal y protección especial
La propuesta plantea incorporar en la ley una definición precisa de la orfandad como la situación en la que una niña, niño o adolescente no cuenta con padre, madre o ambos, ni con una persona que ejerza legalmente la patria potestad. En estos casos, el Estado deberá garantizar su protección y asistencia.
Asimismo, la iniciativa propone incluir un capítulo específico sobre los derechos adicionales de la niñez en orfandad. Entre ellos, el reconocimiento como grupo social con derechos humanos y capacidad de participación en asuntos que les afecten.
Medidas de apoyo
El proyecto establece la obligación de que las autoridades competentes cuenten con un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Este registro permitirá disponer de información actualizada para el diseño y la aplicación de políticas públicas.
De igual forma, las autoridades federales y locales deberán adoptar medidas de protección especial y garantizar la atención integral de los menores, incluyendo servicios médicos, psicológicos, educativos y sociales.
Fortalecimiento institucional
La iniciativa busca crear herramientas normativas que permitan identificar, atender y acompañar a la población infantil y adolescente sin padres. Con esta propuesta, se pretende fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar su bienestar, seguridad y desarrollo integral.
“Encontré una guía en la Sagrada Familia”, Franco Escamilla, el comediante que se acercó a Dios
Ciudad de México.— La fe también se hace viral. Franco Escamilla, el comediante que ha llenado auditorios con humor e ironía, conmovió, con su estilo, al público del Follow Festival al compartir su historia de encuentro con Dios.
En un ambiente de alegría, música y testimonio, el evento organizado por la Pastoral Digital de la Arquidiócesis de Monterrey reunió a cientos de jóvenes y creadores de contenido con un mismo propósito: fortalecer la presencia de la Iglesia en el mundo digital.
La fe de un comediante
Acostumbrado a provocar risas, esta vez Franco Escamilla tocó el corazón de los asistentes. Frente a un auditorio repleto, habló sobre su camino espiritual, las dudas que lo acompañaron en su juventud y el descubrimiento de una fe viva que hoy guía su vida.
Confesó que durante años sintió que no era “digno del amor de Dios”, porque lo veía demasiado perfecto y distante. “Me costó acomodarme —relató—. Si no podía conectar con la religión, era porque decía: son temas divinos y yo estoy lleno de defectos. ¿Cómo voy a empatizar con un Dios todo amor cuando yo no soy así?”.
@joven_escatolic #francoescamilla #fyp ♬ sonido original – joven_escatolic
Esa reflexión lo llevó a mirar el lado más humano de la fe. “Lo primero que analicé —contó— fue la Sagrada Familia: María, José y Jesús, esta triada perfecta. Y ahí encontré una guía para entender mi propia historia”.
La oración que une a su familia
Franco Escamilla compartió que su vida espiritual se ha fortalecido en los últimos años, especialmente a través de la oración en familia. Casado con Gaby Salazar y padre de Azul y Rodrigo, habló de cómo el rezo diario del Rosario se ha convertido en una fuente de paz y unidad.
También subrayó que su asistencia regular a la Misa dominical le ha permitido mantener viva su fe, incluso en medio de una carrera exigente.
Instrumento de tu amor
Su participación en el Follow Festival dejó un momento emotivo cuando interpretó el tema Instrumento de tu Amor, una melodía que simboliza su deseo de servir desde su talento, a un hombre que, desde la humildad, encontró a Dios sin dejar de ser él mismo.
Letra:
Quiero decirte señor, que aunque ya te falle en el pasado,
hoy me siento tan lleno de vida, que estoy renovado, y
Quisiera poder transmitirle a todo ser humano,
el mensaje que hoy he recibido en tu dulce llamado.
Quiero ser ese granito de amor que alimente al hermano
y lavarle sus fallas con el agua de tu costado,
quisiera poder enseñarle a todos mis hermanos,
el camino correcto para estar por siempre a tu lado.
Quiero perderme un momento en el tiempo y estar a tu lado
y soñar que me encuentro despierto y sentirme amado
quiero andar por las aguas siempre tomado de tu mano.
Quiero ser tu portavoz, instrumento de tu amor.
Quiero conocer el sendero correcto para estar contigo,
quiero tener tanta fe para que cuentes siempre conmigo,
quisiera poder presentarte a todos mis hermanos,
y sentirme seguro por que eres mi mejor amigo,
Quiero lavar tus heridas señor, reparar todo el daño
y sacarte esa lanza que yo te enterré en un costado
quiero sentirme, Señor en tus brazos.
Volver a tu rebaño, quiero abrazarte, entregarte, mirarte, ser barro en tus manos.
