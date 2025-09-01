Programas sociales darán 850 MMDP a 32 millones de familias en 2025

Ciudad de México.- Durante su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en 2025 destinó 850 mil millones de pesos a programas sociales.
Esa inversión llegó directo a más de 32 millones de familias mexicanas.
Teniendo como marco el Palacio Nacional, explicó que el Banco del Bienestar entregó esos apoyos sin intermediarios, beneficiando de forma directa a más de 32 millones de familias mexicanas.
Sheinbaum detalló cifras anteriores: 3 millones 861 mil estudiantes de educación media superior reciben la Beca Universal Benito Juárez.
Además; 3 millones 196 mil familias con alumnos de primaria obtienen becas educativas; 398 mil jóvenes universitarios acceden a la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.
A su vez, 63 mil 200 escuelas de educación básica, y 6 mil 50 de nivel medio superior, participan en “La Escuela es Nuestra”.
La mandataria federal, externó que ese flujo directo de recursos refleja el sello del humanismo mexicano.
La reforma elevó a rango constitucional a estos programas, y el sistema elimina intermediarios, facilitando la llegada de apoyos donde se necesitan.
Sheinbaum Pardo agregó que esta política social no solo transforma datos, transforma vidas.
“A cada beca y tarjeta entregada hay historias de estudiantes, madres y jóvenes que avanzan con dignidad”. Informó.
La invitación es clara: acompañemos esta apuesta humana y vigilante para que llegue más lejos, para que más familias sientan respaldo y esperanza, reiteró.
Madres jóvenes concentran defunciones fetales; más de 22 mil bebés no nacidos en 2024
Bebés con 5 y 6 meses de gestación
Ciudad de México.- En 2024 no se lograron más de 22 mil bebés en los vientres de sus madres en México, la mayoría en madres jóvenes, de entre 20 y 24 años. Los bebés de 20 a 27 semanas de gestación, es decir, de 5 a casi 7 meses, que ya tenían órganos vitales, no nacieron.
Más de 8 mil bebés en el vientre con 5 y 6 meses de gestación no llegaron a nacer
De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se contabilizaron 22 mil 031 muertes fetales en el país. La mayor parte de los casos (37.8 %) correspondió a bebés de entre 20 y 27 semanas de gestación, es decir, ocho mil 328, de cinco y seis meses.
En esa etapa, los fetos ya cuentan con pulmones en desarrollo, corazón formado, actividad cerebral, riñones en funcionamiento y movimientos activos, además de que pueden abrir y cerrar los párpados. De acuerdo con el IMSS y el Centro Médico ABC, un bebé que alcanza las 27 semanas tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre si recibe cuidados médicos especializados.
Madres jóvenes, las más afectadas por complicaciones en el embarazo
El informe del INEGI revela que el grupo de madres más afectado fue el de 20 a 24 años, con el 24.4 % de los casos. Le siguieron las de 25 a 29 años, con 22.6 %, y las de 30 a 34 años, con 19.2 %. En conjunto, estos tres grupos concentraron dos de cada tres defunciones fetales registradas en 2024.
En contraste, solo el 7 % de las muertes fetales ocurrió en mujeres menores de 19 años, mientras que las madres de 35 años o más representaron cerca del 17 % del total.
La gran mayoría de los casos ocurrieron antes del parto
El INEGI detalló que el 81.8 % de las muertes de bebés en el vientre ocurrieron antes del parto, mientras que 16.8 % sucedieron durante el nacimiento y en 1.4 % no se especificó el momento de la pérdida.
En la mayoría de los casos, se trató de embarazos únicos (93.7 %), aunque también se registraron muertes en embarazos gemelares (6.1 %).
Colima, San Luis Potosí y Edomex, con las tasas más altas
La tasa nacional de muertes fetales fue de 62.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Sin embargo, Colima, San Luis Potosí y el Estado de México encabezaron la lista con las cifras más altas: 86.5, 84.9 y 82.7 respectivamente.
En el otro extremo, Oaxaca (27.8), Zacatecas (39.3) y Quintana Roo (40) registraron las tasas más bajas.
Datos que cuestionan al sistema de salud
Los especialistas advierten que detrás de estas cifras hay realidades dolorosas para miles de familias que perdieron a sus hijos antes de nacer. Además, el reporte pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención médica y el acompañamiento a las madres durante el embarazo, en especial a las más jóvenes, que son las más expuestas a complicaciones.
Fotos en redes del regreso a clases, puerta a extorsiones y robo de identidad
Ciudad de México.- Dio inicio en México el ciclo escolar 2025-2026, cientos de miles de estudiantes regresaron a las aulas, muchos niños también se estrenaron en la escuela, por lo que las autoridades alertaron a madres y padres sobre el riesgo de compartir imágenes de sus hijos en redes sociales.
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó no publicar fotografías de niñas, niños y adolescentes con uniforme o dentro de las escuelas.
“Eviten publicar fotografías de sus hijos e hijas en uniformes escolares durante el regreso a clases”, sugirió la dependencia en un comunicado difundido en redes sociales.
Publicar fotos con uniforme facilita datos a delincuentes
De acuerdo con la SSC, este tipo de publicaciones revelan datos personales como el nombre y ubicación de la escuela, horarios de entrada y salida, además de facilitar información que puede ser utilizada para extorsión o suplantación de identidad.
“No publiquen fotos con uniformes, logotipos, rutas o credenciales”, reiteró la corporación en su advertencia pública.
Alertan sobre el uso sin control de redes sociales
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) recordó que siete de cada diez niñas, niños y adolescentes en el país tienen acceso a redes sociales y que, en muchos casos, no cuentan con supervisión adulta.
“Se requieren medidas para regular su uso desde una perspectiva de derechos humanos”, señaló en un informe difundido en enero de este año a través de su sitio oficial cdhcm.org.mx.
Autoridades llaman a supervisar y dialogar en familia
La Unidad de Policía Cibernética reforzará durante el ciclo escolar las labores de patrullaje en línea y recomienda a las familias establecer controles parentales, limitar el acceso a plataformas digitales y dialogar con los menores sobre el uso seguro de internet.
El regreso a clases representa también un reto en materia de seguridad digital. Las autoridades subrayan que proteger la privacidad de los menores es responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y el Estado, con el fin de garantizar su derecho a una infancia segura.
La escuela necesita las voces y esperanzas de los padres de familia: SEP
Ciudad de México.— El inicio del Ciclo Escolar 2025-2026 trae un llamado a madres y padres de familia para acompañar de cerca a sus hijas e hijos en cada etapa de su educación.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, enfatizó que “su esfuerzo construye el piso sobre el cual las nuevas generaciones han de soñar y caminar más alto”, destacando que la participación familiar refuerza la formación integral de los estudiantes y enriquece la experiencia escolar.
La escuela como espacio de comunidad educativa
La colaboración entre padres y escuela permite que las instituciones comprendan el contexto de cada comunidad y que la educación sea un proyecto compartido. Delgado Carrillo señaló que “la escuela necesita sus voces, sus preocupaciones y sus esperanzas. Solo así, en comunidad, podemos construir una escuela verdaderamente participativa, que dialogue con su barrio, entienda su contexto y trabaje para transformar el territorio”.
Maestros, creadores de conocimiento
Delgado Carrillo dijo que los Consejos Técnicos Escolares (CTE) se consolidan como espacios de desarrollo profesional y transformación de la enseñanza. “ Son el espacio donde sucede la revolución de maestras y maestros que se reconocen como intelectuales y profesionales de la educación, como creadores de conocimiento pedagógico y como profesionales capaces de tomar decisiones fundamentadas en su experiencia y ética de servicio, fortalecidos por la autonomía curricular y el codiseño”.
Seres humanos plenos
El nuevo año escolar busca consolidar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), un modelo que promueve la inclusión y la construcción de conocimiento compartido. Delgado Carrillo explicó que la NEM es radical porque “regresa a la raíz de lo que nos hace seres humanos plenos: el amor al territorio, a la comunidad y a los saberes; el sentido de vida por encima de la mera instrumentalización de los estudiantes como mano de obra”. Cada clase y evaluación se conciben como oportunidades para fomentar pensamiento crítico, creatividad y trabajo colaborativo.
Regreso a las aulas en México
Este 1 de septiembre regresan a clases 23.5 millones de estudiantes de Educación Básica en 231 mil 600 escuelas, acompañados por un millón 241 mil docentes. En el nivel Medio Superior, 5.6 millones de jóvenes vuelven a 21 mil 100 escuelas con 424 mil maestros. Sumando la Educación Superior, el sistema educativo nacional atiende a 34 millones de estudiantes.
Delgado Carrillo subrayó: “Hoy estamos regresando 29 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; y ya con Educación Superior… vamos a llegar a los 34 millones de estudiantes que tenemos en el Sistema Educativo de México”.
Padres de familia: pieza clave en la educación integral
La participación activa de los padres fortalece el aprendizaje y asegura que los estudiantes desarrollen conocimientos, habilidades y valores que los acompañarán toda la vida. Delgado Carrillo, puntualizó “la escuela necesita sus voces, sus preocupaciones y sus esperanzas”, resaltando que el compromiso familiar es fundamental para construir una educación inclusiva, participativa y centrada en el desarrollo integral de las nuevas generaciones.
“Ser padre y madre del pueblo”; significado del Bastón de mando que recibieron ministros
Ciudad de México.— En un hecho considerado histórico, en el Zócalo de la Ciudad de México, ocho de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibieron los bastones de mando y servicio en una ceremonia de purificación realizada por representantes de pueblos indígenas y afromexicanos. La entrega representa la conexión entre la justicia y las tradiciones ancestrales.
Significado del bastón de mando
El ministro Hugo Aguilar Ortiz explicó que el bastón de mando simboliza encabezar los trabajos de la comunidad, mantener la confianza de todos los miembros, desde niños hasta ancianos, y asumir la obligación de hablar por los que no pueden hablar y defender a quienes no se pueden defender.
“El bastón de mando o de servicio imprime un sello peculiar el don y la selección del servicio. En todos lados, asumir un cargo implica poder en el más estricto sentido de la palabra, poder demandar, poder de disponer, poder de hacer, y hasta deshacer”.
Aguilar subrayó que este objeto ceremonial también representa ser padre y madre del pueblo, guiando con cuidado y responsabilidad a cada miembro de la comunidad.
“En los pueblos y las comunidades indígenas, el bastón de mando significa encabezar los trabajos, ser padre y madre del pueblo, tener la confianza de grandes, de jóvenes, de niños, de ancianos, de que quien toma el bastón de mando, lo va a cuidar”.
Ceremonia de purificación
El acto fue conducido por médicas tradicionales de los pueblos zapoteco, otomí y mixteco, así como por un caracolero del pueblo mazahua y un marakame del pueblo Wixarika. Los ministros levantaron las manos y giraron hacia los puntos cardinales mientras emitían oraciones a las deidades, siguiendo las instrucciones de Teresa de Jesús Ríos: “Levantemos las manos hermanos y pidamos con toda la fuerza desde nuestro ser espiritual y nuestro pensamiento, nuestro cambio ya era necesario y justo para nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Origen y tradición
El bastón de mando es un objeto ceremonial utilizado desde la época precolombina por sacerdotes, gobernantes y chamanes. Representa la autoridad máxima en sentido político y espiritual. Cada listón y diseño refleja las tradiciones de la comunidad que lo entrega, y su entrega solo puede realizarla un grupo de miembros reconocidos por su sabiduría y conocimiento de las costumbres.
Responsabilidad frente a la comunidad
Quien recibe el bastón de mando asume la obligación de guiar a la comunidad de manera honesta, priorizando los intereses colectivos. Representa la palabra, el respeto y la autoridad para liderar con dignidad. De acuerdo con los representantes de las comunidades indígenas, la entrega de los bastones de mando a los ministros refleja la presencia activa de los pueblos originarios en los espacios de decisión y la importancia de reconocer sus sistemas de autoridad dentro de la vida pública.
