Propone senador Mauricio Kuri 3 programas para rescatar a México en tiempo de pandemia

Ciudad de México.- El Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, afirmó que los problemas en educación empezaron con la actual administración con la llamada contrarreforma educativa, con la que se dio un retroceso de décadas en los avances logrados en la evaluación magisterial.

Con su contrarreforma educativa cerraron el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el órgano constitucional autónomo que la tenía que regular, expresó el panista.

También dijo que las actuales autoridades eliminaron el avance logrado en materia educativa para evitar que las plazas docentes fueran concursadas para los mejores y no compradas o heredadas, no les importó la calidad educativa.

Durante el Seminario Virtual “Ideas y Acciones #XMéxico, en materia educativa, dialogamos sobre cómo iniciaron los problemas con la llamada contrarreforma educativa, un retroceso de décadas en la evaluación magisterial y los límites de los sindicatos.https://t.co/LWLsVSqLE4 — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 2, 2020

En su intervención en el Seminario Virtual Ideas y Acciones X México “Construyamos la Agenda de Futuro en materia de Educación”, organizado por el PAN y la Fundación Konrad Adenauer, dijo que, sin bien los problemas no empezaron con el Covid-19, sí empeoraron con la pandemia.

Afortunadamente, sostuvo, los maestros y los estudiantes se han adaptado a las clases en línea, y los padres de familia se han visto involucrados en sus actividades día con día.

Sin embargo, hay que decirlo con claridad, no todos los niños, no todos los estudiantes, no todos los maestros, tienen acceso a la tecnología, a la conectividad, y esto podría ser que se genere más desigualdad por la brecha digital, añadió.

Cortés Mendoza advirtió que más allá de que los niños puedan aprobar y cerrar su ciclo escolar, ellos se tienen que regularizar porque pueden quedarse atrasados y cargar con ese retraso por años.

Hoy el PAN necesita de todas las ideas, para que juntos podamos construir un México mejor, por eso estamos invitando a dialogar a expertos, a especialistas, para tomar sus mejores ideas, para hacerlas nuestras propuestas y de esa forma llevarlas a los gobiernos y al Congreso, concluyó.

Por su parte, el representante de la Fundación Konrad Adenauer, Hans Blomeier, dijo que la educación de calidad requiere de la accesibilidad de los estudiantes y la tenacidad de los maestros, además de que el Estado invierta en educación y no que se retiren fondos destinados a ella.

Los expositores del tema educativo fueron el Coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; la ex presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar Guerrero; la investigadora asociada del Center for Internet Studies and Digital Life de la @UNAV, entre otros.

