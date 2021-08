¿Qué hacer ante un accidente provocado por los “montachoques”?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La práctica delictiva de los “montachoques” tiene un nuevo auge en nuestro país, y aunque no hay una certeza de cómo y cuándo ocurrirá, o de cómo prevenirlo, es importante conocer el modus operandi de este tipo de agresores, así como tener una guía de acciones claras para enfrentar los desagradables hechos.

En entrevista exclusiva con siete24.mx, Sergio Sánchez Manager de marketing de Guros, explicó que los llamados “montachoques” son personas que fingen impactos, colisiones o percances entre automóviles, para obtener dinero a cambio de no dañar físicamente a la víctima.

“Esta práctica delictiva se caracteriza por el uso de violencia hasta conseguir que el agredido entregue desde la cartera, o incluso realizar el despojo del vehículo mediante un acto de extorsión”, expresó Sánchez.

Aclaró que, ante la creciente de este abuso en las calles mexicanas, Guros, startup insurtech que permite comparar y comprar el seguro del auto.

Mencionó cinco consejos que pueden proteger a los automovilistas de las bandas de “montachoques”.

La idea es saber cómo reaccionar, en quién apoyarse y cómo seguir el proceso ante un percanse como este:

1. Mantener la atención.

Regularmente el modus operandi de los montachoques eligen a su víctima de manera previa y los siguen hasta encontrar una ubicación y momento preciso para acorralar o fingir el choque. El espejeo es muy importante al momento de conducir, concentrarse en este punto es vital. Si siente que alguien lo sigue no se aleje de una zona transitada, deténgase en un lugar con muchas personas alrededor y contacte a las autoridades. Si está en una avenida muy transitada solo baje la velocidad y espere a llegar a un lugar concurrido. También puede prevenirse activando un asistente de celular, que llame al recibir la instrucción de voz en caso de esta emergencia.

2. No caer en provocaciones.

Si ya sucedió el montaje, respire, mantenga la calma, no descienda de su vehículo, llame de inmediato a su aseguradora y brinde todos los datos de su ubicación de forma clara. En caso de presentar conductas extrañas, agresivas o invasivas de externos, llama a las autoridades locales al 911. De ser posible, tome número de las placas, modelo y señas del vehículo que usen los agresores. No olvides contar con tu identificación y documentos vigentes y a la mano.

3. No acepte tratos.

Dentro del modus operandi de estos estafadores le pedirán dinero o alguna pertenencia a cambio de no llamar a los seguros o a alguna autoridad. Si no cuenta con seguro, evita acceder a estos tratos y espera a los oficiales de tránsito para que el proceso se dé conforme a la ley. Si cuenta con seguro, recuerde que ellos negociarán todo trato y le mantendrán a salvo y al tanto de cada paso. No olvide verificar las credenciales de su ajustador, los “montachoques” pueden ser muy hábiles en este punto.

4. Verifica todo el proceso.

En ocasiones los delincuentes fingen ser la parte aseguradora, por lo que su ajustador verificará la identidad de los negociantes y estará presente durante la revisión de daños y pólizas. No pierda de vista sus pertenencias en ningún momento y si es posible registre todo en video para después poner ese material a disposición de las autoridades y ayudar a la localización de estos delincuentes.

5. Viajar con protección.

Recuerde que contar con un seguro de auto es obligatorio por ley y será su aliado en incidentes al volante. En caso de un percance, llámelos de inmediato para que sean ellos los que realicen negociaciones, trámites y le brinden lo que necesita para su seguridad y el buen estado de su vehículo. Si es víctima de los montachoques y sufre un daño debes presentar su denuncia ante un agente del ministerio público o un juez cívico. Si la póliza lo delimita, puede brindarle acompañamiento médico, legal y de orientación.

Probable perfil que buscan los “montachoque”de una víctima de acuerdo con Guros

Sergio Sánchez, Manager de Marketing de Guros.

De acuerdo con Sergio Sánchez, este tipo de extorsiones, en las que los montachoques “parece que estudian a sus víctimas al verlas distraídas”, además no importa el día, tampoco el sexo de la víctima, o la hora. Por ello recomienda no salir a la misma hora ni tener una ruta fija.

De acuerdo con la Secretaría de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, señalan que estas bandas han sido ubicadas en vialidades como: Circuito Bicentenario Calzada de Tlalpan Viaducto Miguel Alemán, Periférico Adolfo López Mateos Calzada Ignacio Zaragoza Asimismo, se ha reportado que este tipo de percances ocurren en horarios “en que la vialidad es fluida y da la opción de seguir a la víctima para ubicar al vehículo objetivo”.

