¿Quién sustituye al presidente en caso de una revocación de mandato aprobada?

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, hace señalamientos constantemente al tema de la revocación de mandato (a efectuarse tentativamente en el mes de marzo de 2022), con estas declaraciones surgen diversas preguntas de lo que ocurriría si el mandatario es sustituido en el cargo.

Algunos especialistas en la materia, concuerdan con el senador morenista Germán Martínez; quien dio a conocer durante una entrevista en un medio nacional, qué pasaría si la revocación de mandato se aprueba y con ello, ¿quién podría asumir la Presidencia de México?

Si la consulta logra reunir la participación necesaria para que el proceso sea vinculatorio y gana el “Sí a la revocación”, Andrés Manuel López Obrador tendría que dejar la presidencia y sería sustituido provisionalmente por el presidente del Congreso de la Unión, destacó Germán Martínez durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El Presidente del Congreso sustituiría a AMLO durante 30 días

De acuerdo con las declaraciones del legislador Martínez, el presidente en turno del Congreso de la Unión ocuparía el lugar de López Obrador.

“Quien se queda de presidente en caso de revocación y asumiría provisionalmente la Presidencia de la República sería el presidente del Congreso; es decir, el presidente de los diputados, al que elijan el primero de septiembre, será presidente de la República”, declaró el político durante la entrevista.

El morenista aseguró que el funcionario que sea designado ocuparía dicho cargo de la Presidencia durante 30 días, tiempo del que dispondrá el Congreso de la Unión para elegir al nuevo presidente de México.

Antes de seguir con el tema de la consulta para la revocación del mandato presidencial, es conveniente recordar que el Congreso federal sigue sin expedir la correspondiente ley reglamentaria. Sin ella, será muy complicado conducir ese proceso. — José Ramón Cossío D. (@JRCossio) August 4, 2021

El político recordó además que para que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a la consulta para la revocación de mandato, se necesita que el tres por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, repartidos en 17 estados, firmen una solicitud del ejercicio.

Una vez que se junten las firmas necesarias, se destina un presupuesto para la consulta y ésta se realizará.

Además, se requerirá de la participación del 40 por ciento de la ciudadanía para que la consulta sea vinculatoria, ya que “si no participa dicho porcentaje, no es vinculatoria y no se va el presidente”, destacó.

Para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato será necesario disponer de un presupuesto de entre mil 200 y mil 500 millones de pesos, destacó.

PAN propone Ley Federal de Revocación de Mandato

El senador Damián Zepeda Vidales, del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de Ley de Revocación de Mandato para regular esa figura.

Creo en la #RevocacionDeMandato porque la gente debe de tener el derecho de poner a un gobernante y de quitarlo.



¿Claves?



-Remover a malos gobernantes

-Debe participar el 40% del padrón

-Se requiere la mitad + 1 para que sea válida



Te explico la iniciativa de ley secundaria 👇 pic.twitter.com/GIq8HynxIp — Damián Zepeda (@damianzepeda) August 4, 2021

El legislador aseguró que no tiene ‘mucha complejidad’ esa regulación secundaria, pues los candados básicos (quién puede solicitarla, qué requisitos hay para que proceda, quién la organiza y quién califica los resultados del proceso, así como el porcentaje para que sus resultados sean vinculantes) ya están en la Constitución.

ARH