Ratifican a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de una reforma en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) porque ya se “derechizó”, al igual que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que este centro de enseñanza no ha estado a la altura y que los ahora intelectuales no estuvieron cuando ocurrió el saqueo del país en el periodo neoliberal.

-¿Se derechizó como la UNAM? “Sí también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Además es evidente, de dominio público: no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México”, dijo.

PROTESTAN ESTUDIANTES DEL CIDE

Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) del manifiestan afuera de las instalaciones.

Los estudiantes piden la destitución del director interino del plantel, José Antonio Romero Tellaeche, quien llegó desde hace 4 meses.















Desde el fin de semana, los estudiantes dieron a conocer a través de redes sociales que se manifestarían el día de hoy de manera pacífica en el interior de las instalaciones, solo que cuando llegaron a las instalaciones estaban cerradas.

Los manifestantes señalaron acciones que han tomado las autoridades de manera unilateral que no son aprobadas por la comunidad estudiantil y que les afectan.

Con pancartas y mantas además de lanzar consignas esperan una respuesta de las autoridades