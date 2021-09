Reabren Templo de San Hipólito; hay acceso limitado

México.- Tras la polémica por el aparente uso discrecional de más de 100 millones de pesos por 31 científicos que participaron por varios años en el llamado Foro Consultivo, alguien filtró que la hija de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también recibió 1 millón de pesos para sus estudios.

El tema se volvió viral en redes sociales cuando se supo que Mariana Imaz Sheinbaum obtuvo una beca para estudiar la maestría en Filosofía en el extranjero.

Fue la propia Claudia Sheinbaum quien reconoció la beca y dijo estar muy orgullosa de su hija quien por méritos propios obtuvo la beca.

“Estoy muy orgullosa de mi hija, ella por méritos propios consiguió un doctorado en la Universidad de California y como decenas de miles de personas una beca de Conacyt para poder estudiar su doctorado en el extranjero ella ya terminó el doctorado. Y de igual manera como yo hice mi doctorado tuve una beca de la UNAM en su momento”.

Descartó que se hayan usado sus influencias para obtener la beca para su hija.

Responde Claudia Sheinbaum y aclara que su hija Mariana Imaz Sheinbaum tiene una beca de Conacyt desde 2016, en los tiempos en que EPN la espiaba con Pegasus. Dice estar muy orgullosa de ella, lamenta los ataques familiares y descarta influyentismo.

“Nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites, (mi hija) tiene su beca desde el 2016, es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado y me siento muy orgullosa de ella y eso es importante que se conozca. No creo que estos ataques (en redes) ayuden a un ambiente sano y no creo que sean buenos de ninguna manera (…)”, añadió.

Y es que el Conacyt ha sido una máquina de becas durante los últimos años, tanto para estudiante de alto nivel académico como para diversos funcionarios.

La polémica se da en medio de una denuncia que realizó la Fiscalía General de la República contra 31 científicos por el manejo sospechoso de más de 100 millones de pesos, que según utilizaron para el Foro Consultivo.

En tanto la molestia de la comunidad científica es cuando se pretendía llevar a prisión de alta seguridad a los señalados como es el Altiplano por el nivel de dinero que manejaron.

