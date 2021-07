Reaparece “YosStop”; denuncia que fue detenida por “terminología”

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La influencer Yoseline Hoffman conocida como “YosStop” reapareció en sus redes sociales para denunciar que se encuentra detenida por “terminología”.

En sus historias de Instagram, “YosStop” lamentó que las autoridades la tengan en prisión por una situación así.

“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, posteó.

Autoridades detuvieron a Yoseline en la colonia Narvarte de la capital mexicana e ingresada al Centro femenil de reinserción social Santa Martha Acatitla.

La Fiscalía de la Ciudad de México ejecutó la orden de aprehensión por pornografía infantil.

“YosStop” fue acusada en marzo pasado por los delitos de pornografía infantil y violación equiparada, en el caso de Ainara, una joven violada en 2018.

En mayo de ese año, cuando Ainara tenía 16 años, sufrió una agresión sexual por parte de cuatro adolescentes, que grabaron el asalto, lo publicaron en redes sociales y humillaron a la chica.

La youtuber contribuyó a la humillación de Ainara, a quien revictimizó publicando el video y haciendo comentarios despectivos sobre la menor de edad, a la que no le creyó.

