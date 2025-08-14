Rebeca Grynspan reivindica el valor del hogar: orgullosas de ser amas de casa y madres

Ciudad de México.- “Nos sentimos muy orgullosas de ser amas de casa, madres y abuelas”, con esta afirmación, Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), dirigió un mensaje que reivindicó el valor de la mujer en la familia. Esto durante la segunda jornada de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres.

Grynspan advirtió que la lucha por la igualdad, enfocada durante décadas en abrir espacios ocupados tradicionalmente por hombres, dejó de lado la valoración del trabajo doméstico y de cuidado que históricamente han realizado las mujeres.

“La igualdad no es solo valorar aquello a lo que antes no teníamos derecho. Es valorar lo que hacemos, que es la sostenibilidad de la sociedad misma y de la vida”.

Una propuesta de futuro, no solo de resistencia

En un periodo de transición con avances y retrocesos, Grynspan afirmó que la “sociedad del cuidado” es una propuesta transformadora y de futuro, dijo durante la discusión del documento de posición “La sociedad del cuidado”, presentado esta mañana en Tlatelolco.

“No solo hay una fuerza que nos empuja desde atrás, hay una fuerza que nos impulsa hacia adelante. Aquí no solo resistimos, proponemos una sociedad diferente”.

La ejecutiva de la ONU remarcó que el motor de este cambio no es la “mano invisible” del mercado, sino la “mano visible” de las mujeres, la sociedad civil, los gobiernos locales y los movimientos que han trabajado por la igualdad.

Desafío económico y desigualdad

Para Grynspan, la demanda de cuidados siempre existirá por ser una necesidad vital, pero el reto es contar con la capacidad económica para atenderla. “El problema es si la desigualdad nos ha llevado a la incapacidad económica para satisfacer esas necesidades”, señaló.

Advirtió que la gestión del tiempo es uno de los recursos más desigualmente repartidos, que afecta de manera directa a las mujeres, y llamó a garantizar derechos universales de cuidado para construir una sociedad más justa.

