Rechazamos validez de mensajes de WhastApp presentados como pruebas: GIEI

Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp presentados como prueba por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Carlos Beristain, integrante del grupo, señaló que existieron diferentes inconsistencias en el caso, como que no es posible encontrar quién configuró la cuenta de WhatsApp, al igual que en la escritura.

#VIDEO | No estamos ante la construcción de una nueva 'verdad histórica' del caso Ayotzinapa: GIEI



El @GIEIAYOTZINAPA dijo que hay elementos diferentes a lo que ocurrió a finales de 2014, pues tuvieron acceso a todos los chats y las autoridades aceptaron las conclusiones. pic.twitter.com/VWVBvlqJBc — LA OCTAVA (@laoctavadigital) October 31, 2022

Agregó que en las capturas de pantalla se incluyeron elementos como la opción para hacer una videollamada.

“Aunque esta no estaba habilitado al momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014”, expresó.

Francisco Cox, integrante del GIEI, rechazó que la invalidez de los chats no representan una nueva verdad histórica sobre el caso, aunque subrayó que son “torpeza” por parte de las autoridades.

Cox remarcó que las capturas de pantalla no pueden ser utilizadas para un proceso judicial pues son tantas las inconsistencias que no se pueden admitir como pruebas.

Por esto, pidió que se investigue quién entregó estas imágenes, ya que, al no poderse comprobar el origen, no es posible saber si estas fueron inventadas o no.

