Recuperar la salud paso a paso: nutriólogos abordan el pie diabético con ciencia y humanidad

CDMX.- En lo que va de 2025, la diabetes afecta al 18.4 % de la población adulta en México, equivalente a 14.6 millones de personas, de acuerdo con la Universidad Anáhuac, campus Puebla. Una de sus complicaciones más graves es el pie diabético, un problema que rebasa la dimensión médica y se convierte en un reto humano y social.
Ante esto, el maestro Héctor Manuel Infanzón ofreció la ponencia “Nutrición para las heridas del pie diabético: un abordaje integral”.
Durante la exposición subrayó que esta complicación exige conocimiento clínico, pero también empatía, ética y acompañamiento social.
Además, recordó que el trabajo del nutriólogo fortalece la recuperación física, y al mismo tiempo protege la dignidad y la autonomía de los pacientes.
“La nutrición no es un complemento, sino un eje central del tratamiento integral”, aclaró el catedrático.
Infazón, externó que los estudiantes comprenden cómo una dieta adecuada favorece la cicatrización de heridas y mejora la calidad de vida de aquellos que padecen esta enfermedad crónico degenerativa.
Además, destaca que atender al paciente significa también escucharle, acompañarle y devolverle confianza frente a este padecimiento.
La cátedra permite a los alumnos de Nutrición visualizar el alcance de su profesión.
Aprenden que el nutriólogo se convierte en un actor clave en la prevención, la educación y el tratamiento del pie diabético.
El pie diabético representa un desafío ético porque involucra no solo al cuerpo, sino también a la integridad de las personas.
Infanzón conminó a los futuros profesionales a asumir un rol activo que una conocimiento técnico y sensibilidad humana.
Enfatizó que la recuperación no se mide solo en la cicatrización de una herida, sino en la restitución de la dignidad y la esperanza.
La cultura de la violencia se aprende; especialistas urgen sustituirla por cultura de paz en escuelas
Ciudad de México.— En México, tres de cada diez personas han vivido algún tipo de violencia. De acuerdo con especialistas esta realidad plantea un desafío para el sistema educativo: no basta con formar profesionales competentes, también se necesita preparar ciudadanos capaces de construir paz desde sus distintos ámbitos de acción.
Educación como camino hacia contextos pacíficos
Francisco Javier Gorjón Gómez, director de Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Nuevo León, señaló que la educación superior debe generar contextos pacíficos dentro de la productividad y la competitividad. Explicó que el reto es pensar cómo cada profesión, incluida la ingeniería, puede aportar a la paz.
Añadió que la falta de empatía dificulta el cambio, ya que mientras un 30 por ciento de mexicanos ha sufrido violencia, el 70 por ciento restante lo desconoce o no lo asume como propio. Por ello, las universidades tienen la responsabilidad de trabajar con una visión transversal que impulse la cultura de la paz en la formación académica.
Construcción de paz desde la educación básica
Por su parte, Sylvia Schmelkes del Valle, investigadora de la Universidad Iberoamericana, indicó que la enseñanza para la paz debe iniciar en la educación básica y extenderse a bachillerato y universidad, con habilidades para la gestión de conflictos.
Señaló que la violencia en México responde a causas múltiples como corrupción, impunidad, racismo, debilidad institucional, desempleo juvenil y falta de oportunidades educativas. Una de sus consecuencias es la cultura de la violencia, que se reproduce incluso en algunos espacios escolares.
Instituciones con capacidad de decisión
La académica explicó que las instituciones educativas pueden decidir si se convierten en promotoras de una cultura de paz. Puso como ejemplo la determinación de la UNAM en este sentido y llamó a reflexionar sobre la responsabilidad de cada universidad en la construcción de entornos libres de agresión.
Agregó que también corresponde a los ciudadanos exigir a las instituciones educativas analizar cómo se filtra la violencia en su interior y qué medidas pueden aplicarse para consolidar una cultura de paz.
Formar profesionales de la paz
Finalmente, los especialistas coincidieron que la paz no puede depender únicamente de políticas públicas, sino también del compromiso de las instituciones educativas en todos los niveles. Formar profesionales capaces de resolver conflictos de manera pacífica es parte de la tarea. La construcción de una cultura de paz comienza en las aulas y se proyecta hacia la sociedad.
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Ciudad de México.— Un hombre drogado con un cuchillo caminaba por calles de la Ciudad de México. A pocos metros, un ciudadano marcaba al 911, pedía ayuda, daba ubicación y datos. Pasaron minutos que parecieron eternos. La patrulla nunca llegó. La denuncia vino de un rostro conocido en redes sociales: Jimmy Álvarez, Influencer y creador del canal Pongámoslo a Prueba, quien grabó su experiencia para dejar constancia de una falla grave en la respuesta de emergencia.
Llamada ignorada
Jimmy relató que al observar a un hombre con un arma blanca, en evidente estado de intoxicación, decidió llamar al 911. Explicó la situación, aportó dirección y describió el riesgo. Mientras tanto, el sujeto permanecía en la vía pública, con un cuchillo afilado en la mano, realizando movimientos erráticos que podía dañar a transeúntes.
El influencer documentó todo. Minuto a minuto registró la espera. Primero con la esperanza de ver acercarse una patrulla, luego con la frustración de constatar que nada ocurría. A los 20 minutos mostró en pantalla su teléfono celular con el tiempo transcurrido. Pasados más de 30 minutos no apareció la autoridad.
¿Qué hubiera pasado?
Jimmy externó su enojo y frustración por la ausencia de la policía, por el peligro que corrieron los vecinos del lugar y porque el propio hombre intoxicado que pudo lastimarse o agredir a alguien. El sujeto con el cuchillo se retiró del lugar y Jimmy optó por irse también del sitio, consciente de que acercarse significaba poner en riesgo su propia integridad.
El influencer cuestionó ¿qué hubiera pasado si usaba el cuchillo y hubiera dañado alguien? ¿Cómo es posible que después de media hora no hubiera llegado un solo policía? ¿Qué hubiera pasado verdaderamente si hubieran asesinado a una persona? ¿Cómo estamos permitiendo que pase esto?
Ya basta
Jimmy Álvarez expresó la rabia compartida por miles de capitalinos que han enfrentado llamadas de auxilio sin respuesta. Recordó que no era la primera vez que vivía un episodio de este tipo.
En palabras de Jimmy Álvarez, “Ningún mexicano se merece que no lleguen las autoridades y que no haya justicia”.
Por ello, urgió a mantener la exigencia constante, transmitir la indignación y decir basta, “ya no podemos aceptar que situaciones como esta se normalicen”.
¿Qué hay detrás del borrador de la ONU sobre el consumo de drogas?, expertos lo explican
Ciudad de México.— Global Center for Human Rights reveló que en la sede de la ONU comenzó la negociación de una nueva resolución sobre drogas presentada por Colombia, cuyo borrador busca legitimar el consumo como si fuera un derecho humano, lo que, dijo, representa un grave riesgo para las políticas internacionales de prevención.
Denuncia sobre la “reducción de daños”
Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Global Center for Human Rights, denunció que uno de los conceptos centrales del proyecto sobre consumo de drogas es la llamada “reducción de daños”.
¿Qué significa?
Este enfoque plantea que los Estados deberían facilitar el consumo de drogas a través de la entrega de jeringas, la apertura de centros de consumo “seguro” y la normalización de prácticas como el chemsex, promovidas por la relatora de salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.
“En vez de proteger a las personas de las drogas, las empujan a convivir con ellas”, advirtió Casillas.
Perspectiva de género en las políticas de drogas
La representante de Global Center también advirtió que el borrador de resolución pretende imponer políticas de drogas con perspectiva de género, lo que, afirmó, introduce una ideología ajena al tema bajo el argumento de la no discriminación. Esta inclusión, señaló, busca ideologizar aún más un problema que ya afecta gravemente a la salud, a las familias y a las comunidades.
Riesgo de invisibilizar el sufrimiento
En ese sentido, Global Center denunció que la normalización de las drogas invisibiliza el sufrimiento de las personas y comunidades que padecen sus consecuencias.
Casillas, detalló que en lugar de proteger los derechos humanos, la ONU amenaza con debilitarlos al legitimar el consumo de drogas en su marco normativo.
Exigencia de políticas de prevención
Ante este escenario, Global Center for Human Rights subrayó la necesidad de impulsar políticas centradas en la prevención del consumo, la protección de las personas y el fortalecimiento de las familias.
Amigo imaginario en niños: cuándo es normal y cuándo pedir ayuda profesional
Ciudad de México.— Un niño de cinco años llega a casa y con la misma naturalidad con la que cuenta lo que pasó en la escuela, habla de su “compañero secreto” que juega con él, lo escucha y hasta lo defiende cuando algo lo asusta. Para muchos padres, esta escena genera preguntas. ¿Es normal que un niño invente un amigo invisible? ¿Hasta qué punto conviene preocuparse?
En entrevista para UNAM Global la académica María Teresa Mojaras Rodríguez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, advirtió que el fenómeno del “Amigo Imaginario” aunque común en la infancia, puede convertirse en un foco de atención para las familias.
El mundo de la infancia transita entre lo real y lo inventado. Los amigos imaginarios, como forman parte de este proceso y, en la mayoría de los casos, no representan un problema. Sin embargo, cuando la presencia de ese “compañero secreto” se extiende demasiado o interfiere con la vida diaria, es momento de pedir apoyo profesional.
Un recurso de la imaginación infantil
Mojaras Rodríguez explicó que los estudios sobre amigos imaginarios comenzaron en el siglo XIX con niños que vivían en casas hogar. En un principio, se creyó que esta condición era una invención que respondía a carencias afectivas, pero con el tiempo se descubrió que también aparece en contextos familiares estables.
Entre los dos y siete años, los pequeños exploran la diferencia entre realidad y fantasía. En este proceso, crean personajes que les ayudan a interpretar el mundo adulto y a manejar emociones complejas. De acuerdo con María Teresa Mojaras, tener un amigo invisible puede asociarse con creatividad, inteligencia artística y capacidad de enfrentar situaciones estresantes.
¿Saben que no existen?
Los niños suelen ser conscientes de que estos compañeros no son reales, pero cuando juegan con ellos encuentran calma y control. Pueden decidir cómo se llama, qué aspecto tiene y qué papel cumple en sus juegos. Incluso algunos utilizan al amigo imaginario para enfrentar pérdidas o cambios difíciles en su entorno.
Sin embargo, la investigadora de la UNAM aclara que los beneficios señalados todavía requieren más estudios y contextos para comprobarse con certeza.
El límite entre lo normal y lo patológico
Refirió que un amigo imaginario es común hasta los siete años y en algunos casos hasta los ocho. El problema surge cuando la fantasía se prolonga varios años y afecta la vida escolar, social o familiar del menor.
En situaciones más graves, los niños pueden mostrar ansiedad porque su invención les ordena lastimarse o agredir a otros. También llegan a creer que tienen una misión sobrenatural. Estos cuadros, advierte la especialista, pueden estar asociados a la esquizofrenia, un trastorno que impide distinguir la realidad de la fantasía y que tiene factores genéticos y ambientales.
Qué hacer como padres
La recomendación para las familias es clara: escuchar a los hijos sin ridiculizarlos ni reforzar la fantasía. Llamarlos “locos” o invalidar su experiencia puede dañar su autoestima. Al mismo tiempo, conviene no fomentar la permanencia de este compañero invisible, sino acompañar al niño para que distinga lo real de lo irreal.
Otro punto clave es vigilar el contenido al que los pequeños están expuestos. Películas o programas con escenas de miedo pueden alimentar temores y darle al amigo imaginario un papel perturbador.
