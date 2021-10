Redes sociales: una dependencia tecnológica riesgosa

Ciudad de México.- El colapso del conglomerado de redes perteneciente a Facebook nuevamente dejó al descubierto la dependencia que ha desarrollado el mundo hacia estas plataformas, cuyos usuarios en conjunto sobrepasan los 5.500 millones de personas en todo el mundo.

De manera desagregada, solo la aplicación de mensajería Whatsapp acumula más de 2.000 millones de usuarios en todo el globo, quienes vieron interrumpidas sus comunicaciones por un lapso superior a ocho horas durante la jornada del pasado lunes.

El Dr. En salud mental Horacio Rodríguez Montalvo, expresó que el phubbing es un fenómeno cada vez más común que destroza las relaciones sociales.

Dr. Horacio Rodríguez Montalvo

Se trata de ignorar a otras personas mientras se está absorto en las pantallas de los teléfonos móviles. El nombre viene de la unión de dos términos del inglés: phone (teléfono) y snubbing (ignorar o despreciar a la otra persona).

Sin embargo, cuando la dependencia al celular es “extrema” se habla de nomofobia, que significa “no-mobile-phone phobia”. Se trata del miedo a quedarse incomunicado de lo que sucede en las plataformas virtuales por no tener internet o por una falla como la que se vivió.

“Algo que ya se esta manifestando con más frecuencia de acuerdo con los estudios es la nomofobia, que es el miedo a no tener el celular en la mano”. Expresó el Dr. Rodríguez Montalvo.

¿Cuáles son las causas de este miedo a estar incomunicado?

Rodríguez Montalvo dijo que una causa de la nomofobia es la inseguridad, ya que algunas personas toman al celular como su principal manera de relacionarse con los demás.

“Mi vida circula alrededor de satisfacer al otro, si me llaman y no tengo la posibilidad de estar conectado, me siento solo y aparece el miedo de decepcionar a los demás”.

El perfeccionismo es otra causa por la que puede aparecer esta condición, debido a que hay usuarios de internet que sienten la necesidad de hacer todo sin fallar, por lo que no responder a tiempo por falta de internet les genera miedo.

¿Cuáles son los síntomas de la nomofobia?

Sensación de ansiedad

Taquicardia

Pensamientos obsesivos

Dolor de cabeza

Dolor de estómago

Una de las consecuencias de este miedo irracional a estar desconectado a internet es el insomnio, ya que las personas no pueden despegarse del celular por las noches e interrumpen sus horas de sueño.

A nivel nacional, entre las principales actividades que realizan los usuarios están para comunicarse (93.8%), buscar información (91.0%) y acceder a redes sociales (89.0%).

La caída no solo repercutió de manera económica a Mark Zuckemberg

Con la caída del sistema, el valor de mercado de Facebook borra de 47,311 millones de dólares para alcanzar un valor de capitalización de 919,787 mdd, de acuerdo con Bloomberg. Además, la fortuna de Mark Zuckerberg, su fundador, también cedió 6,100 millones de dólares y se encuentra en la quinta posición del índice de multimillonarios de Bloomberg.

También otras personas se vieron afectadas y posiblemente hasta sufrieron pérdidas económicas por cuestiones comerciales, mercadológicas, de estrategia e impacto digital, de información y medios de comunicación, y por supuesto de contenido ya que muchos usuarios son generadores de videos y social media.

Esto podrá no importar mucho el asunto para otra parte de la población, la que no depende de las redes para cuestiones laborales, pero sí para estar en contacto con sus seres cercanos o más queridos. Sea cual sea la situación, la dependencia es demasiado grande de acuerdo con los especialistas.

