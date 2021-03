Redoblar precauciones ante posible tercera ola de Covid-19: Especialista

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- A un año de que las autoridades sanitarias impusieran medidas restrictivas de confinamiento como el cierre de diversas actividades laborales, escuelas y negocios no esenciales para contener los contagios, los mexicanos debemos de redoblar esfuerzos para cortar la cadena de transmisión del Coronavirus.

La doctora Silvia Uriega, Jefa de la Unidad de Hospitalización del Servicio de Pediatría del Hospital General de México, habló en exclusiva para Siete24 y explicó que ante los días de la Semana santa las medidas sanitarias no se deben relajar.

“Esperemos que esta tercera ola de Covid, no sea tan fatal como se prevé, por ello hay situaciones personales que nos pueden ayudar a detener esta situación en la medida de lo posible”, dijo.

Silvia Uriega, expresó que la presencia o no de olas no se puede controlar, lo que se puede controlar es su intensidad.

Te puede interesar: México y Canadá en lista de espera para recibir vacunas de EU

“El punto es que las olas que vengan, como esta tercera que se prevé, sea menos intensa que las anteriores, eso se puede hacer aprendiendo de los errores que se cometieron durante la primera y segunda ola”, añadió.

Recordó que hay situaciones que se pueden corregir como una buena estrategia de comunicación hacia la población y los viajeros sobre todo en este periodo vacacional, para evitar propagar el Covid-19 por el territorio nacional y fuera de él.

Dra. Silvia Uriega, Jefa de la Unidad de Hospitalización del Servicio de Pediatría del Hospital General de México

Del mismo modo, la experta aseveró que las vacunas servirán para frenar la movilidad del virus y así evitar nuevas variantes.

Asimismo, recordó que hasta ahora no existe ningún tratamiento farmacológico que sea preventivo para el Covid-19, por lo que pidieron a la población que no se automedique y que, cuando sea su oportunidad, no duden en vacunarse.

La tercera ola de Covid. ¿Cómo protegernos? https://t.co/t4RpEyNdZS — Arturo Ramírez (@RamirezArinfo71) March 26, 2021

Cabe mencionar que hasta el momento en el país se han administrado entre la población mexicana hasta el momento 5,9 millones dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

Además, van más 200 mil personas que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

ARH