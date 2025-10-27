Refuerzan bienestar estudiantil con nueva encuesta de atención psicológica personalizada

Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto en marcha la Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica, disponible en línea hasta el 28 de noviembre de 2025.
Esta iniciativa busca conocer las condiciones emocionales y psicológicas de su comunidad estudiantil para ofrecer apoyo personalizado.
La encuesta, accesible en www.saludmental.unam.mx
Misma que permite a los estudiantes de todos los niveles académicos evaluar su bienestar mental.
El cuestionario aborda temas como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, estrés postraumático y déficit de atención.
Los resultados obtenidos facilitarán el acceso a servicios de salud mental adecuados a las necesidades individuales.
Cabe mencionar que el diseño de la encuesta fue realizado por académicos de la Facultad de Psicología y el Comité Técnico para la Atención de la Salud Mental, con la colaboración del Instituto Nacional de Psiquiatría.
Además, la plataforma fue desarrollada por la Dirección General de Atención a la Comunidad, garantizando la privacidad y confidencialidad de los datos.
Te puede interesar: ‘Dilexi Te’ de León XIV: Del camino de la Iglesia, al llamado a la acción social y a la conversión cultural
Esta acción forma parte del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, cuyo objetivo es identificar y atender a la población estudiantil en riesgo.
El programa, coordinado por la doctora María Elena Medina-Mora Icaza, busca promover el desarrollo de la comunidad universitaria y brindar atención oportuna y eficaz basada en evidencia.
Además de la encuesta, el programa ofrece servicios de apoyo emocional a través de plataformas digitales y atención presencial.
En caso de identificar necesidades específicas, los estudiantes podrán ser referidos a especialistas para una evaluación más detallada y posible tratamiento personalizado.
De este modo, el 14 de noviembre, se pondrán a disposición en la plataforma web.
Ademas de recursos adicionales, como infografías, videos cortos y herramientas digitales autogestivas.
Estos materiales están diseñados para apoyar en aspectos como consumo de alcohol, problemas de atención, aprovechamiento académico, reducción de estrés y ansiedad, y mejora del sueño.
Cada programa incluye una evaluación al finalizar para medir avances y reforzar el acompañamiento.
Con esta estrategia integral, la UNAM consolida un modelo pionero de prevención, atención y seguimiento en salud mental.
Mismo que está basado en ciencia, tecnología y colaboración institucional, poniendo al centro el bienestar de su comunidad.
ARH
CDMX
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Un caso se registró en Polanco
Ciudad de México.— La dependencia emocional al smartphone creció entre los adolescentes en los últimos años, lo que puede provocar problemas de convivencia y episodios de violencia.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el uso problemático de redes y juegos aumentó notablemente entre 2018 y 2022.
De acuerdo con el Pew Research Center (2024), una mayoría de adolescentes reconoció pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.
Este reconocimiento reveló un patrón preocupante de autoobservación y dependencia emocional.
Más para leer: Proponen prohibir el uso de celulares en escuelas de México
Esa codependencia afectó la vida social, la concentración y el descanso, provocando cambios en el estado de ánimo y en la capacidad para manejar la frustración.
Ansiedad, soledad y falta de control emocional por uso de celulares
Investigaciones revisadas por JAMA Network Open (2024) mostraron que reducir el tiempo de pantalla mejoró los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.
Estudios de la American Psychological Association vincularon el uso compulsivo de teléfonos con mayor soledad y menor bienestar emocional. La exposición constante a notificaciones activó respuestas de estrés similares a las de una situación de peligro.
Los adolescentes con mayor impulsividad mostraron más dificultad para regular emociones y desconectarse. La gratificación inmediata que ofrecen las redes sociales reforzó conductas repetitivas y aumentó la vulnerabilidad emocional.
Familias y escuelas enfrentan nuevos retos de convivencia
El uso excesivo de dispositivos también modificó la dinámica familiar. Padres y madres reportaron conflictos por el control del tiempo de pantalla, especialmente en horarios de comida y descanso.
En el entorno escolar, docentes observaron más distracción y menor bienestar académico. Según la Universidad de Stanford, la multitarea digital afectó la atención sostenida y el rendimiento en clases presenciales.
Los especialistas en salud mental recomendaron fortalecer los espacios de diálogo y acompañamiento. Identificar cambios en el sueño, irritabilidad o aislamiento se volvió clave para intervenir a tiempo.
Por ello, escuelas de todo el mundo, como Madrid, Países Bajos y en México, estados como Querétaro, han implementado medidas y estrategias para combatir el uso excesivo de los celulares en horario escolar.
Una realidad que cruzó con la violencia doméstica
El impacto emocional y la impulsividad adolescente también se reflejaron en hechos recientes de violencia intrafamiliar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó la detención de un menor de edad que agredió con un arma de fuego a su madre dentro de un departamento en la colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México.
La mujer, de 52 años, resultó con una herida de bala en la mandíbula y fue trasladada a un hospital, donde se recupera satisfactoriamente.
De acuerdo con la SSC, el menor discutió con su madre antes del ataque, mientras su hermano intentó intervenir y también resultó lesionado.
El padre de familia entregó el arma a los agentes y colaboró con las investigaciones.
Las autoridades localizaron al menor gracias a las cámaras de videovigilancia y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
JAHA
CDMX
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
Rinde tributo a Tonantzin
Ciudad de México.-La Ofrenda Monumenta del Zócalo marca el inicio formal de los festejos de Día de Muertos en la capital y ya se encuentra instalada en la Plaza de la Constitución, que se convirtió en un espacio de historia y memoria colectiva.
Las calacas gigantes, de más de cuatro metros de altura, dominan el panorama. Están caracterizadas de personas indígenas y guerreros prehispánicos. Miles de flores de cempasúchil complementan la vista.
Homenaje a México-Tenochtitlan
La Ofrenda Monumental este año tiene un significado, su diseño fue elegido mediante votación ciudadana. El público eligió la propuesta que lleva por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”, del Colectivo Zion Art Studio; más de 12 mil votantes participaron en la selección.
La ofrenda está enmarcada en la conmemoración de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan y rinde un sentido homenaje a la Diosa Madre Tonantzin. Además, incluye elementos simbólicos esenciales del mundo prehispánico.
Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios, presente en el evento de inauguración, explicó la composición.
“Ganó una propuesta bellísima que encabeza Marco, cartonero de Iztapalapa, relacionada con los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán y a la Diosa Tonantzin, como se recuerda hasta nuestros días. La propuesta convoca a las diosas de las otras culturas mesoamericanas que traen ofrendas para todos nosotros”.
TE RECOMENDAMOS: Fiesta de calaveras: Más de 16 mil Catrinas desfilan al Zócalo
El Encuentro entre culturas
La ofrenda ofrece una experiencia de profunda conexión con nuestras raíces. Muestra cómo la tradición del Día de Muertos se fusiona con la historia antigua de nuestro país. No solo es un tributo a los difuntos. También es un reconocimiento a la cosmogonía indígena.
Los visitantes pueden disfrutar de la Ofrenda Monumental desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Un detalle adicional embellece el recorrido: en la avenida 20 de Noviembre se instaló un tapete del Camino a Mictlán. Esto guía simbólicamente a los visitantes hacia el gran altar en el corazón de la ciudad.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
CDMX
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada
Con 40 contingentes, dos escenarios y un inicio nocturno
Ciudad de México.- Este domingo 26 de octubre se lleva a cabo la Mega Procesión de Catrinas 2025, uno de los desfiles más representativos del Día de Muertos y punto de encuentro masivo; este año congrega a más de 16 mil participantes a lo largo del Paseo de la Reforma.
El desfile, que cumple 12 años desde su primera edición en 2014, es un homenaje vivo a La Catrina, figura creada por el grabador José Guadalupe Posada y bautizada por Diego Rivera. Lo que comenzó como una crítica social bajo el nombre de La Calavera Garbancera, hoy se reafirma como un emblema de la identidad mexicana y de unidad.
La Garbancera vuelve a su origen: El mensaje de Posada
En el corazón de la procesión se encuentra el contingente de Catrinas Clásicas de José Guadalupe Posada, liderado por Alejandría Vences, quien subraya la relevancia de honrar el origen popular del ícono.
“Hacemos un énfasis en darle el honor a este caricaturista porque, pues al final de cuentas él habrá nacido en Aguascalientes, pero la Catrina, la Garbancera, nació aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Tepito”, afirmó Vences en una entrevista televisiva.
La vocera destacó que su grupo representa a la población de clase baja, que era la mayor fuente de inspiración del artista:
“Somos este bloque de Catrinas de clase baja que era la mayoría del pueblo que era el que dibujaba José Guadalupe Posada como esqueletos para representar que a pesar de que ricos, pobres, reyes, el más humilde, todos somos esqueletos”.
La Catrina funciona como un recordatorio atemporal de la igualdad ante la muerte y un fuerte mensaje en el contexto de un evento masivo:
“En el contingente van desde las Catrinas más humildes hasta las Porfirianas”, puntualizó Vences.
El evento contará con la participación de 40 contingentes, cada uno representando diferentes épocas, vestimentas y culturas dentro de México, lo que garantiza una gran variedad estética.
Ruta nocturna hacia el Zócalo
Esta edición de la Mega Procesión de Catrinas 2025 es nueva por sus cambios logísticos, incluyendo el horario y la distribución de los escenarios.
La procesión partirá del Ángel de la Independencia, tomará todo el Paseo de la Reforma y continuará por Avenida Juárez y Cinco de Mayo, para concluir en la plancha del Zócalo Capitalino.
El evento se desarrollará bajo la luz de la luna, buscando darle otra percepción a esta mega procesión; el primer contingente saldrá a las 6 de la tarde.
Se calcula que el recorrido, que durará aproximadamente dos horas y media, permitirá que los primeros cinco contingentes lleguen al Zócalo Capitalino alrededor de las 8:30 de la noche.
“Esta es la primera vez en 12 años que por fin vamos a tener dos escenarios, uno en el inicio del Ángel de la Independencia y en la conclusión del evento en el Zócalo Capitalino”.
Datos útiles para asistir
Para todos los interesados en asistir y participar caracterizados, la organización ha dispuesto un servicio de maquillaje profesional en el Ángel de la Independencia.
- Maquillaje: Los maquillistas están disponibles desde las 8:00 de la mañana.
- Costos: El servicio maneja tabuladores de precios que inician en los $100 y pueden ascender, dependiendo de la complejidad y extensión, hasta los $1,100 aproximadamente.
- Participación: Cualquier persona puede sumarse caracterizándose, siempre que el diseño respete la estética de la Catrina: centrada en la elegancia y el respeto a la tradición de José Guadalupe Posada.
La Mega Procesión de Catrinas no es solo un desfile: es una celebración de la identidad, una lección de historia y una afirmación de que la vida y la muerte se celebran con arte y dignidad.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
CDMX
Policías capitalinos ayudan a traer dos vidas
Atención oportuna
Ciudad de México. — En distintos puntos de la capital, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asistieron a dos mujeres que entraron en labor de parto y dieron a luz antes de llegar al hospital.
Ambos nacimientos ocurrieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo, y las madres y recién nacidas fueron trasladadas con éxito a hospitales para recibir atención médica especializada, informó la SSC a través de un comunicado oficial.
Policías recibieron a una bebé en la colonia Martín Carrera
En la colonia Martín Carrera, de la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer de 23 años dio a luz dentro de un vehículo con la ayuda de oficiales de la policía capitalina.
Los agentes patrullaban las calles Cantera y 5 de Febrero cuando los tripulantes de una camioneta roja les solicitaron apoyo urgente.
Más para leer: La violencia cotidiana en México: salud mental en riesgo
El conductor explicó que su familiar presentaba contracciones intensas y que no alcanzarían a llegar al hospital.
Los policías solicitaron una ambulancia por radio, pero notaron que el nacimiento era inminente. Para proteger a la madre, la recostaron en el asiento trasero del vehículo y siguieron el protocolo de primeros auxilios.
Uno de los oficiales la guió en ejercicios de respiración hasta que la pequeña nació. Luego la arroparon y la colocaron sobre el pecho de su madre para mantenerla caliente.
Pocos minutos después, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y trasladaron a ambas a un hospital de especialidad.
La familia agradeció el apoyo de los uniformados, quienes permanecieron con ellos hasta asegurar que recibieran atención médica completa.
Otro parto ocurrió en una patrulla en la colonia Tacuba
En otro hecho similar, en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, una joven de 15 años dio a luz dentro de una patrulla.
De acuerdo con el parte informativo de la SSC, los policías patrullaban las calles Felipe Carrillo Puerto y Lago Chiem cuando una mujer de 61 años pidió auxilio porque su nieta presentaba fuertes contracciones.
Los oficiales solicitaron apoyo médico, pero ante la inminencia del parto, trasladaron a la joven al interior de la unidad policial.
Una de las agentes aplicó sus conocimientos de primeros auxilios y recibió a la bebé en los asientos traseros de la patrulla. La recién nacida fue arropada y colocada en brazos de su madre para tranquilizarla.
Minutos después, paramédicos arribaron al lugar y verificaron el estado de salud de ambas antes de trasladarlas a un hospital cercano para su atención médica especializada.
La SSC destacó la capacitación de sus elementos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que sus policías están capacitados en primeros auxilios y atención de emergencias, con el objetivo de auxiliar a la población en situaciones críticas.
La dependencia subrayó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de los cuerpos de seguridad con el bienestar de los habitantes y su pronta respuesta ante cualquier emergencia.
Según datos públicos de la SSC, cada año se registran decenas de asistencias médicas brindadas por agentes en campo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y el ERUM.
JAHA
El costo humano de un medicamento falso que crece entre la escasez y la necesidad
Uso excesivo de celulares, problema creciente en adolescentes
Pantallas antes de los cinco años: un riesgo silencioso para el desarrollo infantil
Iglesia reclama paz tras violencia en el deporte
Refuerzan bienestar estudiantil con nueva encuesta de atención psicológica personalizada
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Gilberto Mora, un joven futbolista mexicano marcado por Dios
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
Paulina Amozurrutia: cuando el diálogo sustituye la confrontación
-
CDMXhace 1 día
Ofrenda Monumental del Zócalo está dedicada a mujeres indígenas
-
Mundohace 1 día
Papa confió a la Virgen María almas de víctimas por lluvias en México
-
CDMXhace 1 día
Fiesta de Calaveras: Más de 16 mil Catrinas en Mega Procesión honran a José Guadalupe Posada