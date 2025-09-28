México
Registros extemporáneos revelan el reto pendiente en la natalidad y el acceso a derechos en México
Ciudad de México.- El pasado 2024, 586 mil 140 niñas y niños fueron registrados de manera extemporánea en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Más de una década sin su derecho a la identidad.
Entre ellos, cuatro mil 107 que nacieron en 2015, tuvieron que esperar casi una década para contar con su acta de nacimiento, documento esencial para ejercer derechos básicos como la educación o la salud.
En 2024, el Inegi reportó un millón 672 mil 227 nacimientos registrados, cifra similar a la de 2020, cuando la pandemia redujo las atenciones y se registraron un millón 629 mil 211.
De ese total, 64.9% correspondió a bebés nacidos en 2024, mientras que 19.4% a 2023 y el resto a años anteriores.
Esta tendencia refleja tanto las dificultades administrativas como los retos sociales que enfrentan las familias mexicanas.
Las cifras del Inegi muestran que, aunque miles de niños esperaron años para ser reconocidos oficialmente, su registro abre la puerta a derechos fundamentales.
Cada acta entregada es una oportunidad de acceso a la educación, la salud y la identidad.
El reto de México no es solo reducir la cifra de registros extemporáneos, sino también construir una red de apoyo.
Donde la maternidad y la paternidad se vivan como una elección acompañada, con responsabilidades compartidas y un horizonte de bienestar para las nuevas generaciones.
Trata de menores en México: redes criminales se ocultan en el turismo, advierten legisladores
Ciudad de México.— México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en explotación sexual infantil y trata de personas vinculada al turismo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) reporta que alrededor de 17 mil menores han sido víctimas en al menos 22 entidades del país, lo que refleja una problemática grave y extendida.
Un país en la mira de las redes criminales
La senadora del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, calificó como alarmante que México ocupe el tercer lugar en explotación sexual infantil y el primer lugar en pornografía infantil a nivel mundial. Por su parte, la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtió que la situación es muy grave y el Estado debe actuar con urgencia para proteger a niñas, niños y adolescentes.
En la misma línea, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, alertó que quienes buscan dañar a menores suelen ocultarse en la industria turística, por lo que es indispensable que hoteles, transportistas y prestadores de servicios implementen protocolos estrictos para evitarlo.
Medidas para blindar al turismo
Ante ello, la Comisión de Turismo en el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo, a fin de evitar la trata de personas y la explotación sexual infantil.
El senador Eugenio Segura Vázquez explicó que las adiciones a las fracciones X Bis y X Ter, al artículo 58 de Ley General de Turismo, en materia de seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes en el sector turismo, permitirá que los prestadores de servicios turísticos efectúen los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes, para detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de los menores.
Si no se cumplen los requisitos, los servicios deberán ser negados y las autoridades notificadas de inmediato con el fin de prevenir delitos contra la integridad de los menores y garantizar su protección antes de que ocurra un daño.
Hacia una nueva regulación del sector turístico
El senador de Morena, Ricardo Sheffield Padilla, subrayó que además de esta reforma, el sector turístico requiere modernizar su regulación.
Una reforma con impacto en la niñez
Los legisladores coincidieron que la iniciativa busca cerrar los espacios que aprovechan las redes criminales.
Dispositivos sin control, otra violencia que roba infancia e incrementa riesgos invisibles
Ciudad de México.- La historia de Sofía, una niña de 10 años, refleja un fenómeno que avanza silencioso. Pasaba horas frente a la tableta y, sin que sus padres lo notaran, comenzó a mostrar ansiedad, dificultad para dormir y episodios de aislamiento.
No fue ciberbullying. Fue el acceso constante a contenidos inadecuados y a dinámicas digitales que sobrepasaban su edad.
Foto: foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”
En el foro “Aulas sin Miedo: Capacitación y Estrategias para Directivos, Docentes y Familias”, especialistas advirtieron que siete de cada diez estudiantes en México sufrieron o presenciaron acoso escolar.
La violencia no se queda en las aulas; se expande a los entornos digitales.
La doctora Mercedes Llamas Palomar, experta en violencias y derechos humanos, señaló: “La inmersión temprana y sin límites en los canales digitales está modelando generaciones con baja empatía, impulsividad y riesgo de trastornos de personalidad”.
Su propuesta fue clara: retrasar el uso de celulares hasta los 14 años y el acceso a redes sociales hasta los 16.
Infancia en riesgo.
Los datos son contundentes. La doctora Mariana Azcárraga, del Centro Universitario de Salud y Bienestar de la Universidad Panamericana, informó que el 46.9% de estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad son víctimas de bullying, frente al 23% de la población general.
Estos estudiantes tienen además tres veces más posibilidades de convertirse en agresores.
“La detección temprana y la capacitación de padres y docentes es clave para romper este ciclo de violencia”, subrayó Azcárraga.
El abogado y activista Sergio Olivar Moctezuma agregó: “El bullying no es un simple conflicto: puede escalar a conductas delictivas”.
En el entorno digital, las agresiones se multiplican por anonimato, viralidad y velocidad. Esto convierte al ciberbullying en un fenómeno difícil de contener sin protocolos claros y respuestas rápidas.
Foto: Universidad Panamericana.
El foro presentó los avances de la Norma BULL-LI:2025/A, que será lanzada mundialmente el 6 de noviembre. Incluye protocolos diferenciados por edad, sanciones con enfoque restaurativo, preservación de pruebas digitales y atención psicológica inmediata.
La urgencia es real: un 35% de las víctimas desarrolla ansiedad clínica o depresión severa. Además, el ciberbullying duplica el riesgo de intento suicida en niñas, niños y adolescentes.
La conclusión del encuentro fue categórica: la violencia escolar y digital no puede seguir normalizándose. La omisión ya no es opción.
Óscar David Hernández, presidente del Consejo Directivo de Protocol, lo expresó así: “El mayor riesgo de nuestro tiempo no es lo que se ve, sino lo que permanece oculto detrás de una pantalla”.
Piden concientizar a padres por riesgos de cirugías estéticas de menores
Ciudad de México.- El pasado 20 de septiembre, en Durango, Paloma Nicole Arellano, de 14 años, perdió la vida tras someterse a una cirugía estética. El procedimiento incluyó implante de busto, lipotransferencia y liposucción.
La operación se realizó sin el consentimiento de su padre y dejó al descubierto una práctica peligrosa: las intervenciones estéticas en menores sin control ni respaldo médico.
El caso abrió un debate: ¿hasta dónde puede llegar la moda o la presión social cuando está en juego la vida de niñas, niños y adolescentes?
El dolor que despertó una iniciativa legislativa.
La tragedia de Nicole motivó a diputados a impulsar reformas que buscan cerrar vacíos legales y frenar procedimientos estéticos sin certificación.
Ante esto, el diputado Gerardo Villarreal, del PVEM, presentó la “Ley Nicole”, que plantea prohibir estas cirugías en menores salvo cuando exista justificación médica y científica.
La propuesta exige que toda intervención cuente con consentimiento informado de padres o tutores, además de una evaluación psicológica que garantice que el menor comprende los riesgos.
El interés superior de la niñez debe prevalecer, insisten los legisladores.
En paralelo, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, presentó otra iniciativa con el mismo objetivo: proteger la vida y la integridad de quienes buscan cambiar su imagen.
Cruz Castellanos advirtió que el auge de las cirugías estéticas abrió la puerta a la improvisación y al lucro sin escrúpulos.
“Lo que debería ser un acto médico responsable se convirtió en terreno fértil para la charlatanería”, señaló.
Su propuesta plantea:
Definir con claridad la diferencia entre cirugía estética y reconstructiva.
Prohibir cirugías en menores sin sustento médico.
Regular insumos, productos y dispositivos utilizados en estos procedimientos.
Sancionar a quienes practiquen sin certificación profesional o usen materiales irregulares.
El legislador Cruz Castellanos recordó que la práctica quirúrgica debe concebirse como un acto médico de la más alta responsabilidad, en el que la salud del paciente sea la prioridad.
Además, organismos de salud alertaron que cada vez son más frecuentes los procedimientos estéticos ofrecidos sin protocolos de seguridad.
Además, muchos se realizan en lugares no autorizados, con productos sin regulación o por personas sin preparación profesional.
Las consecuencias han cobraron vidas y complicaciones graves, daños irreversibles e incluso muertes son parte del saldo de un mercado de salud estético.
Que en mucho de los casos es inseguro que aprovecha la presión social por la apariencia.
El caso de Nicole mostró que detrás de cada cirugía fallida hay familias destrozadas, sueños truncados y comunidades en duelo. El mayor costo es la pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con las nuevas propuestas legislativas. Su objetivo es garantizar que ninguna niña, niño o adolescente enfrente riesgos irreparables por la moda o la presión social.
Ciencia
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.
Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.
“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.
Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.
“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.
En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.
“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.
Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.
Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.
“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.
