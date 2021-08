Ricardo Anaya anuncia exilio; acusa a AMLO de persecución política

México.- Por ser el único recurso a su alcance para seguir luchando, Ricardo Anaya Cortés anunció su autoexilio, después de que le llegó un citatorio.

En un video subido a redes sociales, el ex candidato presidencial panista acusó que recibió un citatorio de la “Fiscalía de López Obrador” para darle 30 años de cárcel.

“No habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa: es un citatorio”, publicó.

Dijo que lo que se le pide es que se presente a una audiencia el próximo jueves vía zoom pero al final se termina por desarrollar en el Reclusorio Norte.

«Y aquí dice los delitos de los que me acusan. ¿Sabes cuántos años de cárcel suman los delitos de los que me está acusando la Fiscalía de López Obrador? 30 años de cárcel.

Acusó que el gobierno de López Obrador ejecuta una persecución política en su contra

“Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza Andrés Manuel, si no imagínate”, ironizó el panista, quien dijo ser inocente:

“Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, aseguró.

Dice AMLO que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Indicó que no cree en un juicio justo cuando se empieza por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarlo y anunció el exilio:

“El exilio es una decisión bien dolorosa. (…) En tiempos de autócratas como López Obrador el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla”, declaró.