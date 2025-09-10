Romper el silencio: cómo la prevención del suicidio comienza en casa y en la escuela

Ciudad de México.- Cada 10 de septiembre, el mundo reflexiona sobre la problemática del suicidio, una de las principales causas de muerte en jóvenes y adultos. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca sensibilizar sobre la importancia de hablar abiertamente del tema.
el Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, destacó en entrevista exclusiva con Siete24 Noticias, que las experiencias adversas en la infancia son factores de riesgo significativos.
De acuerdo con un estudio realizado por su institución, las experiencias adversas en la infancia son un factor de riesgo crítico.
Newman Institute estudió a más de 13,000 adultos en México y encontró que quienes vivieron cuatro o más traumas infantiles tienen hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
Hablar del suicidio no es tabú; es una necesidad urgente.
Te puede interesar: “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
“Si hay algo que no está funcionando, si tienes una infección, tienes que ir a un especialista. Lo mismo ocurre con la salud emocional”, afirmó. El Dr. Rivas.
Enfatizó que la salud mental debe tener la misma prioridad que la salud física.
Además, señaló que la educación socioemocional en niños y adolescentes son clave para identificar y tratar a quienes enfrentan adversidades desde temprana edad.
Rivas explicó que la educación socioemocional permite identificar niños con cargas de trauma y ofrecer apoyo temprano. “Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, destacó.
La prevención comienza en casa y en la escuela.
El Dr. Rivas sugirió estar atentos a señales como el aislamiento, la dificultad para regular emociones y patrones de vinculación problemáticos. Estas conductas pueden indicar un daño emocional que requiere atención profesional.
“No podemos decir que todas las personas que tienen estos patrones van a terminar con un suicidio, pero sí podemos decir que estas personas tienen un problema emocional que vale la pena tratar”, explicó.
Si tú o alguien que conoces está atravesando momentos de desesperanza, recuerda que no están solos.
“Pedir ayuda permite encontrar alternativas que el cerebro afectado no puede ver por sí solo”, dijo Rivas. Añadió que existen terapias innovadoras y apoyo profesional para superar la desesperanza.
Buscar ayuda es el primer paso hacia la recuperación. Como dijo el Dr. Óscar Rivas, “cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”.
“Es fundamental educar, prevenir y empujar a los gobiernos a investigar para entender qué provoca estos comportamientos”, señaló Rivas.
El Dr. Rivas enfatizó que los estigmas limitan la atención a la salud mental. “Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, concluyó.
ARH
México
Al colegio con salud: desayunos escolares que mejoran el ánimo, la concentración
Ciudad de México.- El regreso a clases llegó acompañado de menús más nutritivos en los desayunos escolares y es que el DIF apuesta por combatir la mala alimentación y la obesidad infantil con productos locales y saludables.
Una comida balanceada en la mañana ya muestra un impacto directo en el rendimiento académico, el ánimo y la armonía familiar.
Lee: Cómo las comidas familiares fortalecen la salud y los vínculos
Desayunos escolares: salud, energía y comunidad
En la CDMX, desde el lunes 8 de septiembre inició la entrega de desayunos escolares para el ciclo 2025-2026, con un cambio significativo: por primera vez se incorpora verdura deshidratada una vez a la semana.
“Cuatro días a la semana se ofrecerán raciones con cereal, leche y fruta, y el quinto día se añadirá la verdura deshidratada”, destacó el DIF.
De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, desayunos llegan a mil 140 escuelas públicas, beneficiando a 171 mil 564 alumnos. El 14 % recibe alimento caliente y el 86 %, frío.
En Jalisco, el programa estatal de desayunos escolares ofrece opciones frías como leche y galleta o palanqueta y calientes, entre los que destacan guisos elaborados en el plantel por madres, con insumos del DIF y padres de familia.
Este esquema no solo garantiza alimentación adecuada, también promueve vínculos comunitarios y solidaridad entre familias.
Iniciativas que fortalecen identidad y valores
En Oaxaca, el DIF estatal impulsa el programa “Desayuno de Letritas”, con el objetivo de eliminar la venta de comida chatarra en escuelas y equipar comedores dentro de planteles.
Además, se promueve el recetario de las ocho regiones del estado, brigadas de orientación alimentaria y medición de peso y talla infantil.
“Este compromiso lo asumimos con el programa Desayuno de Letritas, mediante la operatividad de comedores escolares para el acceso a una correcta alimentación, a fin de que la niñez preste atención a sus clases”, destacó el DIF Oaxaca a través de un comunicado.
En Veracruz, la gobernadora anunció que desde el primer día del ciclo escolar el DIF estatal ofrece desayunos fríos y calientes nutritivos, como parte de la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que busca reducir el consumo de ultraprocesados y atender la nutrición infantil.
Más que alimento: apoyo a la familia y la educación
Estas iniciativas no solo alivian la economía de las familias, sino que generan más energía y concentración en los niños y niñas.
Un desayuno nutritivo temprano se refleja en mayor disposición en clase, más ánimo y mañanas menos tensas en casa, además, fortalecen valores de solidaridad y corresponsabilidad.
En Jalisco, madres y padres participan directamente en la preparación de alimentos. En Oaxaca, se rescatan recetas locales para cuidar la identidad cultural.
Todo esto muestra cómo los desayunos escolares van más allá de la nutrición: construyen comunidad, respeto y cuidado de la infancia.
Con estas acciones, los sistemas DIF estatales no solo llenan un plato, sino que siembran dignidad y comunidad en cada mesa escolar.
Son un ejemplo de responsabilidad social que convierte el desayuno en el impulso para un futuro más esperanzador.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
CDMX
“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
A 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, César Alejandro Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, advirtió que el aborto sigue teniendo carácter de delito y denunció que en el debate público persisten afirmaciones falsas que buscan confundir a la sociedad.
Las mentiras sobre la despenalización
Entrevistado en el Congreso de la Ciudad de México, Ruiz Jiménez afirmó que es importante señalar las mentiras y las carencias de las resoluciones de la Suprema Corte en torno al aborto, para dejar de repetir mentiras que dominan el discurso público.
Lee: América Rangel: “Sin derecho a la vida, ningún otro derecho es posible”
La primera falsedad, explicó, es creer que existe una descriminalización total del aborto en la capital del país.
“Sigue siendo una conducta atípica y antijurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que el aborto sigue siendo un delito. Incluso en la Ciudad de México, cualquier persona que pase el periodo de excepción de 12 semanas, que aborte, comete un crimen, un crimen que sigue siendo sancionado en esta ciudad”.
Autonomía de los congresos locales
El director de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos, señaló que es falso que la Suprema Corte obligue a los estados a modificar sus códigos para despenalizar el aborto.
“Eso también es una apreciación incorrecta, no es cierto. Ningún estado está obligado a descriminalizar. Por el contrario, lo que reconoce la Suprema Corte es la autonomía legislativa. Cada estado legisle como mejor le parezca a su comunidad”.
En ese sentido, recordó que el Congreso de la Ciudad de México, al igual que cualquier institución del Estado, tiene la obligación de observar los convenios internacionales firmados por México, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Derechos del concebido
Ruiz Jiménez subrayó que la tercera mentira consiste en afirmar que el concebido carece de derechos.
“Eso es incorrecto también porque incluso la Suprema Corte no se atrevió a decir que el concebido no tiene derechos. Sí reconoce que pasado un periodo breve y razonable cercano al momento de la concepción, el concebido tiene derechos, derechos que son oponibles y superiores al supuesto derecho a decidir su margen”.
Por ello, citó los instrumentos internacionales que protegen la vida antes del nacimiento:
“La Convención Americana de Derechos Humanos dice en su artículo 1.2 que persona es todo ser humano, todo miembro de la familia humana. Y el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño dice que protege los derechos del niño antes y después de su nacimiento”.
Con ello, afirmó que el concebido es reconocido como niño y miembro de la familia humana, lo que obliga a las instituciones mexicanas a salvaguardar sus derechos.
Un libro para desmontar mitos
Ruiz Jiménez, coordinador del libro El Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mitos y Realidades, presentó la obra en el Congreso de la Ciudad de México.
Explicó, que el libro busca desmitificar todas las mentiras que se dicen en torno a la resolución de la Suprema Corte en tema de aborto y señalar las carencias jurídicas que han permeado en la interpretación pública.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
El reto de las familias: proteger autoestima de niñas frente a modelos irreales de belleza
Ciudad de México.— Jesica García recuerda que desde niña escuchó comentarios sobre su cuerpo que la hicieron creer que debía cambiarlo. “Compañeros de escuela me enviaban el mensaje de que mi cuerpo estaba mal”, relató.
Con el tiempo probó dietas que sólo aumentaron su frustración, hasta que encontró información y aprendió a relacionarse de manera más sana con su imagen. Su historia es la de miles de niñas y adolescentes que enfrentan la presión de alcanzar un ideal de belleza inalcanzable, impulsado por redes sociales, concursos y prácticas que pueden afectar su salud física y mental.
Estereotipos que moldean la autoestima
La psicóloga social Hisvet Fernández explica que los estereotipos siempre son interpretaciones limitadas e incompletas y en el caso de la belleza femenina generan presiones intensas para encajar en un modelo único. “El ideal de belleza obliga a muchas mujeres a vivir con un disfraz para ser aceptadas, sacrificando autenticidad, estabilidad emocional e individualidad”, advirtió.
Fernández subrayó que las comparaciones derivadas de los estándares irreales afectan la autoestima y la salud mental, sobre todo en adolescentes expuestas de manera constante a imágenes editadas en medios y plataformas digitales.
El fenómeno de las “Sephora Kids”
En los últimos meses, redes como TikTok e Instagram han popularizado la tendencia de las llamadas “Niñas Sephora”, menores de entre ocho y trece años que realizan rutinas de skincare y maquillaje con productos cosméticos dirigidos a adultos. Esta práctica, que imita a influencers de belleza, ha derivado en la aparición de la cosmeticorexia, un trastorno caracterizado por la obsesión con el cuidado de la piel y el uso excesivo de cosméticos.
Laura Georgina Ortega Luna, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, explicó que este fenómeno responde a la falta de filtros adecuados en las plataformas y a la exposición temprana de niñas y niños a contenidos que refuerzan estereotipos.
“La sociedad está cayendo en la cosificación y sexualización de los cuerpos infantiles, prácticas que ya conocíamos en certámenes de belleza como Toddlers and Tiaras o Mini Belleza Latina”, señaló.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
Ortega Luna puntualiza que tanto las niñas como las adultas mayores al ver este tipo de discursos buscan parecerse a la representación de esa adulta joven, en gran medida debido a la presión social, ya que se ha establecido que no puedes parecer tan niña pero tampoco tan vieja.
“Por eso tenemos tantos casos de actrices, cantantes y demás que recurren al exceso de las cirugías estéticas, la inyección de colágeno o botox, liposucciones u otras prácticas todo con tal de intentar acomodar el cuerpo para no envejecer, porque de lo contrario es algo condenado por la sociedad”, mencionó.
Riesgos físicos y emocionales
El psiquiatra Carlos Vera, del Seguro Social de Salud (EsSalud), alertó que en consultorios aumentan casos de niñas con cosmeticorexia. “La piel de las menores no necesita productos como retinol, ácido hialurónico o colágeno. Solo requiere limpieza, hidratación y protección solar”, explicó.
El especialista agregó que el uso prematuro de cosméticos puede provocar ansiedad, depresión, irritaciones y brotes de acné.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advierte que la hipersexualización infantil puede abrir la puerta a formas graves de violencia, incluyendo explotación sexual y trata de personas.
Cómo orientar a las infancias
Los expertos coinciden en que madres y padres deben jugar un papel clave en la prevención. Entre las recomendaciones se encuentran reforzar la autoestima de niñas y niños, limitar el tiempo frente a pantallas, explicar los riesgos de los productos cosméticos y promover reflexiones críticas sobre el contenido que consumen en internet.
“Hay que acercar a las infancias a reflexionar sobre qué ven en redes y por qué les atrae, para que desarrollen una conciencia crítica y comprendan las consecuencias de esos contenidos”, subrayó Ortega Luna.
Tarea compartida
La presión por encajar en un canon de belleza comienza en la niñez y se intensifica con los filtros digitales y las tendencias virales.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Lactarios en NL: un abrazo de la sociedad a las madres turistas
Ciudad de México.- En Nuevo León, las madres ahora pueden recorrer los sitios turísticos sin dejar de cuidar a sus bebés. Las autoridades inauguraron nueve nuevos espacios de lactancia, brindando privacidad, comodidad y apoyo en lugares como El Cuchillo, Grutas de García y Mirador del Obispado.
Con estas acciones, la maternidad se reconoce como prioridad incluso fuera del hogar, y en espacios de esparcimiento y los visitantes pueden disfrutar del estado mientras sus hijos reciben el cuidado que merecen.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia “Alimentar con Amor”, lanzada en 2023, que busca ofrecer a las madres entornos dignos y privados para amamantar o extraer leche.
Con estos nuevos lactarios, la red estatal alcanza un total de 115 espacios distribuidos en los 51 municipios de Nuevo León
Los nuevos lactarios fueron inaugurados en sitios emblemáticos como El Cuchillo, Grutas de García y Bustamante, Parque Natural La Estanzuela, Cola de Caballo, Chipinque, La Pastora, Museo de Historia Mexicana y Mirador del Asta Bandera.
Estos espacios están diseñados para ofrecer privacidad, comodidad y seguridad a las madres que visitan estos lugares de esparcimiento.
Los especialistas, señalan que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida es fundamental para la salud de los bebés.
Porque los protege de enfermedades y promueve su desarrollo óptimo.
Además, beneficia a las madres al reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, y ayuda en la recuperación del peso postparto.
La implementación de estos lactarios en puntos turísticos refleja un compromiso con la salud pública y el apoyo a la maternidad.
La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, destacó que los lactarios son un símbolo de una sociedad que se hace responsable de las madres.
Mismas que, ofrecen condiciones dignas para ejercer la lactancia.
Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es líder en salud y lactancia materna.
Además dijo que este esfuerzo es una lucha para fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia materna.
La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, subrayó que invertir en lactancia materna es invertir en el futuro.
Ya que todos los niños y niñas merecen un comienzo saludable para tener un futuro esperanzador
Con esta expansión de la red de lactarios, Nuevo León se prepara para recibir a los visitantes de todas partes del país y del mundo.
Además, sino que también envía un mensaje claro de apoyo a las madres y al desarrollo infantil.
ARH
Detengan el videojuego que enseña a abortar, exigen padres de familia ante RTC
Romper el silencio: cómo la prevención del suicidio comienza en casa y en la escuela
Al colegio con salud: desayunos escolares que mejoran el ánimo, la concentración
“El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
TEAF: El alcohol y el embarazo no son compatibles, especialistas llaman a proteger a los bebés
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Felipe Monroyhace 2 días
Santos Frassati y Acutis, asumir el contexto
-
Méxicohace 2 días
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
-
Historias que Conectanhace 2 días
Marcel García: la voz que inspira y conecta en internet
-
Méxicohace 2 días
Natividad de María: Faro de esperanza para la maternidad contemporánea