Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio

Ciudad de México.— La infancia marcada por traumas deja huellas profundas que, sin atención temprana, pueden convertirse en un riesgo serio para la vida. El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los factores adversos en los primeros años son determinantes en la salud emocional y pueden elevar de manera alarmante la probabilidad de intentos de suicidio.

Estudio revela el impacto de los traumas infantiles

El Newman Institute analizó a más de 13,000 adultos en México y encontró que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.

“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, afirmó el Dr. Rivas, al explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.

Educación socioemocional, clave para la prevención

De acuerdo con el especialista, la educación socioemocional en niños y adolescentes resulta esencial para identificar casos de vulnerabilidad y brindar apoyo oportuno.

“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.

Oscar Rivas pidió observar señales como aislamiento, dificultad para regular emociones y vínculos problemáticos, conductas que pueden reflejar un daño emocional que necesita intervención profesional.

“No podemos decir que todas las personas que tienen estos patrones van a terminar con un suicidio, pero sí podemos decir que estas personas tienen un problema emocional que vale la pena tratar

Pedir ayuda abre caminos

El director del Newman Institute recordó que pedir ayuda es el primer paso hacia la recuperación. “Pedir ayuda permite encontrar alternativas que el cerebro afectado no puede ver por sí solo (…) Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, dijo.

Asimismo, aseguró que actualmente existen terapias innovadoras y acompañamiento profesional capaces de ofrecer alternativas a quienes se sienten atrapados en la desesperanza.

Romper estigmas para salvar vidas

El Dr. Rivas insistió en que los estigmas sobre la salud mental impiden que muchas personas reciban apoyo. “Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.

Por ello, puntualizó que es fundamental educar, prevenir y empujar a los gobiernos a investigar para entender qué provocan estos comportamientos, indicó

Realidad fatal

Cada 10 de septiembres se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes y adultos en todo el mundo, y México no es la excepción. Sin embargo, más allá de los números, lo que duele es lo que cada cifra representa: familias marcadas por la ausencia, comunidades golpeadas por la pérdida, proyectos de vida que se interrumpen de manera abrupta.

