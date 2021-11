Rosario Robles: “no vo a mentir para salir de prisión”

Ciudad de México.— La ex titular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles, aseguró que no está dispuesta obtener su libertad a base de mentiras.

En entrevista, Robles Berlanga aseguró que de haber inculpado a funcionarios como Enrique Peña Nieto, ex presidente de México y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

“El abogado me lo dijo, que si yo aportaba información que los vinculara, podía tener beneficios. Sin embargo, como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí”, dijo.

Descartó que su caso sea similar al del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, pues ella está en prisión por una omisión y no tiene propiedades.

Rosario Robles es acusada de permitir el desvío de cinco mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma. A este caso revelado en 2017 se le llamó como la Estafa Maestra.

En 2019, la Fiscalía General de la República logró la prisión preventiva contra la ex funcionaria por un riesgo de fuga al ocultar su domicilio en la licencia de conducir.

El pasado 2o de octubre, un juez rechazó liberar a la exfuncionaria de Sedesol y Sedatu.

La ex funcionaria confía que saldrá de la cárcel “como lo que soy, inocente”.

JAHA