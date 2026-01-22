Salud bucodental se construye desde la infancia y previene pérdida de piezas a futuro

Ciudad de México.- La salud bucodental impacta el bienestar general y marca diferencias desde los primeros años de vida. Datos recientes muestran una carga prevenible que convoca a familias, escuelas y sistemas de salud.
La salud bucodental se define como la ausencia de enfermedades que afectan la boca, la cavidad bucal y los dientes.
Este estado sostiene funciones básicas como comer, hablar y sonreír.
La Organización Mundial de la Salud reporta que alrededor de 3 mil 500 millones de personas viven con enfermedades bucodentales. El informe 2022 subraya su alta prevalencia y su carácter prevenible.
Además, en México, la Secretaría de Salud informa que 90% de la población presenta caries. Además, 70% padece alguna enfermedad periodontal, según un comunicado de 2023.
Las enfermedades dentales aparecen con frecuencia desde edades tempranas. La caries inicia en la corona dental y puede avanzar hacia raíces y tejidos.
Además, niñas, niños y adolescentes figuran entre los grupos más afectados. También enfrentan mayor riesgo mujeres embarazadas y personas que viven con diabetes.
De acuerdo con los expertos en salud bucal, la boca concentra una amplia comunidad de gérmenes. Estos microorganismos pueden relacionarse con afecciones en otros órganos del cuerpo.
Especialistas señalan vínculos con enfermedades cardiovasculares, neumonía y complicaciones durante el embarazo y el parto. La evidencia impulsa una mirada integral de la salud.
¿Por qué es importante empezar en la infancia?
Los hábitos cotidianos influyen de forma directa en la salud bucal. El consumo elevado de azúcares, tabaco y alcohol incrementa el riesgo.
La higiene deficiente y las dietas inadecuadas también contribuyen. Estos factores coinciden con otras enfermedades no transmisibles.
Te puede interesar: Honestidad en la educación: coordinación institucional para formar valores desde la infancia
Además, en contextos de VIH o sida, la respuesta inmunológica disminuye. Por ello, la higiene bucodental requiere mayor cuidado y seguimiento médico.
La infancia ofrece una ventana de aprendizaje. Cepillarse correctamente y visitar al dentista crea rutinas que acompañan toda la vida.
Además, madres, padres y cuidadores participan de este proceso. El cuidado dental infantil funciona mejor cuando existe corresponsabilidad familiar.
Hábitos que cuidan sonrisas y cuerpos.
Reducir azúcares protege dientes y encías. Evitar fumar y moderar alcohol favorece la salud general.
Asimismo, el cepillado tres veces al día, durante dos minutos, fortalece la prevención. Una dieta saludable y menos ultraprocesados suma beneficios.
Las visitas al dentista cada seis meses, o al menos una vez al año, permiten detectar riesgos a tiempo. La atención oportuna reduce complicaciones.
Cada 20 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Salud Bucodental. La fecha invita a revisar rutinas y reforzar el autocuidado.
Además, la salud bucodental empieza desde la infancia y acompaña toda la vida. Cuidar la boca hoy abre oportunidades de bienestar mañana, para personas y comunidades.
Identidad y protección de derechos infantiles: diagnóstico del Reporte sobre la familia en México 2025
Ciudad de México.— La infancia y la adolescencia en México son fundamentales para el rumbo del país. El Reporte sobre la familia en México 2025. Niños y adolescentes en la frontera del futuro, elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, (CEFABIOS) coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro del análisis público, a partir de datos, marcos jurídicos y comparaciones internacionales que buscan ofrecer elementos verificables para la toma de decisiones en ámbitos clave como salud, educación, familia y derechos humanos.
Informe con base académica y enfoque comparado
Durante la presentación del Reporte sobre la Familia en México 2025. Niños y Adolescentes en la Frontera del futuro en el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, el Pbro. Pedro Antonio Benítez Mestre, padre rector de la Universidad Pontificia de México, dijo que es resultado de un trabajo de recopilación y evaluación de estudios nacionales e internacionales realizados a lo largo de 2025.
Detalló que la investigación integró fuentes oficiales y marcos normativos vigentes, con el objetivo de analizar la situación de la infancia en un contexto marcado por la disminución de la natalidad y el avance del envejecimiento poblacional en México.
Por su parte, el Pbro. Dr. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director de CEFABIOS, detalló que el informe contó con la colaboración de investigadores de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral, cuyos estudios permitieron establecer comparaciones con la realidad argentina. Además, esta edición corresponde a la primera de dos entregas.
Derechos de la infancia en un contexto de transformación social
El reporte aborda los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte del conjunto normativo que rige a la sociedad mexicana, sin limitarse a la exposición teórica, puntualizó el padre Guillermo Gutiérrez. En ese sentido, explicó que el análisis incorpora el instrumental jurídico nacional e internacional y examina sus repercusiones en ámbitos económicos, educativos y sociales, en un país que enfrenta cambios demográficos de largo alcance.
Además, reveló que la investigación integra una mirada antropológica que concibe los derechos como expresión de la dignidad intrínseca de la persona humana. Este enfoque acompaña la revisión crítica del aparato legal y orienta la reflexión hacia la justicia como eje de la legislación, en un escenario donde las políticas públicas se redefinen de acuerdo con nuevas exigencias sociales.
Reflexión que se proyecta al futuro
El padre Gutiérrez Fernández resaltó que la primera entrega del Reporte sobre la familia en México 2025 confirma la línea de investigación del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, centrada en el análisis riguroso de la infancia y la adolescencia desde el derecho, la educación, la salud y la familia.
“La urgencia de los niños en México está en el fortalecimiento de la Familia-“, urgió el padre Gutiérrez Fernández.
Salud, educación y familia: ejes del diagnóstico
El Reporte sobre la familia en México 2025 reúne aportaciones de distintos especialistas que analizan áreas específicas de la infancia y la adolescencia.
Isis Pérez abre la reflexión con el capítulo Protección selectiva: las grietas legales entre el inicio y el premeditado final de la vida, donde examina el marco legislativo relacionado con el embarazo y la protección del ser humano en gestación, a partir del equilibrio de derechos en la legislación vigente.
Carlos Alberto Morales Peña, en Derecho a la salud en niños y adolescentes en México, revisa los referentes normativos nacionales e internacionales en materia de salud y documenta carencias que inciden en la atención de la población infantil y juvenil, en contraste con los deberes establecidos en la Constitución.
Andrea Diego Armida, autora de Derecho a la educación, analiza el sistema educativo mexicano y sus efectos en el desarrollo de capacidades, así como las implicaciones de la violencia y la desigualdad en la trayectoria escolar de niñas y niños.
Infancia y vínculos familiares tras la pandemia
El impacto social de la pandemia de Covid-19 ocupa un lugar central en el capítulo de Tania Guadalupe Yáñez Flores, Vivir en familia en el contexto pospandémico. Sobre el derecho de los niños a la protección contra la separación de sus padres. El estudio se enfoca en la orfandad infantil y adolescente derivada de la crisis sanitaria y en la ausencia de políticas integrales que atiendan las consecuencias de esta realidad.
Ana Ramírez Valencia, en Divorcio, ¿una vía que vulnerará el derecho de los niños a una familia?, aborda la ruptura matrimonial desde la perspectiva del interés superior de la niñez, subrayando la necesidad de políticas públicas que consideren la situación de los menores en contextos de conflicto familiar.
Identidad, legislación y acompañamiento institucional
La reflexión jurídica se amplía con el capítulo Identidad de género, de María Sierra Pacheco, que analiza el lenguaje legal y el concepto de identidad dentro del sistema jurídico mexicano, así como los mecanismos de protección frente a la vulneración de derechos.
En La Pastoral Infantil en la Iglesia mexicana: un llamado a la acción, José Luis Íñiguez García expone el papel de la pastoral dirigida a la infancia, centrada en la dignidad del menor y el acompañamiento institucional en contextos sociales complejos.
Aportes desde Argentina: primera infancia y desafíos demográficos
El reporte incluye el estudio de Sol González, Un estado de situación de la primera infancia en Argentina: desafíos y oportunidades, basado en microdatos sobre educación, vivienda y salud. La investigación plantea la relación entre políticas públicas y calidad de vida en los primeros años.
El equipo integrado por Myriam Mitrece, Alejandra Planker, Gabriela Mango y María del Pilar Baisi presenta Aproximaciones para la comprensión de la educación sexual en las escuelas argentinas, donde analiza el impacto de políticas antinatalistas y su relación con la caída de los índices de natalidad.
Lorena Bolzon, en Identidad y orígenes. El caso argentino y la reproducción humana asistida, revisa la legislación sobre reproducción asistida y el derecho a la identidad biológica, a partir de la historia reciente del país.
Honestidad en la educación: coordinación institucional para formar valores desde la infancia
Ciudad de México.— La promoción de la honestidad como eje de la formación cívica de niñas, niños y adolescentes se incorporó a la agenda pública con un enfoque interinstitucional que vincula a escuelas, familias y comunidades como espacios de aprendizaje cotidiano de valores.
Trabajo conjunto por la niñez y las adolescencias
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, refrendó el compromiso del DIF Nacional de colaborar con distintas dependencias para impulsar acciones dirigidas a la niñez y las adolescencias en México, al reconocer que el programa Semilleros de la honestidad, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, constituye un punto de partida para promover prácticas de honestidad dentro y fuera de las aulas.
La funcionaria planteó la necesidad de coordinar esfuerzos permanentes desde los ámbitos educativo, familiar, comunitario e institucional para fomentar valores cívicos en la vida diaria y fortalecer la convivencia social.
Marco del Plan Nacional de Desarrollo
García Pérez recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece la honestidad como principio rector de la autoridad moral del Gobierno de México, con el objetivo de que este valor se traduzca en criterios que orienten decisiones, acciones, programas y relaciones sociales en distintos ámbitos.
En este contexto, la educación se coloca como uno de los espacios centrales para la formación de principios que influyen en la conducta individual y colectiva desde edades tempranas.
Formación desde las primeras infancias
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, señaló que la honestidad, entendida como valor social, requiere iniciar su enseñanza desde las primeras infancias, con la participación conjunta de familias, docentes y comunidades.
El programa Semilleros de la honestidad se diseñó con la finalidad de promover principios de integridad y justicia entre niñas, niños y adolescentes, así como el rechazo a prácticas de corrupción, mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la participación comunitaria.
Vinculación con la Nueva Escuela Mexicana
La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Angélica Noemí Juárez Pérez, explicó que este proyecto se desarrolla de manera paralela a la Nueva Escuela Mexicana, al compartir objetivos relacionados con la formación integral del alumnado.
Indicó que el programa se apoya en la capacitación docente y en orientaciones, cursos y materiales dirigidos a las familias, reconocidas como las primeras responsables del cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.
Pensamiento crítico y toma de decisiones
De acuerdo con la SEP, el pensamiento crítico se establece como eje del programa para promover el análisis del entorno, la identificación de problemáticas y la toma de decisiones en los espacios escolares y sociales, con énfasis en la participación informada de la comunidad educativa.
Continuidad de las acciones
Las autoridades señalaron que la implementación de Semilleros de la honestidad forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a integrar la educación en valores en los procesos formativos, mediante la coordinación entre instituciones y la participación de las familias, con impacto en la vida escolar y comunitaria.
Sociedad civil pide frenar reformas que podrían censurar expresiones religiosas
Ciudad de México.— La plataforma digital Activate.org.mx acusó que iniciativas presentadas a nivel federal y estatal buscan censurar expresiones religiosas bajo el argumento de erradicar la llamada violencia simbólica.
En ese sentido, junto con la sociedad civil organizada, Activate.org.mx lanzó una campaña de firmas ciudadanas para frenar dichas propuestas.
Activistas de San Luis Potosí advirtieron que la iniciativa presentada por la diputada Leticia Vázquez Hernández, propone incorporar el concepto de “violencia simbólica” en la legislación estatal.
De acuerdo con los promoventes de la campaña, en la exposición de motivos de dicha iniciativa se plantea la posibilidad de limitar expresiones religiosas, al asociarlas con supuestos “micromachismos” derivados de la fe, “lo que abre la puerta a la censura y a la persecución de convicciones religiosas”, dijeron.
A nivel federal, señalaron que la amenaza a la libertad de expresión y de culto sigue vigente, al señalar que la Cámara de Diputados aprobó, con votos de todas las fuerzas políticas, un dictamen en el mismo sentido, dejando en el terreno del Senado de la República la responsabilidad de revisar y salvaguardar estas libertades fundamentales.
Finalmente, la plataforma digital Actívate, exigió al Senado de la República y al Congreso del Estado de San Luis Potosí que frenen estas reformas y defiendan la libertad religiosa, de conciencia y de expresión.
Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Nuevo León.— La familia como punto de partida para reconstruir vínculos, atender heridas cotidianas y pensar el futuro común centró la presentación del Congreso Internacional de las Familias que por primera vez llega a Monterrey, un encuentro que reunirá a especialistas y organizaciones durante tres días, 27, 28 de febrero y 1 de marzo del 2026, enfocados en la vida familiar y su impacto social.
Durante la presentación del Congreso Internacional de las Familias en Monterrey se mostró un esfuerzo articulado entre organizaciones civiles, especialistas y liderazgos sociales que coinciden en la necesidad de fortalecer a la familia como núcleo de la vida social.
Con una propuesta formativa amplia, dirigida a todas las etapas de la vida familiar, el evento se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de vida, familia y valores fundamentales en México.
Encuentro nacional con vocación social
Fernando Milanés, presidente nacional del Congreso Internacional de las Familias, explicó que el evento nace de una convicción compartida por distintas organizaciones y sectores porque la familia ocupa un lugar central en la vida social y enfrenta desafíos para los que muchas veces no cuenta con herramientas suficientes.
Milanés señaló que ninguna familia responde a un ideal perfecto y que todas pueden mejorar en sus dinámicas cotidianas, razón por la cual el Congreso llega a Monterrey como un espacio de aprendizaje, diálogo y colaboración intersectorial e interreligiosa.
El planteamiento del Congreso se orienta a ofrecer respuestas prácticas a realidades concretas, con contenidos que abordan los distintos roles familiares y los proyectos de vida en común, con la intención de que cada participante regrese a casa con recursos aplicables a su entorno inmediato.
Expo Familia y participación interinstitucional
Mauricio Flores, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey, dijo que es un espacio para trabajar sobre la cohesión social desde la familia como base de la vida comunitaria.
En ese sentido, detalló que el evento incluirá una Expo Familia con la participación de 140 asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de la familia desde distintos ámbitos. Estas instancias presentarán productos, servicios y programas orientados a fortalecer la vida familiar.
Indicó que se espera un aforo aproximado de 15 mil personas y una asistencia que abarque no solo Monterrey, sino estados vecinos y visitantes internacionales, principalmente del Valle de Texas.
Juventud y búsqueda de sentido
Mara Fernández, vocera del Congreso, destacó el papel de los jóvenes dentro de la dinámica familiar y social. Explicó que este sector atraviesa una etapa marcada por preguntas y búsqueda de respuestas en un entorno saturado de información. En ese contexto, el Congreso ofrece espacios de reflexión, diálogo y experiencias formativas que permiten hacer una pausa y replantear prioridades personales y familiares.
El programa juvenil incluye conferencias, actividades culturales y conciertos, con la intención de brindar herramientas que respondan a inquietudes profundas y acompañen procesos personales de discernimiento y toma de decisiones.
ASÍ SE VIVIÓ LA EXPERIENCIA CIFAM 2025
Salas de escucha y atención a las crisis familiares
Mario Romo, líder nacional de Red Familia, puso énfasis en la importancia de pedir ayuda a tiempo frente a los conflictos familiares. Compartió datos sobre la incidencia del divorcio en Monterrey y la posibilidad de prevenir rupturas mediante procesos de acompañamiento oportuno.
Explicó que el Congreso integra salas de escucha, un modelo desarrollado en ediciones anteriores, orientado a ofrecer un primer espacio de atención para personas y familias que enfrentan conflictos, rupturas o situaciones de violencia. El objetivo es facilitar procesos iniciales de sanación y orientación, con apoyo de especialistas de distintas disciplinas.
Fechas, sede y estructura del Congreso
Ana Laura Garza, vocera de CIFAM, recordó que el Congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en Cintermex, uno de los recintos emblemáticos de Nuevo León. Explicó que el programa se organiza en cuatro rutas formativas diferenciadas, enfocadas en matrimonios y familias, educadores y familias, jóvenes, además de actividades específicas para adolescentes y niños.
La estructura busca que el Congreso no se limite a conferencias magistrales, sino que integre experiencias de escucha y acompañamiento, con énfasis en la atención a la soledad como uno de los fenómenos sociales más extendidos.
La vocera subrayó que sentirse escuchado incide directamente en la vida personal y familiar, uno de los ejes que atraviesan la propuesta del evento.
