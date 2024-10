¡Salvemos Vidas! Metro refuerza el cuidado del bienestar emocional

Ciudad de México.- Recientemente se conmemoró el Día mundial de la salud mental, el 10 de octubre, esta fecha nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional, en un mundo donde las preocupaciones cotidianas pueden afectar nuestra estabilidad.

“Salvemos Vidas”, es la campaña que el Metro puso en marcha este 15 de octubre, una iniciativa que busca brindar apoyo emocional y psicoeducativo a los usuarios de forma gratuita y oportuna.

En las estaciones de mayor afluencia se instalaron módulos itinerantes, donde profesionales de la salud mental están disponibles para escuchar, orientar y acompañar a quienes lo necesiten, y si es necesario canalizarlo a alguna institución.

La salud mental es un tema urgente. Las cifras son claras. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, más del 15 por ciento de la población en México ha presentado síntomas de algún tipo de trastorno emocional, como la depresión o la ansiedad. Estos padecimientos no solo afectan la calidad de vida de las personas, sino que pueden llevar a situaciones más complejas si no se detectan y tratan a tiempo.

Las cifras del gobierno y el INEGI refuerzan la urgencia de estas iniciativas. El 71% de los mexicanos experimentó episodios de estrés en el último año, y observó un aumento en los problemas emocionales, especialmente entre los jóvenes.

Los módulos estarán disponibles hasta diciembre con psicólogos que dan orientación gratuita.

La campaña “Salvemos Vidas” estará activa en 10 estaciones clave del Metro, entre ellas Hidalgo, Bellas Artes y Pino Suárez, hasta el 31 de octubre. Del 5 de noviembre al 10 de diciembre los consultorios se trasladan a Pantitlán, Isabel La Católica, Balderas. Del 10 al 19 de diciembre estarán en Niños Héroes e Indios Verdes.

Los especialistas ofrecen primeros auxilios psicológicos y valoraciones sencillas que pueden hacer una diferencia crucial en el bienestar emocional de quienes están atravesando un momento difícil.

El objetivo del programa es detectar señales tempranas de problemas emocionales y ofrecer herramientas que ayuden a recuperar el equilibrio personal. Esto puede incluir desde técnicas de autocuidado hasta el acompañamiento a instituciones especializadas cuando es necesario. De esta manera, se busca prevenir que las dificultades crezcan y se conviertan en una carga insostenible.

Para quienes acuden a estos módulos, la ayuda es gratuita. No se necesita ningún tipo de referencia médica. Basta con acercarse al personal de salud mental y expresar cómo se sienten. Según informan las autoridades del Metro, la respuesta de los usuarios es positiva. Esto reafirma la importancia de estas acciones en lugares tan transitados como el metro.

No es fácil enfrentar los retos emocionales en soledad. La campaña del Metro no solo ofrece una mano amiga, sino que también ayuda a desmitificar el pedir ayuda. Todos necesitamos apoyo en algún momento, y estas acciones subrayan que no estamos solos.

